Виктор Колбановский
Последние публикации
Три шага Москвы по предотвращению сдачи Косово
Происходящие события и последние политические заявления Белграда говорят о том, что после предстоящих 26 апреля с. г. в Сербии парламентских выборов, на которых А. Вучич попытается упрочить позиции, его силы будут направлены на международное признание Косово путем подписания некоего нового...
10 марта 2020
Сербия: До свидания, президент Путин! Добро пожаловать, президент Трамп!
Едва над белградским аэропортом Никола Тесла растаяла тень улетевшего российского борта номер 1, так первые полосы ведущих сербских газет наперебой возвестили о предстоящих визитах в Сербию Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, при этом особо повествуя о готовящихся торжествах по случаю будущего...
4 февраля 2019
Разговор Путина с Тачи: Россия работает со сторонами конфликта в Косово
На сегодняшний день взаимодействие России с обеими сторонами косовского конфликта, Сербией и косовскими албанцами, является объективным следствием усиления международного российского влияния, в том числе в стратегически важном для Москвы Балканском регионе. Необходимость возврата Москвы к прямому...
20 ноября 2018