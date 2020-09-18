Городские власти начали электрифицировать конные железные дороги и возобновили строительство новых трамвайных линий. Московский муниципалитет осознал, что время конных дорог миновало и эффективным городским транспортом может служить только электрический трамвай. К 1 ноября 1911 г. все до одной линии городского транспорта действовали на электрической тяге. Пассажиры по достоинству оценили комфорт и скорость нового чуда техники. Трамваи развивали скорость до 27 километров в час. В России к 1933 году во всех городах страны все конные дороги перевели на электричество. По состоянию на 2020 г. в России сохранялись 16,167 км линий электрического трамвая, построенных ещё в XIX веке.

«Сименс» в России @Siemens_Russia 8 мая 1896 года в Нижнем Новгороде был пущен первый в Российской империи электрический трамвай

К началу XX века концепция трамвая как основы городского транспорта считалась самой выигрышной, поэтому в 43 городах дореволюционной России существовало трамвайное движение. Время другого нового электрического транспорта — троллейбуса, пришло в Советском Союзе, первая линия открылась в Москве осенью 1933 года. К июню 1941 г. в столице действовали 17 маршрутов общей протяженностью около 200 км. Обслуживанием занималось три троллейбусных парка, в которых насчитывалось 599 машин. По их общему количеству предвоенная Москва была второй в мире, уступая лишь Лондону. К 1960-м годам троллейбусная сеть Москвы составляла 1253 км и была самой протяженной в мире.

Сокращение троллейбусных линий в Москве и в мире — это возможная эволюция городского электрического транспорта, в столице заменили троллейбусы на новый вид транспорта — электробусы, а в европейской практике переходят на легкорельсовый транспорт, либо полностью автономный на аккумуляторах. На сегодня топливо во всем мире дорожает, как и другие горюче-смазочные материалы, любой транспорт, работающий на двигателе внутреннего сгорания, требует к себе больше внимания и обслуживания, чем электрический. Будущее пассажирского общественного транспорта — за электричеством, это поддерживает направление тенденций на экологию, скорость, надежность.

Развитие общественного транспорта в скором времени может затронуть и сферу такси, например, Google уже более пяти лет ведет свой проект по беспилотным автомобилям, а российская компания «Яндекс» разрабатывает свои проекты в сфере беспилотных авто, тестовые автомобили от «Яндекса» уже можно встретить на дорогах российской столицы. Возможно, в скором будущем нас ожидает полная реорганизация сферы такси, из-за снижения издержек при вводе полностью автономных электрических машин такси станет ещё доступнее и превратится в крупных городах в общественный транспорт. Основные проблемы электротранспорта в России во многих городах — это устаревшая инфраструктура, необновленный подвижный состав и немодернизированное электрооборудование. В результате инфраструктура городского электротранспорта начинает все больше выходить из строя, требует больших вложений, пассажиры начинают отказываться от ненадежного транспорта, в итоге всё приходит в упадок, муниципалитеты закрывают линии электротранспорта, предпочитая как альтернативу отдать всё частникам под автобусы или маршрутные такси. В таких печальных ситуациях теряют, к сожалению, все.

К счастью, в России есть положительные тенденции строительства электрического транспорта, мы решили обсудить развитие общественного электротранспорта в России с экспертом в области электроэнергетики Сергеем Сизиковым.

Фото из личного архива Сергей Сизиков

— Расскажите, каково развитие электротранспорта в России на 2020 год?

— В нашей стране есть положительная динамика в развитии нового общественного электротранспорта, например, в Москве в 2016 году открыли совершенно новый вид железнодорожного электрического пассажирского транспорта — МЦК, это легкое наземное метро, частично интегрированное с метрополитеном, которое за четыре года отлично себя зарекомендовало. Подобные проекты можно реализовать и в других городах, но только при большой федеральной поддержке или через привлечение инвесторов. В Санкт-Петербурге в 2018 году открыли с помощью инвестора самую современную систему городского трамвая «Чижик». В конце 2020 года должны запустить междугороднюю линию скоростного трамвая Екатеринбург — Верхняя Пышма. Реализация проекта началась весной 2018 года.

После закрытия троллейбусов в Москве и перехода на современные электробусы троллейбусы передали в другие города, где это сподвигло городские власти к организации новых маршрутов и модернизации линий. Например, в городе Ростове-на-Дону после передачи троллейбусов из столицы возобновили маршрут №14 и в планах у городских властей до 2025 года вдвое увеличить протяженность контактной сети троллейбусов, создать новые маршруты и выделенные полосы для общественного транспорта, вернуть трамваи на те улицы, где рельсы закатаны в асфальт с конца 90-х годов. В городе есть возможности для создания уникальной развитой инфраструктуры общественного транспорта, с точки зрения электроэнергетики тут есть и мощности для подключения, и места для строительства новых подстанций. Власти города планируют реализовать проект по постройке канатной дороги через реку Дон, такой проект уже реализован как общественный транспорт в Нижнем Новгороде. В 2020 году власти Ростовской области сообщили, что готовы приступить к строительству легкого наземного метро по аналогии со скоростным трамваем в первом полугодии 2023 года. Внедрение легкорельсового метро позволит решить проблемы, связанные с транспортными заторами в Ростове-на-Дону, и повысит транспортную доступность. Метро в Ростове-на-Дону, городе с населением более 1,1 млн человек, планировалось строить еще с 1970-х годов, однако сначала не хватало средств, потом планы были отложены в связи с распадом СССР.

В целом развитие общественного электротранспорта больше зависит от конкретного региона, безусловно, будущее за современным электротранспортом с автономным ходом, комфортным для пассажиров и других участников движения, а для городских властей главное — это снижение издержек и качество работы транспортной системы.

— Возможно ли появление в России беспилотного общественного электротранспорта в ближайшее время?

— В тестовом режиме, насколько мне известно, беспилотный автобус проходит испытания на территории «Сколково». Для передвижения беспилотников по дорогам общего пользования от государства требуется создание четкой законодательной и нормативной базы. Пока она в разработке. Именно поэтому беспилотники от «Яндекса» при тестах в городе всегда едут с оператором в салоне автомобиля. Кроме резидентов «Сколково» над созданием электрических беспилотных автобусов в России ещё работает научный центр НАМИ и ПАО «КамАЗ». Специалисты НАМИ экспериментируют с беспилотными транспортными технологиями еще с 2012 года. Но все беспилотники в данный момент, если и работают, то только на закрытых территориях — это парки, выставки, испытательные полигоны.

— Какова степень развития электробусов в городах нашей страны?

— Развитию электробусов, которые могут стать отличным решением для крупных и средних городов в России, пока что мешает слабая развитость зарядной инфраструктуры во многих российских регионах. Однако эта проблема решаема при помощи тяговых станций, когда-то созданных для троллейбусов и трамваев, а также благодаря улучшению показателей запаса хода самих транспортных средств. За увеличение автономности сейчас борются все крупные компании. Пока все аккумуляторы основаны на применении лития, есть и другие разработки — и их много, но настолько универсального, массового продукта, как литий-ионные аккумуляторы, пока нет.

Россия — не закрытая страна, и общемировые тенденции в нее проникают. Так, постепенно, как и в мировой практике, в России появляются конкурентные разработки в общественном электротранспорте.