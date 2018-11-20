На сегодняшний день взаимодействие России с обеими сторонами косовского конфликта, Сербией и косовскими албанцами, является объективным следствием усиления международного российского влияния, в том числе в стратегически важном для Москвы Балканском регионе. Необходимость возврата Москвы к прямому участию в переговорах по Косово связано также и с тем, что посредничество Евросоюза в диалоге Белграда и Приштины дискредитировано и продолжает деградировать. Совершенно очевидно, что внешнеполитическое ведомство Еврокомиссии не может самостоятельно справиться с возложенной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 9 сентября 2010 года на Евросоюз миссией по косовскому урегулированию.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Хашим Тачи

Однако при этом было бы совершенно ошибочным считать, что Москва поддержит любое решение Белграда по Косово. МИД России, координирующий проведение единой внешнеполитической линии Российской Федерации, сообщает: «Российская позиция по Косово остается неизменной и опирается на международно-правовые рамки, зафиксированные резолюцией СБ ООН 1244. Решение, если таковое будет достигнуто Белградом и Приштиной, должно быть взаимоприемлемым, соответствовать международному праву, получить одобрение Совета Безопасности ООН и быть реально исполнимым. Необходимо также заручиться широкой поддержкой международного сообщества», — констатирует ведомство. МИД России также в очередной раз напоминает, что «продавливание косоварами и их заокеанскими покровителями трансформации Сил безопасности Косово в полноценные «вооруженные силы» вопреки позиции Белграда и косовских сербов крайне опасно для стабильности на Балканах… Создание косовской армии идет вразрез с международно-правовой архитектурой безопасности на европейском континенте в целом», — указывает министерство. В этих четких и ясных позициях России нет места всяческим «сепаратным соглашениям, разграничениям территории, корректировкам границ» и прочим подобного рода провокационным замыслам.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

В этой связи вызывает определенную настороженность появление в сербских СМИ в последнее время различного рода материалов, продвигающих мысль о том, что якобы «Россия поддержит любое решение, которое Сербия примет по Косово». Эти публикации носят тенденциозный характер, предоставляют сербской общественности искаженную информацию и отнюдь не содействуют позитивной динамике косовского урегулирования.

Говоря о российском прямом участии в косовских переговорах, следует вспомнить о позитивном опыте работы подмандатной ООН дипломатической тройки посредников — представителей России, США и Евросоюза. Тогда, в 2007 году, спецпредставитель МИД России по Балканам А.А. Боцан-Харченко, американский дипломат Ф. Виснер и действующий от имени Евросоюза немецкий дипломат В. Ишингер в течение четырех месяцев сумели наладить диалог сторон, невзирая на запутанные условия и противоречивые позиции переговорщиков. К сожалению, поддержка со стороны США сепаратистским устремлениям косовских албанцев сорвала наметившийся конструктивный процесс. Одностороннее самопровозглашение независимости в 2008 году косовскими албанцами только существенно усугубило проблему Косово. Конструктивные развязки теперь могут быть найдены только в долгосрочной перспективе, рассчитанной, может быть, на многие десятилетия. Российское внешнеполитическое ведомство в этой связи подчеркивает, что: «искусственное форсирование так называемой «окончательной нормализации» между Белградом и Приштиной по причинам, далеким от истинных интересов достижения прочного урегулирования, увязывание ее с какими-либо искусственными сроками считаем деструктивным».

На этом фоне состоявшийся недавно в кулуарах торжественных мероприятий в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны разговор президента России В.В. Путина с одним из косовоалбанских лидеров Х. Тачи свидетельствует о возврате российского взаимодействия со всеми сторонами косовского конфликта.