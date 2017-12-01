Кирилл Фролов
Последние публикации
Покаяние украинского раскольника Филарета
Как православный публицист, посвятивший значительную часть своего служения обличению отпадшего от Церкви преданного анафеме Филарета (Днисенко), написавший об этом сотни статей и несколько книг, считаю себя вправе высказаться по этому поводу. Я верю в искренность Филарета (Денисенко) — человеку 88...
1 декабря 2017
Захват Киево-Печерской лавры
11 марта в великую святыню русского народа — Успенский собор Киево-Печерской лавры — зашло 200 боевиков во главе с неким «отцом Димитрием» из криминально-террористической секты «Киевский патриархат» и начали «богослужение». Православных священников, пытавшихся предупредить о недопустимости...
14 марта 2017