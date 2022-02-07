Михаил Хазин
Автор
Бывший чиновник администрации президента России. Постоянный член «Изборского клуба».
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Россия и Запад: образец и судьба его суррогата
*** ИСТОРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ Михаил Хазин Правильные исторические аналогии — очень полезная вещь, поскольку они позволяют достаточно неожиданно и быстро объяснить некоторые обстоятельства. Ну, например, очень хорошая аналогия современной ситуации со «стоянием» на реке Угре в 1480 году даёт ответ...
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Станет ли Белоруссия конструктором будущего Союзного государства?
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Над пропастью во лжи, или Вся правда о Бреттон-Вудсе
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