Растениеводство: возможен ли Агротехнологический прорыв?
В рамках ежегодных выставок «Интерагромаш» и «Агротехнологии» 1−2 марта 2017 года и 20-го Агропромышленного форума Юга России в Ростове-на-Дону состоится Первый агротехнологический форум Юга России, который организован Национальной технологической палатой при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Необходимость в проведении такого форума связана с необходимостью срочного ответа на вопрос: «Растениеводство — возможен ли Агротехнологический прорыв?». В чем причины сбоя старой модели земледелия и существует ли для нее альтернатива, практически реализуемая и рентабельная в современных российских условиях? Об этом рассказывает председатель Агротехнологического комитета Национальной технологической палаты Александр Генрихович Харченко.
Аграрии начинают задумываться о повышении количества и качества урожая уже сейчас. Также на первом месте вопрос рентабельности производства. Каждый фермер заинтересован в том, чтобы получить больше центнеров с гектара и при этом вырастить качественное зерно с высокой клейковиной и хорошей экономикой. Борьба за повышение урожайности — ежегодная задача, стоящая перед руководством сельхозпредприятий.
Задумывались об этом и власти Мексики в 1940-х годах, когда вся страна страдала от неурожая. Администрация президента обратилась к Фонду Рокфеллера за помощью: необходимо было изменить всю модель сельского хозяйства. Одним из агрономов фонда выступал Норман Борлоуг — селекционер, а также будущий лауреат Нобелевской премии. В Мексике учёный оставался двенадцать лет, занимаясь селекцией новых высокоурожайных сортов пшеницы для страны, которая в то время, в основном, покупала пшеницу за рубежом. Эффективная работа учёного привела к тому, что за 15 лет урожайность зерновых в Мексике выросла в три раза.
Суть системы Борлоуга (она в нашей стране известна под названием интенсивной модели растениеводства) состояла из выполнения 4 главных условий для получения большого урожая:
1) хорошая селекция (получение высокопродуктивного сорта или гибрида),
2) большие дозы минеральных удобрений,
3) химическая защита растений,
4) грамотный полив.
Эту модель позаимствовал для использования в СССР Никита Сергеевич Хрущев, в середине 60-х стали строиться и запускаться химические заводы. Но советские аграрии долго не доверяли удобрениям и негативно относились к их использованию.
Со временем модель Борлоуга всё же смогла прижиться и в нашей стране и в той или иной полноте просуществовала до кризиса 1990-х годов.
Неоспоримые преимущества системы Борлоуга заключаются в большом количестве высококачественного урожая и в своей простоте. Для получения эффективного результата необходимо просто взять хороший сорт, добавить минеральные удобрения, обеспечить грамотный полив, защитить растения химикатами и всё — большой объем качественной продукции обеспечен.
Изначально, модель Борлоуга, которую часто называют «зелёная революция» задумывалась как передышка для людей в борьбе с голодом и лишениями. Впоследствии почитатели данной системы стали пропагандировать её во всем мире, как постоянную систему земледелия, что привело к деградации почв и загрязнению биосферы пестицидами. Теперь аграрии стран, где прижилась «зеленая революция», зависимы от гибридных семян и ядохимикатов.
Понять, почему у данной системы и в наши дни остаётся огромное количество последователей можно: модель Борлоуга позволяет малыми усилиями получить большой результат, но при этом, в век сохранения экологии, «зелёная революция» убивает почву. С другой стороны, результат проверен годами. Более того, в своё время система Борлоуга позволила многократно увеличить урожаи. Тем не менее нельзя игнорировать тот факт, что в погоне за повышением количества собранной продукции, многие аграрии совершенно не заботятся о состоянии почвы.
Однако в последние годы возникла необходимость задуматься о смене этой системы. Для этого существуют следующие предпосылки.
1. Диспаритет цен
Из-за диспаритетного роста цен (цены на химические минеральные удобрения и химические средства защиты растут быстрее, чем на зерно и другую продукцию растениеводства) значительная часть выручки аграриев стала перетекать в карманы производителей «химии», каждый год уменьшая и без того невысокую рентабельность растениеводства. Так, многие крупные аграрные холдинги России в 2016 году столкнулись с проблемой нулевой рентабельности пшеницы при достаточно высоких урожаях, применяя в полной мере все рекомендации последователей интенсивной системы растениеводства.
2. Система Борлоуга работает только на 20% почв
Уже в течение двух-трех десятилетий после начала внедрения системы Борлоуга стало ясно, что система хорошо работает только на 20% почв, на остальных стали наблюдаться явления деградации в той или иной степени. У нас же в стране, после того как мы потеряли молочное и мясное животноводство крупного рогатого скота и связанные с ним севообороты с многолетними травами, эти процессы стали набирать большую скорость.
Сейчас повсеместно мы имеем уплотненные, плохо оструктуренные почвы с невысокой влагоемкостью, с большим запасом накопленных инфекций-возбудителей различных корневых гнилей в виде плесневых грибов и патогенных бактерий, отсутствием дождевых червей, наличие которых является признаком здоровья почвы. Мы пришли к тому, что перестала перегнивать солома прошлых урожаев из-за потери микробов-деструкторов.
3. Недостаток воды
Проблемы с достаточным обеспечением пресной водой во всем мире также могут через какое-то время поставить перед сельским хозяйством вопрос о возможности широкого использования полива. Поэтому есть необходимость разработки и внедрения в сельском хозяйстве влагосберегающих технологий.
* * *
Итак, экономический и экологический аспекты стали основой необходимости изменения существующей агротехнологической модели. В мире идет активный поиск идей для новой системы. Донорами идей стали, так называемые альтернативные системы земледелия. Вот некоторые из них:
Биодинамическое земледелие Р. Штайнера (на основе теософии).
Биологические системы М. Фукуоки (духовный путь), Огаты и др.
Биологические системы земледелия А. Ховарда (на основе интеграции крестьянского опыта Южной и Юго-восточной Азии), Д. Родейл.
Органическое земледелие в современной интерпретации Международной ассоциации органического земледелия (IFOAM).
Система прямого посева (No-Till) и др.
В последние годы внимание аграриев Юга России приковано к изучению и внедрению системы прямого посева(без обработки почвы), которая с начала 90-х стала активно внедряться в Северной и Южной Америке, Австралии, и на других континентах. Система прямого посева (система мульчирующего посева) известна под разными названиями: No-Till (без обработки) — в Северной Америке, Zero-Till (нулевая обработка) — в Австралии, El sistema de la siembra directa (система прямого посев) — в Южной Америке. Это — слова синонимы.
Главными отличительными признаками от других систем земледелия или, точнее, землепользования является то, что
1. почва всё время покрыта слоем растительных остатков,
2. механическая обработка почвы с перемешиванием растительных остатков с верхним слоем отсутствует,
3. посев производится специальными сеялками.
Наряду с общими чертами, эта система имеет большие различия в регионах, отличающихся по климатическим условиям, а также по уровню влагообеспеченности. Так в Аргентине, где выпадение годовых осадков менее 800 мм — уже засуха, применяются дисковые сеялки, специально разработанные для данных условий. В Южной Австралии (штат Новый Южный Уэльс) разработан свой вариант системы, где на границе пустыни и степей австралийцы научились выращивать пшеницу с урожайностью 50 ц/га. Наличие годовых осадков там — ниже 300 мм, что соответствует условиям степей Юга России. Были разработаны сеялки с так называемым австралийским анкером, когда посев производится широкорядно в прорезанную анкером узкую щель с последующей «адресной» прикаткой узким прикатывающим колесом. Подобные сеялки в мире также производятся для сухостепных районов Канады. На Юге России (по разным причинам) — эти сеялки неизвестны. В Россию этот метод зашел из Казахстана усилиями директора Кустанайского НИИ сельского хозяйства академика В. Двуреченского и известен в Зауралье, Саратовской области и др. Специальные отечественные дорогие и недорогие сеялки производятся в Челябинской области, Сызрани (Самарская область), а также их можно заказать у дилеров канадских фирм Борго (Bourgault) и др. Подробно об этом читайте в нашей статье «На пути к «сухому» земледелию. (Австралийский опыт в России)».
В отношении системы обеспечения растений питанием и т.д. метод также достаточно неоднороден. Я приведу цитату из статьи американских ученых-почвоведов в журнале Scientific American:
«NO-TILL — не панацея: таковой в сельском хозяйстве просто не существует. Скорее, это часть большего, развивающегося видения самовосстанавливающегося сельского хозяйства, в котором разнообразие фермерских методов от NO-TILL до органических — и комбинации обоих считается правильными и необходимыми. Мы считаем, что все фермеры, в конце концов, должны перейти к почвозащитному сельскому хозяйству и, если возможно, к NO-TILL на своих фермах».
Крайне необходимо создание адаптированной к условиям Юга России системы No-Till с правильно подобранной техникой и пошагово проработанным переходным периодом. Иначе No-Till по «аргентинским и бразильским мотивам», внедряемый в Ростовской области, будет не успешен.
Cистема No-Till является одним из «спасителей» для почвы. Она набирает популярность во всём мире, но и у неё, в свою очередь, есть как большое количество последователей, так и противников.
Основной аргумент противников No-Till заключается в том, что данную модель нельзя применить повсеместно: в одном регионе она будет эффективна, а в другом создаст серьёзные проблемы аграриям. Стоит помнить о том, что внедрение новой модели — очень сложный процесс. Также при системе No-Till общий уровень продуктивности гектара в переходной период может снизиться, но, благодаря тому, что работает вся пашня, и нет незасеянных мест, валовые сборы увеличиваются, а также снижаются энергозатраты на обработку почвы.
Главный аргумент сторонников No-Till:
традиционная система земледелия не только не экологична, но и ещё и экономически невыгодна, так как скорость цен на химикаты превышает скорость цен на продукты. Это значит, что реализация продукции часто не покрывает затрат на её взращивание.
Противники нулевой обработки почвы — No-Till приводят в качестве аргументов количества хозяйств, где внедрение данной модели привело к краху, сторонники модели приводят результаты хозяйств, где внедрение модели привело к увеличению урожайности.
Хозяйств, где система не прижилась — больше, но результаты ферм, где модель No-Till была усвоена — ошеломляют. Они получают с каждого гектара пашни на 10−15 ц/га условного зерна больше, чем фермы с традиционной моделью земледелия.
Ростовская область постепенно перенимает модель No-Till. Для грамотного внедрения новой системы, кроме специальной сеялки необходим переходный период, основные этапы которого будут подробно анализироваться на Первом агротехнологическом форуме Юга России.
Однако, в тематике Агротехнологического форума тема No-Till — важная, но не основная. Будет рассмотрена общая модель Адаптивных технологий в сельском хозяйстве, как альтернативы модели интенсивного растениеводства. Это интересно как для сторонников пахоты, так и для сторонников минимальной и нулевой обработки.
О чём идёт речь?
В ходе многолетней работы, мы выявили четыре элемента оптимизации агротехнологии выращивания сельскохозяйственных культур (четвертый элемент — рекомендован, но не обязателен), введение в массовую практику которых может изменить к лучшему экономику всего сельскохозяйственного производства в стране, причем в краткосрочной перспективе и без существенных капиталовложений:
1. Грамотная защита растений на основе достоверного фитомониторинга. Совместное применение «химии» и «биологии».
2. Восстановление плодородия почвы через работу с растительными (пожнивными) остатками путем обработки их сложными микробными составами (консорциумами) в рамках так называемых ЭМ-технологий (Технологии Эффективных Микроорганизмов).
3. Дробные некорневые подкормки растений минеральными удобрениями в небольших дозах, в определенные этапы-фазы развития растений, в которые происходит закладка элементов урожайности, что позволяет в три раза повысить эффективность применения минеральных удобрений и получать высокие урожаи при их небольшом количестве.
4. Элементы сберегающего земледелия — технологии Strip-Till (технология посева в подготовленные полосы без основной обработки земли) и No-Till (посев без обработки почвы — система прямого посева).
В рамках первого дня агротехнологического форума, а также во второй день на мастер-классе эти темы раскроют специально приглашенные специалисты-фитопатологи и специалисты по физиологии и питанию растений из Москвы, а также агрономы-практики из различных районов страны.
Так что же эффективнее для Донского региона и Юга России? Традиционная модель земледелия или же инновационные Адаптивные технологии, включающие, как вариант, системы No-Till и Strip-Till?
Поскольку этот вопрос очень важен особенно перед стартом весенне-полевых работ, его обсуждение будет проводиться на уровне министерства сельского хозяйства Ростовской области в рамках 20-го Агропромышленного форума Юга России. Свою точку зрения выскажут как ученые, так и аграрии в Дон Экспоцентре с 1 по 3 марта на аграрном конгрессе «Актуальные вопросы развития АПК Ростовской области».
Помимо Форума в эти дни проходят выставки «Интерагромаш. Агротехнологии» которые представят посетителям сельхозтехнику последнего поколения, запчасти, комплектующие, оборудование для диагностики, тех. обслуживания и ремонта сельхозмашин, а также корма, добавки, смеси, ветеринарное и зоотехническое оборудование.
Нам нужна простая и эффективная технология растениеводства, которая в КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ поможет поднять рентабельность сельскохозяйственного производства выше 40%. Она должна быть проста и понятна, как автомат Калашникова. Понятна даже ребенку!