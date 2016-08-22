



Журнал «В мире науки / Scientific American» Александр Леонидович Асеев

Ситуация в российской науке не улучшилась

Два года реформ Российской академии наук показали, что происходит неуклонное, а в некоторых случаях уже почти необратимое, ухудшение ситуации в области фундаментальных и поисковых исследований в России на фоне бурного развития науки в мире, увеличения финансирования в традиционных странах-лидерах (США, Германии, КНР, Японии, Великобритании, Франции), появления новых стран с развитой наукой (Канада, Ю. Корея, Австралия, Индия, Израиль). В ближайшем соседстве с Россией в научной сфере теперь находятся Турция, Иран и Бразилия.

Вот некоторые неопровержимые свидетельства продолжающего кризиса российской науки в условиях реформы РАН, изложенные в ноябрьском докладе ЮНЕСКО по науке «На пути к 2030 году»:

вклад России в мировую науку в настоящее время составляет всего 1,7%, драматически отличаясь от вкладов США ‑ 28,1%, КНР ‑ 19,6% и ЕС ‑ 19,1%;

общее число научных работников в мире выросло на 20% и достигло 7,8 млн человек, тогда как их численность в России сократилось с 469 100 до 440 600 человек, а относительная доля РФ снизилась с 7,3% до 5,7%;

число научных публикаций в мире выросло на 23% ‑ с 1 029 471 в 2007 г. до 1 270 425 в 2013 г., при этом число публикаций российских исследователей выросло с 27 418 до 29 099, но ввиду общего роста науки в мире, их доля уменьшилась с 2,7% до 2,3%;

в 2013 г. были оформлено 591 российских патентов, что составляет всего 0,2% от общего числа патентов в мире ‑ 277 832.

По-прежнему, основную часть студентов, ориентированных на научную деятельность и обучающихся в докторантуре, принимают США (49%), Великобритания (9%), Франция (7%), Австралия (4,6%).

Следует отметить, что по данным мирового рейтинга научных организаций, проведенного журналом Nature в 2014 г., РАН занимала достаточно высокое 21-е место с хорошими возможностями для продвижения вверх при условии функционирования научных институтов и организаций в РАН. Первые четыре места в этом рейтинге занимали CNRS (Франция), Общество Макса Планка (Германия), Китайская академия наук и Гарвардский университет (США). Подвергнутые реформированию ранее такие легендарные научные организации, как Московский государственный университет, Курчатовский научный центр, Институт теоретический и экспериментальной физики, Санкт-Петербургский государственный университет занимают в этом рейтинге существенно более низкие места ‑ 136, 251, 302 и 490, соответственно. Поэтому есть все основания предполагать, что в результате фактической передачи институтов РАН в ФАНО РАН в мировых рейтингах откатится во вторую, третью и т.д. сотню научных организаций мира, а само ФАНО вряд ли войдет даже в первую тысячу.

Каковы же итоги реформы РАН спустя два с лишним года после их начала в сентябре 2013 г.

Что можно считать позитивными результатами реформы?

Таковым можно посчитать слияние РАН с бывшими РАМН и РАСХН, хотя существуют и противоположные мнения на этот счёт. Например, академик РАН А.С. Спирин считает это стратегической ошибкой и катастрофой, не лучше оценивает последствия слияния академий и председатель сельскохозяйственного отделения РАН Г.А. Романенко, так как подчинение сельскохозяйственных институтов ФАНО привело к тому, что теперь никто не отвечает за внедрение научных разработок.

Успешным решением, с моей точки зрения, является передача хозяйственных и имущественно-земельных функций от РАН в ФАНО, направленное на постепенное разрешение сложных вопросов оформления и более эффективного использования имущественно-земельного комплекса РАН в условиях постоянно изменяющейся нормативно-правовой базы.

В целом, в правильном направлении идёт процесс омоложения руководства научных организаций в соответствии с принятыми в Трудовой кодекс РФ поправками о возрастных ограничениях.

Вот, собственно, и всё!

Негативные результаты:

разрушение интегрированной системы работы отделений и институтов РАН в результате вследствие проводимой ФАНО реструктуризации, в результате которой большинство институтов РАН, включаемых в состав Федеральных исследовательских и научных центров лишаются юридического лица и самостоятельности;

разрушение созданной в РАН системы взаимодействия с министерствами, ведомствами, корпорациями, предприятиями и регионами;

наиболее драматично развиваются события, связанные с выполнением жизненно важных для страны задач в области безопасности, включая оборону и противодействие терроризму, продовольственную безопасность, развитие медицины и фармацевтики в условиях санкций, а также импортозамещения, создания новых технологий, освоения Арктики и в других приоритетных областях. В системе ФАНО ничем не выделены институты РАН, входящие в перечень предприятий ОПК согласно реестру Минпромторга РФ, что наносит серьезный ущерб приоритетным работам для обороны и безопасности, а также в интересах предприятий ОПК России;

узковедомственный подход ФАНО наносит существенный ущерб налаженной годами системе взаимодействия РАН с ведущими университетами России, основанный на гармоничном взаимодействии, единстве науки и образования при подготовке кадров высшей квалификации;

РАН и ее региональные отделения утратили градообразующие функции в признанных во всем мире и высокоэффективных научных центрах и академгородках, таких как Новосибирский академгородок СО РАН;

нарушена система капитальных вложений в основные фонды, включая реализацию мегапроектов, строительство специализированных помещений для работы в особо чистых условиях для нанотехнологий, наноэлектроники и современной биологии, приобретение уникального дорогостоящего оборудования, капитальный ремонт зданий и помещений, поддержание на должном уровне инфраструктуры научных центров и академгородков;

серьезный ущерб нанесен отлаженной системе международного сотрудничества и издательской деятельности, в результате чего страдает имидж России во внешнем мире;

происходит торможение программ РАН по строительству жилья для сотрудников академических институтов и организаций, что наносит серьезный ущерб для региональных отделений РАН и молодых научных сотрудников;

наконец, резко возросла бюрократическая нагрузка на научные институтов и организаций, из-за чего управление осуществляется в авральном режиме.

Причины негативного хода реформы

Важно отметить, что не сам по себе закон ФЗ-253 «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» привел к перечисленным катастрофическим последствиям, а его грубое нарушение Правительством РФ и ФАНО:

Во-первых, нарушено положение Статьи 2, п.3 ФЗ-253, которое однозначно закрепляет за РАН функции «…научно-методического руководства научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования». Сложилась парадоксальная ситуация, при которой РАН практически полностью отсечена от исполнения функций научно-методического руководства некогда собственными институтами, а эту функцию де-факто исполняет ФАНО, не обладающее необходимыми компетенциями в научной сфере.

Несмотря на прямое указание Президента РФ В.В. Путина о реализации правила «двух ключей» в отношении научно-методического руководства научной и научно-технической деятельностью научных организаций, это положение практически полностью выхолощено в Распоряжении Правительства РФ № 522 от 29 мая 2015 г. Как метко отметил академик А.Д. Некипелов, «второй ключ» оказался ключом от чужого дома.

Выход из затянувшего противостояния РАН и ФАНО в этом вопросе может состоять в установлении законом двойного учредительства научными институтами и организациями со стороны РАН и ФАНО. Однако, кардинальное решение должно включать подчинение ФАНО Российской академии наук, как это предлагалось В.В. Путиным летом 2013 г.

Во-вторых, не выполняется положение Статьи 14 пп. 1, 3 ФЗ-253, относительно научных центров РАН в регионах, которые «входят в структуру Российской академии наук» и «Российская академия наук осуществляет полномочия учредителя и собственника имущества, находящегося в оперативном управлении региональных отделений РАН и региональных научных центров РАН».

Правительство РФ в лице ФАНО не выполнило положения Статьи 14 о порядке создания региональных научных центров РАН и об объемах полномочий учредителя и собственника имущества региональных отделений РАН. Результатом нарушения данных положений ФЗ-253 является активно проводимая ФАНО в рамках «структуризации» научных организаций в регионах, состоящая в их объединении по географическому принципу с ликвидацией юридических лиц успешно работающих и востребованных научных организаций.

Так, в Красноярском научном центре СО РАН ФАНО планирует лишить юридических лиц и, тем самым, фактически ликвидировать исключительно востребованный и уникальный Институт леса им. В.Н. Сукачева и востребованный ведущими предприятиями ОПК Институт физики им. Л.В. Киренского.

Еще более парадоксальная ситуация складывается в Якутском научном центре СО РАН, ведущие институты которого являются базовыми по выполнению работ в рамках Второй комплексной экспедиции РАН в Республике Саха (Якутия), организуемой по поручению Президента РФ В.В. Путина Пр-2014 от 29 августа 2014 г.

Предупреждение угроз, связанных с повышенной вероятностью военного конфликта за ресурсы Арктики (выступление Руководителя Фонда перспективных исследований А.И. Григорьева на заседании НТС ФСБ 27.11.2015 г. ), делает чрезвычайно востребованными институты Якутского научного центра СО РАН: Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова, Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова, Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера и др.

Немаловажным в отношении Якутского научного центра СО РАН, также как Бурятского научного центра и Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов (Республика Тыва), является то, что научные организации РАН в национальных республиках являются важной составной частью интеллектуальной среды и во многом способствуют формированию национальной идентичности в национальных республиках.

Тем не менее, эмиссары и руководство ФАНО настойчиво продвигают разрушительные идеи организации ФИЦ по географическому принципу, шантажируя коллективы и руководство научных организацией угрозой потери бюджетного ресурса при неисполнении планов ФАНО по «структуризации». Таким образом, федеральный бюджет в руках ФАНО становится не инструментом развития, а инструментом угнетения ведущих институтов в региональных научных центрах. Можно только догадываться об истинных мотивах разрушения научных центров в регионах, но можно предположить, что глубинная причина состоит в высокой конкуренции в борьбе за ресурсы федерального бюджета, в отсутствии необходимых компетенций в ФАНО и в желании добиться быстрого эффекта от проведения реформ чисто административными методами.

Ярким примером пассивности ФАНО в отношении эффективных мер по развитию науки в регионах является противодействие уже перезревающего решения по созданию мощного центра науки, образования, инноваций и высоких технологий в Новосибирском Академгородке — Лаврентьевского центра согласно поручению В.В. Путина от 17.02.2012, что требует создания надведомственного органа управления на его территории из представителей учредителей — Минобрнауки РФ, РАН, ФАНО и администрации Новосибирской области.

Таким образом, характеризуя ход выполнения ФЗ-253, практические действия ФАНО и реальное состояние российской науки после двух лет реформ следует заключить, что происходит невосполнимая эрозия системы научных организаций РАН, переданной в ФАНО, а по основным показателям российская наука уступает свои позиции в мире. При этом деятельность ФАНО нарушает основные положения ФЗ-253 и ведется в разительном противоречии с поручениями Президента РФ и необходимостью выполнения таких серьезных задач, как обеспечение безопасности страны, задач по импортозамещению и развитию отечественных технологий высокого уровня.

Основными силовыми структурами страны, Минобороны РФ и ФСБ, признано, что без участия институтов РАН невозможно обеспечение результатами фундаментальных исследований нового этапа Государственной программы вооружений и решения проблем защиты от угроз терроризма. В настоящее время полным ходом идет корректировка ранее разработанной в РАН программы фундаментальных и поисковых исследований для обороны и безопасности. Однако, вызывает сомнение ее реализация в условиях подведомственности ФАНО научных организаций и институтов РАН.

Игнорирование или невыполнение ФАНО основных установок подписанного Президентом РФ Федерального закона ФЗ-253 и других поручений Президента РФ, указанных выше, приобретает вызывающий характер в свете новых задач, поставленных перед сектором фундаментальных исследований и прикладных разработок. Ярким примером является ситуация с поручением Президента РФ о передаче в ведение РАН Домов ученых в Москве, С.-Петербурге и Новосибирске Пр-2873 от 3.12.2014, которое вызвало активное противодействие ФАНО и не выполнено до сих пор!

Выводы и предложения

Выводы в отношении деятельности ФАНО по проведению реальной реформы РАН неутешительны и состоят в том, что

ФАНО не в состоянии обеспечить развитие науки в России в соответствии с современными реалиями и вызовами.

ФАНО оказалось организацией, преимущественно преследующей свои узковедомственные цели, и которая умножила многочисленные проблемы управления сектором науки и разработок в России.

ФАНО оказалось неспособным на разработку судьбоносных для российской науки меж — и надведомственных решений, которые бы усилили позиции российской науки.

Продолжение деятельности ФАНО в имеющемся виде приведет к ускоренной деградации академической науки России, а планируемое закрытие уникальных и востребованных институтов РАН погасит многие яркие звезды российской науки.

Предложения по улучшению ситуации в академической науке России:

Позитивный потенциал реформы РАН, заложенный в ФЗ-253, требует безусловного выполнения основных положений этого закона. Предотвращение дальнейшего нарушения этого закона требует коренного изменения статуса ФАНО и административного подчинения его РАН, а также устранения противоречий ФЗ-253 и подзаконных актов.

Реализация экспертной функции и положения ФЗ-253 по научно-методическому руководству научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования со стороны РАН требует делегирования РАН де-факто полномочий Государственного комитета по науке и технике (ГКНТ), в том числе, в отношении институтов РАН, ныне подведомственных ФАНО.

Эффективность предлагаемых решений должна оцениваться с точки зрения реального участия ведущих институтов РАН в выполнении фундаментальных и поисковых исследований по приоритетным направлениям развития экономики РФ, а также востребованностью результатов работы научных организаций организациями-партнерами среди Министерств и ведомств, ведущих корпораций и предприятий высокотехнологического сектора экономики.

Приоритетные направления деятельности РАН

Развитие топливно-энергетического комплекса и новых технологий разведки и добычи нефти и газа, включая трудноизвлекаемые.Основные партнеры: ОАО «Росгеология», Минпромторг РФ, Минэнерго РФ, ОАО «Газпром», НК «Роснефть» и др.;

Оборона и безопасность, решение задач ОПК.Основные партнеры: Минобороны РФ, Минпромторг РФ, ВПК, ФСБ, МЧС, ОАО «Ростех», ФГУП «ВИАМ», предприятия ОПК России и др.;

Авиация и космос. Основные партнеры: ФКА «Роскосмос», Минпромторг РФ, ВПК, ОАО «ОАК», ОАО «Сухой», ФГУП «ГКНПЦ им. Хруничева», ФГУП «Центр Келдыша», ОАО «ИСС им. Решетнева», предприятия авиационно-космического комплекса РФ;

Энергетика, включая вторичные источники энергии, и машиностроение.Основные партнеры: Минэнерго РФ, ГК «Росатом», ГНЦ «Курчатовский центр», ОАО «Русгидро», ОАО «Ростех», и др.;

Транспорт и логистика.Основные партнеры: Минтранс, ОАО «РЖД» и др.;

Аграрные технологии и продовольственная безопасность.Основные партнеры: Минсельхоз РФ, предприятия аграрного комплекса, администрации регионов и др.;

Здравоохранение, медицина и биотехнологии.Основные партнеры: Минздрав РФ, ведущие научные и лечебные учреждения Минздрава и др.,

Информатика, телекоммуникации и ЭКБ.Основные партнеры: Минкомсвязь РФ, Минпромторг РФ, ОАО «Росэл», ОАО «НИИМЭ и завод «Микрон» и др.;

Фотоника, лазерная физика, квантовые технологии.Основные партнеры: Минпромторг РФ, Минкомсвязь РФ, ОАО «Ростех», ОАО «Росэл», ОАО «Швабе, ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», АО НПО «Орион, ОАО «Циклон» и др.;

Новые технологии освоения Арктики, развития Сибири и Дальнего Востока.Основные партнеры: Минприроды РФ, Минобороны РФ, ВПК, Российское географическое общество, ОАО «Газпром», НК «Роснефть», ОАО «Алроса», Минздрав РФ, администрации арктических регионов и др.;

Экологическая безопасность и прогнозирование природных и техногенных катастроф.Основные партнеры: МЧС, Минприроды РФ, Федеральное агентство водных ресурсов, Рослесхоз, администрации регионов и др.;

Гуманитарные исследования, направленные на развитие национального самосознания, гармонизации отношений народов и конфессий России.Основные партнеры: Минкультуры РФ, РГНФ, Российское историческое общество, ведущие университеты, администрации регионов и др.;

Подготовка высококвалифицированных кадров и интеграция с ведущими университетами.Основные партнеры: Минобрнауки РФ, национальные исследовательские и федеральные университеты, МГУ, СПбГУ, СПбАУ и др.;

Организация на новом уровне международного сотрудничества, в первую очередь, со странами ближнего зарубежья, БРИКС и ЕвразЭС.Основные партнеры: МИД, Минобрнауки РФ, Совет федерации, Госдума, ФАНО и др.

Александр Леонидович Асеев — академик РАН, Председатель Сибирского отделения РАН, вице-президент РАН