Премьер-министры Финляндии и Швеции Санна Марин и Магдалена Андерссон заявили о срочной необходимости вхождения своих стран в НАТО. Причём, по информации шведских источников, эта страна намерена подать заявку 16 мая, сразу после заседания правительства и внеочередной парламентской сессии с заслушиванием доклада главы правительства. Сразу после этого президент Финляндии Саули Ниинистё намерен отправиться с официальным визитом в Швецию и провести переговоры с Андерссон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Медленный дрейф в сторону НАТО нордические государства начали уже давно — более 20 лет назад. События на Украине ускорили решение элит, так как, согласно многочисленным заявлениям руководства Швеции и Финляндии, из-за спецоперации на Украине они перестали чувствовать себя в безопасности. Вот только удивительным образом до этого киевский нацизм, равно как и смерть 13−14 тысяч человек за последние восемь лет в Донбассе не вызывал у северных властителей никаких вопросов.

В связи с возрождением ситуации, мучительно напоминающей 1939 год, встаёт вопрос: насколько Россия должна быть напугана расширением пространства Североатлантического альянса? Конечно, прежде всего, мы заботимся о безопасности наших арктических рубежей, так как 60% территории севернее Полярного круга принадлежат именно нашему государству, как, впрочем, и вся судоходная часть Арктики.

Министерство обороны Российской Федерации Учения ВС России в Арктике

Давно известно, что Северный морской путь многим не даёт спокойно спать: в документе со звучным названием «Арктическая доктрина» Сенат США в октябре 2019 г. предложил сделать нашу водную магистраль «достоянием всего человечества», тем самым одобрив так называемый «концепт Помпео» с установлением контроля США над всей Арктикой. Что вполне ожидаемо, так как Запад отлично знает, что этот морской путепровод — самый короткий транзитный путь из Европы в Азию.

Поэтому англосаксы и их верные сателлиты так вожделеют наши арктические территории. То есть если скандинавы захотели в НАТО, то стоит поискать в их логике американо-британский след.

Так какими всё-таки вооружёнными силами располагают засобиравшиеся в НАТО наши соседи по континенту? У Швеции в настоящее время — 20 тысяч человек под ружьём. Стоит напомнить, что призыв в этом государстве был отменён ещё 12 лет назад — в 2010 году.

Следует отметить, что армия, которой располагает Стокгольм, не только малозначима, но ещё и слабо вооружена. Хотя шведы очень любят всем напоминать, что обладают независимым военно-промышленным комплексом: они производят для собственных нужд и на продажу за рубеж 120-мм минометы, а также САУ Archer («Стрелец»), гранатомёты NLAW (производство Saab Bofors Dynamics Ltd) и перспективную противокорабельную ракету RBS-15 Мк4. Тут важно вспомнить и о предмете национальной гордости — необлётанном полупрототипе истребителя JAS 39E/F Gripen (в переводе «Грифон»), который шведский генерал Хельгессон гордо назвал три года назад «убийцей русского Сухого». Непонятно только, как пока ещё не пошедший в серию истребитель поколения 4++ может соревноваться с сухими пятого поколения, вставшими несколько лет назад на крыло. Но это целиком на совести шведского военачальника. Кстати, Хельсинки намерен приобрести не менее пятидесяти таких машин.

Ernst Vikne JAS 39E/F Gripen

А ещё у Швеции есть аж 613 БТР плюс определённое количество БМП-2.

Если же проанализировать вооружённые силы Финляндии, то мы обнаружим 34 тысячи призывников, срок службы которых ограничивается шестью месяцами. Тут немаловажно напомнить, что живём мы в высокотехнологичную эпоху, и для приобретения боевых знаний и навыков требуется явно больше полугода. Финны вооружены автоматом Калашникова в его местном исполнении, то есть модели RK95T. Ещё у Финляндии есть истребители «Хорнет» — англосаксонская разработка полувековой давности.

И, наконец, обе армии — и Швеции, и Финляндии — укомплектованы немецкими танками «Леопард-2» различных модификаций прошлого века выпуска.

Остаётся обратить внимание на шведский и финский флоты, но, откровенно говоря, на сегодня они столь малозначимы, что говорить о них не стоит. Эти плавсредства не обладают ракетным вооружением для поражения целей на суше. Правда, наверное, в преддверии боёв с нашей авиацией шведы и финны всё-таки запаслись ПЗРК «Стингер».

В общем и целом, обе страны не хотят понять одну простую вещь, которую им взялся объяснить посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо РФ в Арктическом совете Николай Корчунов. Согласно ТАСС, 17 апреля он заявил: «Многолетняя приверженность Стокгольма и Хельсинки политике неприсоединения к военным союзам являлась важным фактором стабильности и безопасности в регионе Северной Европы, на европейском континенте в целом».

А первый зампредставителя России при ООН Дмитрий Полянский вообще заявил 12 мая британскому СМИ «UnHerd», что как только Швеция и Финляндия прекращают быть нейтральными, они превращаются для нас в цели.

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский

То есть если эти государства встанут на такой опасный для них путь, Генштаб России немедленно проведёт целеполагание и наметит объекты поражения на территории нового потенциального противника. И это не угроза, а общепринятая в военном деле практика. И конечно же, Россия может тогда разместить атомное оружие в Калининградской области. Кстати, наш «Искандер-М» вполне способен нести атомную боеголовку.

Также следует отметить, что, придерживаясь добрососедских отношений, мы нередко шли на значительные уступки в районе Северного моря в районе рыбных промыслов. И даже отдали часть наших прав скандинавам, зафиксированных ещё в торговом договоре от 1838 года.

Теперь политическая линия России обязательно поменяется: ведь мы ни с кем войны не хотим, но допускать историческую амнезию стран, забывших о том, что их ждёт в случае конфликта с нами, мы тоже не намерены. Кто берёт в руки меч, тот, как правило, от меча и гибнет. Задумались бы финны и шведы, стоит ли им брать в руки «меч НАТО».