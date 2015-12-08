Александр Асеев
Последние публикации
Реформа РАН как угроза национальной безопасности
Ситуация в российской науке не улучшилась Два года реформ Российской академии наук показали, что происходит неуклонное, а в некоторых случаях уже почти необратимое, ухудшение ситуации в области фундаментальных и поисковых исследований в России на фоне бурного развития науки в мире, увеличения...
8 декабря 2015
Реформа РАН: гиганты и пигмеи
…Следует предпринять энергичные усилия по восстановлению Государственного комитета по науке и технике как высшего надведомственного органа реализации национальной научно-технической политики. Сергей Петрович Капица как-то сказал: «Руководить — значит не мешать хорошим людям работать». Этот принцип...
8 июля 2015