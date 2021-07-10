Александр Харченко
Последние публикации
Оздоровление почв — условие выживания российского земледелия
Каким должно быть оптимальное соотношение «химии» и «биологии» в современном сельскохозяйственном производстве? Почему биологические препараты до сих пор не заняли достойное место в сельском хозяйстве нашей страны? Почему для восстановления находящихся в процессе активной деградации российских почв...
10 июля 2021
Органическое направление не решит проблем российского земледелия
Доклад председателя агрокомитета Национальной технологической палаты РФ, руководителя отдела агротехнологий Российского казачества, генерального директора группы компаний «Биоцентр» Александра Генриховича Харченко на Форуме по органическому сельскому хозяйству (г. Суздаль) 23 июня 2018 года. * * *...
9 августа 2018
Метания Минсельхоза в поисках путей повышения урожайности
Так уж повелось, что каждый земледелец стремится получить лучший урожай — максимум возможного в пределах допустимого. Для решения этой задачи к набору агроприёмов и минеральных удобрений последние годы стало принято добавлять что-то новое: от импортных стимуляторов роста растений до...
22 июля 2017
Необходимость и возможность смены агротехнологического уклада
Пленарный доклад председателя агрокомитета Национальной технологической палаты, академика МАНЭБ Харченко Александра Генриховича на Первом агротехнологическом форуме Юга России, г. Ростов-на-Дону, 1−2 марта 2017 года. Все нужно менять! Но как? Анализ, который сделал в Северо-Западном НИИ экономики...
25 марта 2017
Растениеводство: возможен ли Агротехнологический прорыв?
В рамках ежегодных выставок «Интерагромаш» и «Агротехнологии» 1−2 марта 2017 года и 20-го Агропромышленного форума Юга России в Ростове-на-Дону состоится Первый агротехнологический форум Юга России, который организован Национальной технологической палатой при поддержке министерства сельского...
25 февраля 2017
России требуется новая модель сельхозпроизводства
Экономическое состояние отрасли С августа 2012 года, после вступления России в ВТО и начала действия договоренностей, подписанных с этой организацией нашей страной, господдержка отечественного сельского хозяйства ограничилась рамками «желтой корзины» ВТО, что составляет лишь 5% финансирования...
2 августа 2016