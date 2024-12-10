В сети можно найти десятки видео и фото, на которых глава украинского Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров и бывший глава подчиняющейся министерству Госслужбы спецсвязи и защиты информации Юрий Щиголь хвастаются передачей дронов ВСУ. Для этих ребят поставки БПЛА стали настоящей золотой жилой, которую в конце ноября у них отобрали.

ИА Регнум

По новым правилам координировать процесс будет напрямую Кабмин Украины, а в руководство Госспецсвязи поставили других людей. Хотя, казалось бы, всё динамично развивается и работает, внедряются инновации. То «цифровой министр» придумает привлекать граждан к бесплатной сборке, то затеет систему бонусов, в которую вовлекли 300 воинских частей — кто эффективнее использует дроны, тот их больше и получает. В общем, невиданный креатив и эффективность, о которой не забывают напомнить в интервью.

Однако поскольку речь идет об Украине, всегда есть кое-что более важное: огромные бюджеты, которые должны проходить не через кого попало, а через тех, кому положено. То, что прогрессивному Федорову на время дали подержать сладкую тему — чистое везение, которое он не преминул тут же использовать в своих интересах. Но время вносит свои коррективы, и теперь об успехах докладывать не будут — деньги любят тишину.

Начиналось же все на высокой ноте оптимизма.

Минобороны, утонувшему в коррупционных скандалах (и не имеющему никаких дронов по уставу), изначально тему не доверили. Сам Федоров утверждал, что в 2022 г. военное ведомство с задачей не справлялось, поэтому за дело взялось его министерство. «Приходилось строить флоу закупки дронов без тех… кто не хотел этого делать»,— говорил он тогда. И в итоге Госспецсвязи стало закупать 95% беспилотников для всех силовых структур Украины. Чтобы понимать, какие это масштабы, можно обратиться к текущим цифрам.

За десять месяцев 2024 года Минобороны с Минцифрой законтрактовали 1,6 млн единиц БПЛА различных типов на общую сумму более 114 млрд грн., и еще 32,33 млрд грн. уже потрачено в счет будущего года (всего на эти цели выделено 48 млрд). Итого: около 147 млрд гривен — если в рублях, то почти 353 млрд.

Вот только еще в октябре прошлого года Госспецсвязи крупно погорело на завышенных ценах.

Специально обученные американскими грантодателями журналисты-расследователи (не без помощи тех, кто дает деньги на войну) легко вычислили, что дроны фирмы Autel закупались по двойной цене — причем не у официального представительства в Европе, а у польской и немецкой фирм-посредников. И еще через одного посредника, ранее торговавшего коврами — он закупался в европах, а госструктура забирала товар у него.

Только за один месяц на этой схеме было украдено 600 млн гривен (ок. 1,5 млрд рублей).

С поляками краёв не отыскали, а вот у германской компании Danator, зарегистрированной в 2023 году в небольшом немецком городке Кирхбер, как-то очень ожидаемо оказался украинский основатель — Сергей Величук, бывший сотрудник госпредприятия «Спецтехноэкспорт», которое специализируется на экспорте и импорте товаров оборонки. До этого он был сотрудником Киевской прокуратуры, а еще раньше работал в украинском МВД.

В общем, человек проверенный. И завышенную цену дозвонившимся до него расследователям он по-прокурорски честно объяснил уникальной прошивкой аппаратов.

Естественно, отвечавший за закупки Щиголь мгновенно позабыл, что причастен к процедуре, хотя его подпись стоит под сертификатом конечного потребителя на поставку дронов. А единственным учредителем департамента закупок Госспецсвязи является сама служба, которую он возглавлял.

По факту накручивания цен НАБУ после долгих раздумий открыло уголовное производство в январе 2024 года. Позже, по данным СМИ, во время обысков у бывшего начальника и его зама изъяли криптовалютные кошельки с суммой в 1,5 млн долларов. А затем Щиголь вышел под залог в нескромные для человека, всю жизнь работающего на госслужбе, 25 млн гривен и спокойно устроился в ГУР.

Министр Федоров же сделал удивленный вид и сообщил, что не мониторил закупки с начала основания проекта «Армия дронов», то есть около полутора лет. Хотя у Минцифры был доступ к общим объемам контрактов и количеству закупленных аппаратов. Всего за четыре дня до ареста своего подчиненного Михаил предусмотрительно направил письмо НАБУ о завышении цен на закупках Autel. Выразил в нем гнев и возмущение.

«В этом заключалась идея, что мы — не закупщик, но закупщику говорим: «Смотрите, мы политически (и я лично) берем на себя ответственность за проект, вы закупаете — и должны делать это по закону, прозрачно. Чтобы над вами был контроль, я все договоры в режиме реального времени передаю антикоррупционным органам»,— объяснил министр и представил общественности нового руководителя Госспецсвязи, который пообещал точно не воровать.

Мол, выводы сделаны, пошла борьба за железобетонную репутацию, после истории с Autel в Минцифры сделали выводы и в следующем году 50% всех закупок следует перевести на открытую платформу. Во-вторых, построена команда, «которая теперь контролирует каждый контракт». Хотя казалось бы, что проще, если ты — практически монополист, на которого в приказном порядке были завязаны новые беспилотные войска.

Вот только помимо закупок за границей через ведомство шел и другой поток — на госзакупку у частных украинских производителей, благодаря чему произошел взрывной рост фирм, решивших подзаработать. Рынок, по оценкам самого министерства, вырос в сотню раз за один год. Так что на фоне этих бешеных заработков призыв к населению собирать дроны на дому бесплатно был воспринят разного рода волонтерами (которые и сами паслись на закупках) как бесстыдное проявление коррупции.

Один из топовых волонтеров Мирослав Гай даже заявил про коллапс государственного управления, поскольку в 2023 г. у местных бюджетов решением Верховной Рады задним числом забрали налог на доходы физлиц, полученных военными и полицейскими. Эти деньги в заранее посчитанном объеме 26 млрд гривен решили направлять в специальный фонд государственного бюджета… на закупку дронов, артиллерийских снарядов, оружия и боеприпасов.

«Предлагаю весь бюджет минцифры направить на домохозяйства. Потому что люди уже собирают дроны, то хоть за коммуналку не будут платить. А если серьезно, то надо вернуть военное НДФЛ местным общинам, за счет чего покупались реальные дроны, ремонтировалась техника, обеспечивались части. Потому что сначала забрали деньги, которые тратились на дроны, а потом сказали: «Собирайте по домам», — негодовал Гай.

Но вот в ноябре 2024 г. случились выборы в США, новая администрация объявила, что обязательно проведен полный аудит денег, выделенных на военную помощь Украины — и настало время решительных действий.

Решением правительства новый глава Госспецвязи (фамилию которого указывать в данных обстоятельствах совершенно излишне) уволен, а денежный поток переориентирован на высшее руководство кабмина. Любовь Шипович, основательница благотворительного фонда Dignitas, который занимается технологической поддержкой ВСУ, убеждена, что это «внутренняя борьба за распределение власти между главой Офиса [президента Андреем Ермаком] и вице-премьером Федоровым за влияние, за бюджеты».

А вот журналист-активист Юрий Бутусов вообще считает, что таким образом Ермак хочет «отомстить Федорову за попытку взять под контроль Министерство обороны» и «политически убрать его влияние». Но в любом случае гибкий министр и здесь успел вовремя: публично отверг слухи о конфликтах между государственными институтами, причастными к закупке дронов. Призвал крепить ряды и месте работать на результат: «Каждый на своем месте и одновременно все вместе».

Глава ОП Андрей Ермак оперативно лайкнул пост Федорова, как бы подтвердив, что прогиб засчитан.

Вместо него вещают нардепы из условно оппозиционной фракции «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко. Они твердо убеждены, что увесистая лепёха из миллиардов гривен на будущий год должна пройти через правильные руки. Ведь может статься, что она будет последней.

«С другой стороны, я думаю, что на слабостях президента очень удачно играют. В частности, Федорова уже давно ставят в социологические исследования по замеру рейтинга «доверие-недоверие». И это соотношение у него одно из самых положительных среди всех политиков», — уверена народный депутат Ирина Фриз. То есть, имеется в виду, что благословение Зеленского на рокировку ответственных лиц было получено путем стимуляции его тяжелых комплексов — что в политике есть еще кто-то перспективный, кроме него.

Ну, а у руля процессов снова — самые надежные люди Украины.

Госспецвязь возглавил бригадный генерал Александр Потий, получив в заместители Ростислава Замлинского. Последний хорошо известен антикоррупционным активистам и журналистам-расследователям тем, что занимался закупками при министре обороны Резникове, изгнанном после скандала с «яйцами по 17 гривен за штуку». В 2022–2023 годах именно Замлинский согласовывал договоры по закупке продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам, — в том числе и самого скандального яичного контракта.

Кроме того, в команду вернули настоящую «звезду» — полковника Владимира Мокренко, который возглавлял Департамент обеспечения в 2023 году, в счастливый период первых закупок «аутелей» по квадратной цене». Человек с большим опытом, в первый раз он прославился в 2017 году, когда задекларировал пару квартир в уже российской Ялте.

Так что если раньше можно было лишь предполагать, что некоторая часть денег на дроны нагло пилится, то теперь это можно утверждать наверняка. Ведь дрон — это расходник. Если он уже списан как утерянный в бою, то доказать, что он на самом деле куплен не был или стоил других денег, будет сложно. Поэтому в ожидании финала этой драмы её главные герои решили всласть попировать, ни в чем себе не отказывая. Возможно, следуя старинной украинской пословице «Сгорел сарай — гори и хата».