Парламент Молдавии ратифицировал соглашение о российском кредите в 200 млн евро голосами правящих социалистов и демократов. Но Конституционный суд приостановил это решение по запросу оппозиции. О том, что кроется за российским кредитом для Молдавии и почему он стал яблоком раздора для молдавских политиков, рассуждает экспертRTA Сергей Чебан.

Иван Шилов Президент Молдавии Игорь Додон

Российский кредит Молдавии не случайно стал яблоком раздора для молдавских политиков.

17 апреля Россия и Молдавия подписали кредитное соглашение о предоставлении Кишиневу финансового займа на 200 млн евро. Первый транш в размере 100 млн должен поступить не позднее 30 дней с даты ратификации соглашения. Вторая половина, по условиям документа, будет перечислена до 31 октября этого года.

Max0697 Парламент Молдавии

Для российско-молдавских взаимоотношений такое соглашение является несколько неординарным. Последние годы вероятность какой-либо кредитной линии из Москвы была практически исключена, и для ее открытия сейчас есть свои веские причины.

Тем временем достигнутая договорённость спровоцировала напряженные дискуссии среди молдавских политиков, несмотря на весьма скромные по международным меркам объемы кредита. Поводов для критики оппозиция сгенерировала немало. Основные опасения у нее вызвали условия финансовой помощи — это и процентная ставка, и вероятность распределения ресурсов между аффилированным с нынешней властью бизнесом, и необоснованные государственные гарантии, и отсутствие полномочий у посла Андрея Негуцы на подписание соглашения и т. д.

Socialistii.md Андрей Негуца

Конечно же, столь нервная реакция проевропейской оппозиции не могла возникнуть на ровном месте, и вряд ли она всерьез связана именно с условиями кредитования. Скорее всего, это был лишь повод, чтобы осложнить или, куда лучше, сорвать ратификацию соглашения. Подлинные причины такого противодействия находятся куда глубже и напрямую связаны с интересами внешних кураторов. Убедительным свидетельством этому является форсированное решение Еврокомиссии также предоставить Молдавии 100 млн евро кредита через несколько дней после заключения финансовой сделки между Москвой и Кишиневом.

В Брюсселе и Вашингтоне не могли не заметить финансово-гуманитарную интервенцию Москвы и Пекина на молдавском направлении. Наглядная картина разгрузки авиатранспортного борта в присутствии российского и китайского посла, по всей видимости, заставила западных партнеров Молдавии подкорректировать тактику своих действий. Поэтому в ближайшее время можно ожидать появления новых решений, призванных уравновесить, скажем так, «восточное дуновение» в регионы, где у США и ЕС есть свои стратегические интересы.

Западным игрокам в действительности есть чего опасаться, поскольку поиск новых ниш для посткризисного инвестирования будет проходить в том числе и на постсоветском пространстве. В этом плане активное проникновение финансовых ресурсов Поднебесной при соответствующей военно-политической протекции со стороны Москвы может стать основой для взаимовыгодного сотрудничества и укрепления позиций российско-китайского тандема на пространстве СНГ. Последовательная привязка к кредитным капиталам с востока, к евразийским рынкам и проектам будет создавать неминуемые обстоятельства для (внешне)политического разворота Кишинева и постепенного отказа от исполнения Соглашения об ассоциации с ЕС, являющегося в настоящее время базовой основой для развития страны.

Images Money Евро

Легкое трение по внешнему контуру не могло не отразиться и на локально-политическом уровне в Молдавии. В связи с этим все отчетливее стали проявляться слабые стороны нынешней правящей коалиции, в которой демократы начинают чувствовать себя все менее комфортно. В связи с этим появились реальные риски того, что российский кредит не пройдет процедуру ратификации в парламенте, что в итоге обернулось бы непоправимыми политическими последствиями для Игоря Додона лично. Опасаясь именно такого развития событий, молдавский президент решил дисциплинировать коллег по альянсу, заявив на днях о том, что рассматривает вариант организации досрочных парламентских выборов наряду с президентскими.

Идеологи ДПМ осознавали всю фатальность текущей ситуации и понимали, что партия находится в двояком положении. Ведь голосование за российский кредит никак не соотносилось с политическим профилем партии, а одобрение голосами демократов могло закрыть любую дальнейшую перспективу для диалога с западными партнерами и тем самым оставить ДПМ на обочине политической истории Молдавии. Тем не менее, несмотря на все риски, кредитное соглашение все же смогло пройти процедуры ратификации в парламенте.

Выделение российской кредитной линии может рассматриваться в качестве «пробного шара», который не несет особых рисков для Москвы, поскольку большая их часть купирована условиями соглашения. Вместе с тем очевидно, что такая финансовая помощь лишь отчасти связана с предстоящими электоральными процессами в Молдавии, а в большей мере нацелена на решение куда более сложных и долгосрочных задач, имеющих серьезную геополитическую подоплеку.