Александр Иванов
Последние публикации
Философия Bellingcat: ложь в эпоху постправды
Детская вера в факты VS чистая субъективность Понятие «факт», с которым в силу профессии оперирует любой журналист, не столь уж однозначно на деле. Даже само слово factum на латинском может переводиться как «совершившееся» (само по себе), так и «сделанное» (кем-то). Второй перевод более точен...
10 августа 2021
Перспективы развития общественного электротранспорта в РФ
Городские власти начали электрифицировать конные железные дороги и возобновили строительство новых трамвайных линий. Московский муниципалитет осознал, что время конных дорог миновало и эффективным городским транспортом может служить только электрический трамвай. К 1 ноября 1911 г. все до одной...
18 сентября 2020