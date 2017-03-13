



Николай Ге. Совесть. Иуда. 1891

11 марта в великую святыню русского народа — Успенский собор Киево-Печерской лавры — зашло 200 боевиков во главе с неким «отцом Димитрием» из криминально-террористической секты «Киевский патриархат» и начали «богослужение». Православных священников, пытавшихся предупредить о недопустимости подобного кощунства, жестко заткнули.

Теперь, согласно канонам, храм после осквернения требуется переосвятить. Очевидно, раскольники провели «разведку боем», подготовку к акциям по захвату Киево-Печерской, Почаевской лавр и других святынь. У православных верующих канонической Церкви, кои составляют большинство граждан Украины, нет иного пути, как самоорганизация и законная защита.

Василий Верещагин. Великая церковь Киево-Печерской лавры. 1905

Необходима срочная реализация определения Архиерейского Собора РПЦ, неотъемлемой частью которой является УПЦ МП, о введении в каждом храме должностей штатных миссионеров и молодежных работников, которые бы весь день находились в храмах и монастырях, беседовали с людьми и рассказывали бы им о грехе раскола, ведь большинство граждан Украины ничего не знает о расколе, об унии, о Церкви. Раздавали бы миссионерские листовки о таинствах Церкви, о вере и о грехах унии и раскола. И одновременно смотрели бы и сообщали заблаговременно о возможных скоплениях боевиков. Одновременно пора создавать группы гражданской защиты храмов и монастырей, в древней Церкви было специальное служение охранников Церкви — «кустодиев». Необходимо также миссионерское служение среди молодежи, спортивных болельщиков, сотрудников правоохранительных органов. И пора понять: была бы миссия — не было бы «майдана» и превращения православной Малороссии в антихристианский униатско-раскольническо-евросодомский «укрорейх».

Да, мы на дне. Но со дна есть один путь — наверх, или смерть. Как минимум духовная. Организовать православные миссию и гражданскую самооборону можно и нужно, как бы ни были сильны раскольники, униаты, нацисты. Миссия выполнима и миллионы людей с ее помощью будут вытащены из сетей унии, раскола и бандеромазепинского нацизма!