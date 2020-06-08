Сергей Чебан
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Додон нерукопожатный: о чем Путину говорить с президентом Молдавии?
Эксперт RTA Сергей Чебан прокомментировал запланированный на 24 июня визит президента Молдавии Игоря Додона в Москву. Визит пройдет на фоне политического кризиса в Молдавии и нового витка блокады Приднестровья, организованной Кишиневом. 24 июня молдавский президент Игорь Додон по приглашению своего...
8 июня 2020
Битва за Молдавию: российско-китайский тандем против евро-атлантического
Парламент Молдавии ратифицировал соглашение о российском кредите в 200 млн евро голосами правящих социалистов и демократов. Но Конституционный суд приостановил это решение по запросу оппозиции. О том, что кроется за российским кредитом для Молдавии и почему он стал яблоком раздора для молдавских...
23 апреля 2020
Молдавия идет на дно. Но продолжает топить Приднестровье
В разгар эпидемии коронавируса, доведя до точки кипения переговорный процесс с Тирасполем, Кишинев экстренно запросил международной поддержки и проведения заседания в формате «5+2» (Молдавия, ПМР — стороны, Россия и Украина — гаранты и посредники, ОБСЕ — посредник, США и ЕС — наблюдатели. — ИА...
14 апреля 2020