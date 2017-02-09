В рамках ежегодных выставок «Интерагромаш» и «Агротехнологии» 1−2 марта 2017 года и 20-го Агропромышленного форума Юга России в Ростове-на-Дону состоится Первый агротехнологический форум Юга России, который организован Национальной технологической палатой при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Необходимость в проведении такого форума связана с необходимостью срочного ответа на вопрос: «Растениеводство — возможен ли Агротехнологический прорыв?». В чем причины сбоя старой модели земледелия и существует ли для нее альтернатива, практически реализуемая и рентабельная в современных российских условиях? Об этом рассказывает председатель Агротехнологического комитета Национальной технологической палаты Александр Генрихович Харченко.

Agriacta.com Посев

Аграрии начинают задумываться о повышении количества и качества урожая уже сейчас. Также на первом месте вопрос рентабельности производства. Каждый фермер заинтересован в том, чтобы получить больше центнеров с гектара и при этом вырастить качественное зерно с высокой клейковиной и хорошей экономикой. Борьба за повышение урожайности — ежегодная задача, стоящая перед руководством сельхозпредприятий.

Задумывались об этом и власти Мексики в 1940-х годах, когда вся страна страдала от неурожая. Администрация президента обратилась к Фонду Рокфеллера за помощью: необходимо было изменить всю модель сельского хозяйства. Одним из агрономов фонда выступал Норман Борлоуг — селекционер, а также будущий лауреат Нобелевской премии. В Мексике учёный оставался двенадцать лет, занимаясь селекцией новых высокоурожайных сортов пшеницы для страны, которая в то время, в основном, покупала пшеницу за рубежом. Эффективная работа учёного привела к тому, что за 15 лет урожайность зерновых в Мексике выросла в три раза.

Fas.usda.gov Норман Борлоуг

Суть системы Борлоуга (она в нашей стране известна под названием интенсивной модели растениеводства) состояла из выполнения 4 главных условий для получения большого урожая:

1) хорошая селекция (получение высокопродуктивного сорта или гибрида),

2) большие дозы минеральных удобрений,

3) химическая защита растений,

4) грамотный полив.

Эту модель позаимствовал для использования в СССР Никита Сергеевич Хрущев, в середине 60-х стали строиться и запускаться химические заводы. Но советские аграрии долго не доверяли удобрениям и негативно относились к их использованию.

Со временем модель Борлоуга всё же смогла прижиться и в нашей стране и в той или иной полноте просуществовала до кризиса 1990-х годов.

Неоспоримые преимущества системы Борлоуга заключаются в большом количестве высококачественного урожая и в своей простоте. Для получения эффективного результата необходимо просто взять хороший сорт, добавить минеральные удобрения, обеспечить грамотный полив, защитить растения химикатами и всё — большой объем качественной продукции обеспечен.

Изначально, модель Борлоуга, которую часто называют «зелёная революция» задумывалась как передышка для людей в борьбе с голодом и лишениями. Впоследствии почитатели данной системы стали пропагандировать её во всем мире, как постоянную систему земледелия, что привело к деградации почв и загрязнению биосферы пестицидами. Теперь аграрии стран, где прижилась «зеленая революция», зависимы от гибридных семян и ядохимикатов.

Понять, почему у данной системы и в наши дни остаётся огромное количество последователей можно: модель Борлоуга позволяет малыми усилиями получить большой результат, но при этом, в век сохранения экологии, «зелёная революция» убивает почву. С другой стороны, результат проверен годами. Более того, в своё время система Борлоуга позволила многократно увеличить урожаи. Тем не менее нельзя игнорировать тот факт, что в погоне за повышением количества собранной продукции, многие аграрии совершенно не заботятся о состоянии почвы.

Однако в последние годы возникла необходимость задуматься о смене этой системы. Для этого существуют следующие предпосылки.

1. Диспаритет цен

Из-за диспаритетного роста цен (цены на химические минеральные удобрения и химические средства защиты растут быстрее, чем на зерно и другую продукцию растениеводства) значительная часть выручки аграриев стала перетекать в карманы производителей «химии», каждый год уменьшая и без того невысокую рентабельность растениеводства. Так, многие крупные аграрные холдинги России в 2016 году столкнулись с проблемой нулевой рентабельности пшеницы при достаточно высоких урожаях, применяя в полной мере все рекомендации последователей интенсивной системы растениеводства.

2. Система Борлоуга работает только на 20% почв

Уже в течение двух-трех десятилетий после начала внедрения системы Борлоуга стало ясно, что система хорошо работает только на 20% почв, на остальных стали наблюдаться явления деградации в той или иной степени. У нас же в стране, после того как мы потеряли молочное и мясное животноводство крупного рогатого скота и связанные с ним севообороты с многолетними травами, эти процессы стали набирать большую скорость.

Сейчас повсеместно мы имеем уплотненные, плохо оструктуренные почвы с невысокой влагоемкостью, с большим запасом накопленных инфекций-возбудителей различных корневых гнилей в виде плесневых грибов и патогенных бактерий, отсутствием дождевых червей, наличие которых является признаком здоровья почвы. Мы пришли к тому, что перестала перегнивать солома прошлых урожаев из-за потери микробов-деструкторов.

3. Недостаток воды

Проблемы с достаточным обеспечением пресной водой во всем мире также могут через какое-то время поставить перед сельским хозяйством вопрос о возможности широкого использования полива. Поэтому есть необходимость разработки и внедрения в сельском хозяйстве влагосберегающих технологий.

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Итак, экономический и экологический аспекты стали основой необходимости изменения существующей агротехнологической модели. В мире идет активный поиск идей для новой системы. Донорами идей стали, так называемые альтернативные системы земледелия. Вот некоторые из них:

Биодинамическое земледелие Р. Штайнера (на основе теософии).

Биологические системы М. Фукуоки (духовный путь), Огаты и др.

Биологические системы земледелия А. Ховарда (на основе интеграции крестьянского опыта Южной и Юго-восточной Азии), Д. Родейл.

Органическое земледелие в современной интерпретации Международной ассоциации органического земледелия (IFOAM).

Система прямого посева (No-Till) и др.

В последние годы внимание аграриев Юга России приковано к изучению и внедрению системы прямого посева(без обработки почвы), которая с начала 90-х стала активно внедряться в Северной и Южной Америке, Австралии, и на других континентах. Система прямого посева (система мульчирующего посева) известна под разными названиями: No-Till (без обработки) — в Северной Америке, Zero-Till (нулевая обработка) — в Австралии, El sistema de la siembra directa (система прямого посев) — в Южной Америке. Это — слова синонимы.

Главными отличительными признаками от других систем земледелия или, точнее, землепользования является то, что

1. почва всё время покрыта слоем растительных остатков,

2. механическая обработка почвы с перемешиванием растительных остатков с верхним слоем отсутствует,

3. посев производится специальными сеялками.

Наряду с общими чертами, эта система имеет большие различия в регионах, отличающихся по климатическим условиям, а также по уровню влагообеспеченности. Так в Аргентине, где выпадение годовых осадков менее 800 мм — уже засуха, применяются дисковые сеялки, специально разработанные для данных условий. В Южной Австралии (штат Новый Южный Уэльс) разработан свой вариант системы, где на границе пустыни и степей австралийцы научились выращивать пшеницу с урожайностью 50 ц/га. Наличие годовых осадков там — ниже 300 мм, что соответствует условиям степей Юга России. Были разработаны сеялки с так называемым австралийским анкером, когда посев производится широкорядно в прорезанную анкером узкую щель с последующей «адресной» прикаткой узким прикатывающим колесом. Подобные сеялки в мире также производятся для сухостепных районов Канады. На Юге России (по разным причинам) — эти сеялки неизвестны. В Россию этот метод зашел из Казахстана усилиями директора Кустанайского НИИ сельского хозяйства академика В. Двуреченского и известен в Зауралье, Саратовской области и др. Специальные отечественные дорогие и недорогие сеялки производятся в Челябинской области, Сызрани (Самарская область), а также их можно заказать у дилеров канадских фирм Борго (Bourgault) и др. Подробно об этом читайте в нашей статье «На пути к «сухому» земледелию. (Австралийский опыт в России)».

В отношении системы обеспечения растений питанием и т.д. метод также достаточно неоднороден. Я приведу цитату из статьи американских ученых-почвоведов в журнале Scientific American:

«NO-TILL — не панацея: таковой в сельском хозяйстве просто не существует. Скорее, это часть большего, развивающегося видения самовосстанавливающегося сельского хозяйства, в котором разнообразие фермерских методов от NO-TILL до органических — и комбинации обоих считается правильными и необходимыми. Мы считаем, что все фермеры, в конце концов, должны перейти к почвозащитному сельскому хозяйству и, если возможно, к NO-TILL на своих фермах».

Крайне необходимо создание адаптированной к условиям Юга России системы No-Till с правильно подобранной техникой и пошагово проработанным переходным периодом. Иначе No-Till по «аргентинским и бразильским мотивам», внедряемый в Ростовской области, будет не успешен.

Cистема No-Till является одним из «спасителей» для почвы. Она набирает популярность во всём мире, но и у неё, в свою очередь, есть как большое количество последователей, так и противников.

Основной аргумент противников No-Till заключается в том, что данную модель нельзя применить повсеместно: в одном регионе она будет эффективна, а в другом создаст серьёзные проблемы аграриям. Стоит помнить о том, что внедрение новой модели — очень сложный процесс. Также при системе No-Till общий уровень продуктивности гектара в переходной период может снизиться, но, благодаря тому, что работает вся пашня, и нет незасеянных мест, валовые сборы увеличиваются, а также снижаются энергозатраты на обработку почвы.

Главный аргумент сторонников No-Till:

традиционная система земледелия не только не экологична, но и ещё и экономически невыгодна, так как скорость цен на химикаты превышает скорость цен на продукты. Это значит, что реализация продукции часто не покрывает затрат на её взращивание.

Винсент ван Гог. Сеяльщик. 1888

Противники нулевой обработки почвы — No-Till приводят в качестве аргументов количества хозяйств, где внедрение данной модели привело к краху, сторонники модели приводят результаты хозяйств, где внедрение модели привело к увеличению урожайности.

Хозяйств, где система не прижилась — больше, но результаты ферм, где модель No-Till была усвоена — ошеломляют. Они получают с каждого гектара пашни на 10−15 ц/га условного зерна больше, чем фермы с традиционной моделью земледелия.

Ростовская область постепенно перенимает модель No-Till. Для грамотного внедрения новой системы, кроме специальной сеялки необходим переходный период, основные этапы которого будут подробно анализироваться на Первом агротехнологическом форуме Юга России.

Однако, в тематике Агротехнологического форума тема No-Till — важная, но не основная. Будет рассмотрена общая модель Адаптивных технологий в сельском хозяйстве, как альтернативы модели интенсивного растениеводства. Это интересно как для сторонников пахоты, так и для сторонников минимальной и нулевой обработки.

О чём идёт речь?

В ходе многолетней работы, мы выявили четыре элемента оптимизации агротехнологии выращивания сельскохозяйственных культур (четвертый элемент — рекомендован, но не обязателен), введение в массовую практику которых может изменить к лучшему экономику всего сельскохозяйственного производства в стране, причем в краткосрочной перспективе и без существенных капиталовложений:

1. Грамотная защита растений на основе достоверного фитомониторинга. Совместное применение «химии» и «биологии».

2. Восстановление плодородия почвы через работу с растительными (пожнивными) остатками путем обработки их сложными микробными составами (консорциумами) в рамках так называемых ЭМ-технологий (Технологии Эффективных Микроорганизмов).

3. Дробные некорневые подкормки растений минеральными удобрениями в небольших дозах, в определенные этапы-фазы развития растений, в которые происходит закладка элементов урожайности, что позволяет в три раза повысить эффективность применения минеральных удобрений и получать высокие урожаи при их небольшом количестве.

4. Элементы сберегающего земледелия — технологии Strip-Till (технология посева в подготовленные полосы без основной обработки земли) и No-Till (посев без обработки почвы — система прямого посева).

В рамках первого дня агротехнологического форума, а также во второй день на мастер-классе эти темы раскроют специально приглашенные специалисты-фитопатологи и специалисты по физиологии и питанию растений из Москвы, а также агрономы-практики из различных районов страны.

Так что же эффективнее для Донского региона и Юга России? Традиционная модель земледелия или же инновационные Адаптивные технологии, включающие, как вариант, системы No-Till и Strip-Till?

Поскольку этот вопрос очень важен особенно перед стартом весенне-полевых работ, его обсуждение будет проводиться на уровне министерства сельского хозяйства Ростовской области в рамках 20-го Агропромышленного форума Юга России. Свою точку зрения выскажут как ученые, так и аграрии в Дон Экспоцентре с 1 по 3 марта на аграрном конгрессе «Актуальные вопросы развития АПК Ростовской области».

Помимо Форума в эти дни проходят выставки «Интерагромаш. Агротехнологии» которые представят посетителям сельхозтехнику последнего поколения, запчасти, комплектующие, оборудование для диагностики, тех. обслуживания и ремонта сельхозмашин, а также корма, добавки, смеси, ветеринарное и зоотехническое оборудование.

Нам нужна простая и эффективная технология растениеводства, которая в КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ поможет поднять рентабельность сельскохозяйственного производства выше 40%. Она должна быть проста и понятна, как автомат Калашникова. Понятна даже ребенку!