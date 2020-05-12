Татьяна Шабаева
Последние публикации
Умер Константин Крылов
Я всегда читала некрологи, которые писал Константин Крылов. Он умел сказать о человеке самое важное. Я не претендую на это. Пишу этот некролог потому, что не могу не сказать о Крылове то, от чего разрывается сердце. Крылов представлял собой поразительное, редкостное, почти невиданное сочетание...
12 мая 2020
Коронавирус: лечится гильотиной
Мне пришло письмо от женщины, муж которой болен диабетом и нуждается в лечении воспалительного процесса в ноге (как вы знаете, для диабетиков подобные процессы особенно опасны — чреваты сепсисом и ампутацией). Его приняли на лечение в отделение гнойной хирургии Видновской районной клинической...
8 мая 2020
Коронавирус. Маски сброшены, масок больше нет
Началось всё с любителей шашлыка. А точнее — с людей, только что переживших зиму и желающих погреться на солнышке в последние выходные марта, побаловавшие прекрасной погодой. Кто их только не виноватил тогда: дескать, вот они, безответственные, тащат заразу! Из-за них позакрывали парки! Из-за них...
21 апреля 2020
В Татарии установили слежку за жителями республики?
Каждый раз, как Татарстану дают столько суверенитета, сколько он готов взять, в республике начинает твориться нечто сюрреалистическое. Сегодня власти Татарстана, при самоустранении федерального центра, делают из республики цифровой концлагерь. Вроде бы, это чересчур, ведь жителям Татарстана не...
8 апреля 2020
В ближайшее время мы почувствуем, как мало значит для нас интернет
Конечно, интернет — это возможность доставки, онлайн-оплаты услуг, а также сетевого общения и удалённой работы. Всё это очень важно во время изоляции. Может быть, жизненно важно. Но мы очень скоро почувствуем, что этого катастрофически недостаточно. Мы поймём — и даже не поймём, а именно нутром...
3 апреля 2020