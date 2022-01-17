В России и на Украине в ожидании мирового продовольственного кризиса практически одновременно заговорили о введении продуктовых карточек для наименее защищенных слоёв населения. Идея схожая, но в случае реализации, без сомнения, будет иметь в двух странах существенные различия.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По мнению советника президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, введение продуктовых талонов из-за роста цен на продовольствие является наиболее приемлемой формой финансовой целевой поддержки наиболее уязвимых слоев населения.

Цитата из видео «Сопротивление реформам Зеленского будет колоссальным, — советник Президента Устенко» на YouTube Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко

Украина слишком предсказуемая страна, и чем там закончится эта история, можно сказать с уверенностью уже сейчас. Это даст возможность под видом благих намерений соорудить новую грандиозную коррупционную программу ограбления бюджета. Да и остановить индексацию оплаты труда населения государством на размер продовольственного пособия.

Вполне возможно, что на продкарты государство деньги выделит, но заставит народ собирать доказательства необходимости получения такой помощи. До простого украинца средства вообще могут не дойти, как это уже часто бывало с субсидиями на коммунальные услуги. Для получения талонов нужно будет собрать такой набор документов, при котором возможная выгода будет меркнуть на фоне усилий по её получению. Можно не сомневаться, что будет составлен список «приближенных к гетьману» компаний, которые будут поставлять продукцию по завышенным ценам для последующего распределения по талонам.

Свой кусок оторвут и европейцы — они напомнят содержание Соглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС, по которому к подобным закупкам Украина обязана допускать европейские компании. В подобных схемах есть богатый опыт и у нынешней украинской власти, и у предыдущей, и у «попередников»: «Роттердам+», продажа втридорога электроэнергии с традиционных ТЭС под видом «зеленой», нацпрограмма «Большое строительство», по которой закатывают в асфальт миллиарды, и «миллиард деревьев», которые Владимир Зеленский обещал высадить за три года, т. е. , по миллиону в день, даже зимой… «Продуктовые карточки» будут новым пунктом программы повышения надоев с населения. Которое, в отличие от Казахстана, терпит вообще всё, так как, в отличие от азиатской республики, госпереворот на Украине удался.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

Об идее введения продовольственных карточке (сертификатов) заговорили и в России, еще в конце 2020 года, а 11 января 2022 года её поддержали в Госдуме. Цели высказываются вроде благородные: создать дополнительную, а не вынужденную, меру поддержки малообеспеченных семей, каких в последнее время было немало, и стимулировать потребление отечественных продуктов.

Однако у наших граждан словосочетание «продовольственные карточки» действительно ассоциируется с самыми тяжелыми временами в истории. И приятнее было бы видеть меры, направленные на рост стоимости труда, на реальное сокращение бедности. При том, что на протяжении последних лет в России имеется серьезный профицит госбюджета, а финансовые учреждения демонстрируют рекорды объемов своей прибыли. В отличие от Украины, в России есть возможности организовать процедуру получения такого пособия максимально дистанционно-цифровизированно (тот случай, когда цифровизация пошла на пользу общества). Ресурсы на это действительно есть, и они не будут изъяты из других, не менее важных программ.