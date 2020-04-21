Началось всё с любителей шашлыка. А точнее — с людей, только что переживших зиму и желающих погреться на солнышке в последние выходные марта, побаловавшие прекрасной погодой. Кто их только не виноватил тогда: дескать, вот они, безответственные, тащат заразу! Из-за них позакрывали парки! Из-за них будем теперь все сидеть в жёсткой самоизоляции, без прогулок и пробежек! Всё потому, что люди у нас безответственные.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Что ж, начинается третья декада апреля. И сегодня уже очевидно, что, с точки зрения власти, у нас больше шансов подхватить коронавирус в парке и в лесу (в Татарстане лесникам поручили отлавливать «нарушителей самоизоляции» в лесу), чем в очередях при проверке электронных пропусков. С точки зрения власти, у нас больше шансов заразиться, направляясь в личном автомобиле по своим делам, чем в переполненном общественном транспорте.

Москвичи столкнулись с этим недавно, но в регионах — я могу говорить на примере Татарстана — переполненный вагон внезапно урезанной электрички, битком набитые автобусы, которые стали ходить реже, — это всё уже несколько недель не новость.

Власть чётко даёт понять, что контроль для неё важнее, чем здоровье граждан. Если выбирать между разумной свободой перемещения и жёстким контролем — власть выбирает контроль. Но это не всё, что она делает. Ещё она говорит нам, что мы сами в этом виноваты.

Николай Хижняк ИА REGNUM Все парки и скверы на период карантина будут закрыты

Стоит осознать это: мы сегодня находимся при начале режима всеобщей ненависти. Пока что власть полагает, что она может управлять ненавистью, перенаправлять её так, чтобы граждане боялись друг друга.

Боялись тех, кто побывал за границей, потому что они «привезли заразу».

Боялись москвичей, которые «растащили заразу».

Боялись людей из других регионов, которые могут «привезти заразу к нам».

Боялись детей, потому что «дети перенесут инфекцию легко, но из-за них поумирают старики».

Боялись вообще людей, нарушающих «режим самоизоляции», потому что «они нас всех перезаражают». И ещё потому, что «из-за вас карантин продлится до июня» (июля, сентября, конца года — кто во что горазд).

В этом идея: чтобы люди боялись друг друга. И она работает. На фоне всеобщего страха можно попытаться воплотить самые смелые мечты о контроле — мечты, которые совсем недавно вызывали возмущённый вопль.

Но нынче общественность боится за своё здоровье — это святое. А во-вторых, она успокаивает себя тем, что «так в Европе», «так во всём цивилизованном мире» и ещё — «так в Китае».

Здесь нет противоречия. Европа — это поведенческий эталон российской интеллигенции, но Китай — эталон того, что она хотела бы видеть в России для безответственных любителей шашлыков и прочих грубых развлечений.

Wspolnotapolska.org.pl Коронавирус в Польше

Но так не бывает. Нельзя быть за свободу для себя и несвободу для сограждан. Нельзя говорить «отпустите меня на пробежку, но запретите детям гулять». Нельзя говорить «откройте храмы, но закройте парки». Так не бывает.

Кроме того, мы оказались в странной ситуации, когда, с одной стороны, делается всё, чтобы статистика по коронавирусу выросла: Минздрав РФ рекомендовал подозревать COVID-19 в каждом ОРВИ (впрочем, здесь Минздрав опирается на рекомендации ВОЗ). С другой стороны, подавляющее большинство населения знакомо с ужасами коронавируса только через телевизор и соцсети. Это не подпадает под определение эпидемии. Зато с социальными последствиями карантина уже всё население России познакомилось напрямую. Люди боятся — нет, не вируса, не столько его. Но все боятся того, что это непонятное сидение продлится при разгорающейся охоте на «ковид-положительных» ведьм.

Сегодня есть главный признак того, что оно продлится как минимум до середины мая. А именно: перенос празднования 9 Мая. Фактически таким образом была подвинута и расшатана Главная Нерушимая Скрепа. И теперь заставлять россиян оставаться дома стало делом принципа. Но принцип — одно, а действительность — другое.

Всё больше учёных оспаривают убийственную статистику COVID-19, показывают, как много приходится на сопутствующие заболевания, и предполагают, что на общую смертность по итогам года «эпидемия» практически не повлияет. Всё больше мнений, что власти государств — не только России — ввели не соответствующие ситуации меры контроля. И вот уже испанский юрист Гильермо Энрикес Малаве пишет в серьёзном юридическом еженедельнике, что указ, ограничивающий свободу передвижения, неконституционен.

Однако в России всё это следует помножить на два или на три. У нас не только обязали получать электронные разрешения на выход из дома — но даже в нескольких разновидностях: у Москвы — своя, у Татарстана (где электронные разрешения на выход из дома ввели аж 1 апреля) — своя. Территории федерации внезапно получили право устанавливать свои «правила передвижения», и это почти никого не смутило!

Илья Борило ИА Красная Весна Сотрудник ДПС

Контроль превращается в опасный фарс. В Татарстане начали вызывать в суды тех «нарушителей самоизоляции», которым прежде удалось оспорить выписанные штрафы. Теперь им переквалифицируют статью с ч. 2. ст. 6.3 КоАП РФ на ст. 20.6.1 КоАП РФ. В Екатеринбурге, в Нижнем Новгороде «нарушителей самоизоляции» штрафуют сотнями. Нынешний Глеб Жеглов мог бы воскликнуть: «Нарушитель самоизоляции будет платить! Я сказал!» Но вряд ли стоит снимать такое кино.

Власть думает, что она может долго направлять гнев людей друг на друга и на этом фоне заниматься контролем (полезным, бесполезным, прямо вредным — это уже другой вопрос). Дело облегчается тем, что РФ состоит из множества разобщённых регионов, и сегодня совсем не редкость заявления типа «пусть не лезут к нам, пусть не тащат к нам заразу, пусть сидят дома». Неужели это то, чего хотели добиться?

Москва молчала, когда электронные пропуска вводились в Татарстане. Теперь они введены в Москве. И они вводятся не потому, что это единственно возможное решение в крайне опасной ситуации с внятными параметрами — нет, параметры становятся всё более размытыми, зато нам всякий раз говорят, что мы сами виноваты. Виноваты, что пошли на шашлыки в свой законный выходной; виноваты, что толпились в метро, когда нас заставили толпиться; виноваты, что пришли в храм в Вербное воскресение; виноваты, что хотели достойно отметить Пасху; виноваты, что выходим на пробежку; виноваты, что хотим просочиться в весенний лес… Наши дети виноваты, что им трудно неделями сидеть в четырёх стенах. Наши родители виноваты, что движение и свежий воздух облегчают течение их хронических заболеваний.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спортивная пробежка во время карантина

Если мы позволим так с собой разговаривать — эта музыка будет вечной. Возможно, власть научится «автоматизировать процесс» контроля и «рассеивать скопления народа» — вот только гражданам России этого легче не станет.

«Карантиновирус» уже начал убивать людей не только опосредованно — через неоказание плановой медицинской помощи, — но и прямо: в Набережных Челнах (где, отметим, ещё нет ни одного случая смерти от коронавируса) местная жительница покончила с собой из страха заразиться.

Страх убивает. Страх, целенаправленно продвигаемый в массы, убивает массово.