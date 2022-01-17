Александр Дудчак
Автор
Кандидат экономических наук, автор научных исследований и публицистических работ по международным экономическим отношениям, «цветным революциям», «мягкой силе».
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Продуктовые карточки в России и на Украине: в чём отличия?
В России и на Украине в ожидании мирового продовольственного кризиса практически одновременно заговорили о введении продуктовых карточек для наименее защищенных слоёв населения. Идея схожая, но в случае реализации, без сомнения, будет иметь в двух странах существенные различия. По мнению советника...
17 января 2022
Рекорды новой Украины: самый массовый гопак вместо «Антонова»
Выдавать желаемое за действительное — сознательная политика нынешней украинской власти и ее предшественников. Говорят, что есть ложь во благо, когда неизлечимому больному могут не сказать настоящий диагноз. Действительно, зачем говорить правду, если ничего изменить нельзя. Сложно вспомнить, когда...
24 июня 2015
Украина: почему дефолт все еще не наступил?
За время, прошедшее от победы Майдана на Украине, в головы ее жителям и сторонним наблюдателям не однажды приходила мысль — «дальше опускаться некуда…» Но проходили дни, недели, и оказывалось, что ниже есть куда. Как говорится — «мы думали, что мы на дне, но снизу кто-то постучал». При каждой такой...
22 июня 2015