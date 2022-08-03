Александр Артамонов
Последние публикации
Почему США отстают от России по гиперзвуковому оружию
США объявили об уже третьем с 2013 года успешном испытании прототипа гиперзвуковой ракеты на полигоне. Изделие снабжено прямоточной силовой установкой от компании Raytheon. Прототип ракеты создаётся в рамках программы Operational Fires (OpFires). До этого похожие сообщения поступали в середине мая...
3 августа 2022
Швеция и Финляндия встали в очередь за смертью
Премьер-министры Финляндии и Швеции Санна Марин и Магдалена Андерссон заявили о срочной необходимости вхождения своих стран в НАТО. Причём, по информации шведских источников, эта страна намерена подать заявку 16 мая, сразу после заседания правительства и внеочередной парламентской сессии с...
14 мая 2022