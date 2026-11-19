Даже видевшие многое украинские комментаторы были удивлены, когда мэр Львова Андрей Садовой разыграл сертификат на сожжение тела в еще несуществующем крематории… в качестве доната Вооруженным силам Украины (ВСУ).

ИА Регнум

Во время концерта украинского комика, который прошел во львовском Оперном театре, мэр прямо с балкона обратился к артисту с предложением провести аукцион.

«Хочу выставить на продажу лот. Вы вдохновляете, и у нас в первом квартале следующего года уже заработает крематорий. Думаю, если вы продадите сертификат на кремацию, например… Он будет иметь долгий срок и не на одного человека — можно подарить друзьям, знакомым», — предложил градоначальник под радостный смех и аплодисменты публики.

Комик подхватил начинание и, начав с 5 тысяч гривен, закончил суммой в 25 тысяч (ок. 45 тыс. рублей). За это Садовой назначил его амбассадором крематория: мол, подобный сертификат был предложен для покупки не в последний раз.

И этот шокирующе-циничный перформанс отнюдь не говорит о том, что мэр — дурак и любитель тупого хайпа. На самом деле в его бизнес-империи появляется очень ценный актив, который дает возможность зайти в один из самых прибыльных бизнесов на Украине.

Бизнес на бесконечном потоке трупов, где за рынок идет нешуточная борьба между сферой традиционных способов похорон и кремацией, где вторая блокируется на уровне Верховной рады.

Смертность на Украине стремительно растет: за первое полугодие 2026-го зафиксировано 260 тыс. умерших, а за весь 2025-й — более 485 тыс. Кладбища стремительно разрастаются, а земля очень дорогая, особенно в столице и западных регионах.

Просто так кладбища не расширишь, там мафия: местные советы отдают кладбищенские участки специализированным коммунальным предприятиям в постоянное пользование и, если свободной муниципальной земли не хватает, надо выкупать прилегающие участки сельхозназначения или земли запаса, официально изменив их целевое назначение.

Естественно, деньги там крутятся космические, несопоставимые с официальной ценой гектара пашни, который, к слову, в той же Львовской области стоит ок. 235 тысяч рублей.

На самые скромные похороны в селе придется потратить 7–12 тыс. гривен — две средних пенсии сразу, а если хоронить через агентство — 20–50 тыс. гривен (36–100 тыс. рублей). Учитывая, что, по данным Всемирного банка и ООН, на Украине за чертой бедности находятся 11–12 млн человек (40% населения), похороны для малоимущих становятся неподъемными.

А куда деваться?

И похороны — это еще не конец затрат. Поставить хотя бы самый дешевый памятник из мраморной крошки обойдется в 10–15 тыс. гривен (18–30 тыс. рублей). Неухоженные могилы без памятников долго не простаивают — место попросту перепродают.

«Бывало такое, что на могилу несколько лет никто не ходит. Вытаскивали крест, раскапывали могилу и снова хоронили. Покойник, который там лежал, получал «соседа сверху». Именно поэтому дирекция постоянно нам приказывала копать как можно глубже», — рассказывает ИА Регнум Иван — могильщик с кладбища в Винниках, пригороде Львова.

Такая перепродажа могил — довольно прибыльный бизнес на переполненных кладбищах, где нет мест.

Например, на Лычаковском кладбище-музее Львова, которым руководит один из «кризис-менеджеров» Садового Павел Богайчик и где похоронены известные политики, деятели культуры и науки, за захоронение придется выложить от 40 до 100 тыс. долларов США. Дороже всего обойдется семейный склеп.

Похожая ситуация на Байковом кладбище в Киеве.

В ситуации, когда дорожают земля и похороны, а население стремительно нищает, кремация становится привлекательным вариантом. Вплоть до кремации у себя во дворе: 16 сентября житель деревни Ильнык Турковского района Львовской области сжег тело своей бабушки и поместил прах в две емкости.

Теперь его за это судят.

Мужчина пребывал в здравом уме и утверждал, что выполнил предсмертную волю старушки, которая просила так и сделать, чтобы сэкономить на похоронах. Только вот транспортировка тела до крематория «съела» бы всю экономию, так как до ближайшего было 700 километров.

Сегодня крематории функционируют только в Киеве, Харькове и Одессе — и все они построены еще в советское время. Сама кремация действительно обойдется дешевле: в два раза по сравнению с самыми обычными похоронами в селе, где все помогают, а если добавить священника, венки и прочее — как «дорогие» похороны в селе.

И потом не надо ни памятников, ни походов на кладбище — ничего.

Спрос — громадный, крематории перегружены, на церемонию прощания отводится максимум 30 минут. Покойников везут со всей округи, очереди растягиваются на несколько дней. «Три из четырех захоронений в Киеве — кремация. И это не вопрос экономии денег. Это безысходность», — констатирует журналистка Ирина Кондрачук.

И она права: все кладбища столицы переполнены и закрыты, возможны лишь «дозахоронения» — захоронения умершего рядом с родственниками.

По данным издания «Телеграф», если осенью 2025 года в столице ежедневно сжигали 90 тел, то уже в февральские дни — вдвое больше. Поэтому, кстати, и выделили огромное поле под «Национальный воинский мемориал» за Киевом, вырубив для этого лес и устроив грязную драку за участок.

Те, кто контролирует действующие крематории, тормозили ввод в эксплуатацию новых. А те, кто контролирует землю, кладбища и гробы, тоже в этом заинтересованы. По данным украинских СМИ, в 2025 г. рынок ритуальных услуг Украины, по самым скромным подсчетам, превысил 2,1 млрд гривен (около 3,81 млрд рублей).

Поэтому законопроект №12 188, который узаконил бы частные кладбища и крематории, безнадежно застрял в парламенте. Его подготовили еще в далеком 2022 году, но до ноября 2026-го он так и не добрался до первого чтения.

А оборудование крематориев тем временем не выдерживает нагрузки.

«Если коротко: печи изношены. Им всем по 50 лет, сейчас их шесть. Или, как нам объясняют: три дуплекса. По две камеры в каждом. Одна кремация длится чуть больше часа. Все процессы — от доставки гробов и даже до гравировки урн — выполняют три человека почтенного возраста», — комментирует ситуацию инженер КП «Киевский крематорий» Андрей Ященко.

Состояние Киевского крематория, мягко говоря, удручает: на внешних стенах грибок и трещины, часть брусчатки у входа в помещение выпадает, зимой в зал прощания наметает снег, и пол периодически превращается в каток.

Еще одна «фишка» учреждения — густой черный дым, который буквально окутывает прилегающую территорию, поскольку нет современных фильтров и других очистных конструкций.

На ужасную атмосферу «торжественного прощания» постоянно жалуются родственники погибших военнослужащих ВСУ и их сослуживцы: тела сгружают в настоящий гадюшник.

В декабре 2025 года руководство Киевского крематория заключило договор с подрядчиком на суму 157 млн гривен — там сделают гидроизоляцию стен, установят шесть новых печей отечественного производства (по 16 млн гривен каждая) и новую газовую инфраструктуру.

Одесский крематорий из-за нехватки средств выделил на ремонт печей лишь около 2,8 млн гривен. Это мизер, не покрывающий полностью всех потребностей.

После озвучивания таких цифр становится понятно, какой кусок пирога падает в руки львовского градоначальника помимо кладбищ, которые он контролирует тоже.

В январе 2025 года на Голосковском кладбище он торжественно заложил капсулу будущего крематория. Из Испании привезли две печи, каждая сможет осуществлять 10-12 кремаций в день. Общая стоимость сооружения превысит 200 млн гривен.

Если постройку мусороперерабатывающего завода команда Садового затянула на 10 лет и продолжает затягивать, поскольку вывоз мусора приносит ей сотни миллионов, то в постройке такого объекта сбоев не предвидится. Львовские чиновники кровно в нем заинтересованы — они знают, что эта курица будет нести золотые яйца.

Так что комик, внезапно назначенный амбассадором крематория, это не шутка, от которой волосы становятся дыбом.

Садовой прекрасно понимает, что от клиентов не будет отбоя, будут обращаться как жители Львова, так и других областей, а чтобы не ждать очереди — могут ее выкупать. Нынешняя власть превратила смерть в лучший бизнес, так что никакие моральные принципы и идеи гуманизма не работают. Чем больше украинцев отправятся в мир иной — тем больше денег получит их «элита».

И выходка в Оперном театре тому подтверждение. Мэр своего добился — прорекламировал будущий бизнес-проект на всю страну, а мнение критиков ему безразлично.