Эталонного садиста из ВСУ будут судить — случай уникальный.

ИА Регнум

На днях правоохранительные органы Молдовы вернули на Украину бывшего командира взвода 211-й понтонно-мостовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) старшего лейтенанта Владислава Пастуха, который дезертировал и переплыл Днестр еще в декабре 2024 года.

И сразу попросил предоставить ему статус беженца.

Пастух, про которого рассказывало ИА Регнум, решил покинуть пределы страны после того, как стало известно о его громких «подвигах»: избиениях и издевательствах над своими подчиненными. Самый нашумевший случай — когда он сначала хорошенько избил военнослужащего, а потом приказал привязать к деревянной конструкции в форме креста.

И сделал это символически, накануне католической Пасхи.

Пастух позволял себе такие отвратительные выходки, понимая свою безнаказанность. Его отец, полковник Олег Пастух, служил начальником штаба 211-й бригады и имел хорошие связи. Поскольку бригада была одной из тех частей, где фиктивно служили люди с влиянием в обществе и тугим кошельком.

А они, устроившись «на службу» и получив надежное прикрытие от мобилизации, тянули за собой свое окружение — родственников, товарищей, одноклассников. Да и среди тех, кому реально приходилось служить, попасть в бригаду было много желающих — получаешь деньги, но в штурме посадок не участвуешь. Строишь переправы и разные объекты — хорошо и безопасно.

В такой ситуации разрушать сложившуюся систему желающих не было, поэтому лейтенант Пастух по молодости окончательно потерял чувство меры. Даже для ВСУ его выходки стали чересчур экстравагантными.

О них стало известно сначала прессе, а после громкого скандала — высшему командованию, и на офицера Главное бюро расследований совместно с прокуратурой завело уголовное дело. Одним из центральных доказательств вины Пастуха как раз и стали попавшие в Сеть фотографии, на которых садист запечатлел издевательства над своими жертвами.

Под ударом оказался и командир бригады, но смог отделаться легким испугом — заплатил 903 тыс. гривен залога. Командование не захотело наказывать ценного кадра, у которого жена работает в ТЦК, а его самого президент наградил орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени.

Пастуха же отправили под арест без права внесения залога, и ему грозило до 10 лет лишения свободы. Однако есть все основания утверждать, что, если бы он не дезертировал, ничего бы ему за его «художества» не было. Пытки личного состава для ВСУ — абсолютная норма, а наказание командиров не практикуется, как действие, вредящее имиджу и «расшатывающее единство».

Доказать это довольно легко. Так, к примеру, ничем не закончилось громкое расследование преступлений в 325-м штурмовом полку «Скала», где солдат почем зря избивали, калечили и нередко лишали жизни.

В июне на учебном полигоне возле Харькова с многочисленными травмами было обнаружено тело военнослужащего Владимира Беласа, а в апреле при невыясненных обстоятельствах погиб другой военнослужащий — 46-летний Иван Терентьев, который просил командование предоставить ему альтернативную службу по состоянию здоровья.

Супруга обнаружила на теле погибшего многочисленные повреждения: кровоподтеки, ушибы, рану на спине, впадину на грудной клетке и посинение на шее. Женщина обратилась в полицию, но там отказались фиксировать признаки пыток.

По данным правозащитников и родственников погибших военнослужащих, были убиты несколько десятков военнослужащих полка, но его командира подполковника Юрия Гаркавого лишь отстранили в июле 2026 года от должности.

«Под раздачу» попала мелкая сошка — несколько солдат и сержантов, которые избивали мобилизованных и совершали другие противоправные действия.

Однако полк «Скала» не один такой.

В мае сержант 155-й отдельной механизированной бригады Анатолий Руденко прямо на построении личного состава связал руки и ноги другому военнослужащему, Сергею Маленко, избил его руками и ногами, поскольку тот проявил неуважение к комбату, — это снималось на телефон. Далее избитого и других военнослужащих заставили бежать в бронежилетах пять километров.

А мордовали, надо сказать, не простого мужика, а бывшего чемпиона Украины по полноконтактному киокушинкай-каратэ. И связали чтобы не сопротивлялся.

Командование Сухопутных войск ВСУ и военная служба правопорядка не увидели в инциденте вины командира бригады, у которого в соединении творятся такие бесчинства. Сержанта Руденко задержали и арестовали, но до сих пор новостей о приговоре не было. Каратист же после избиения попал в госпиталь — у него диагностировали сотрясение мозга, многочисленные ушибы, временную потерю слуха на одно ухо.

В пытках, вымогании денег и ликвидации неугодных бойцов обвиняют и командование батальона «Шквал» 59-й штурмовой бригады ВСУ.

Те, кто смог пройти через этот ад, утверждают, что с бойцов требовали поборы, отнимали банковские карты, на которые шли выплаты, а тем, кто особо «провинился», давали рюкзак со взрывчаткой и удаленно активировали ее или наносили по ним удары дронами, списывая как пропавших без вести.

Даже после гибели бойцов такие покойники приносили командованию пользу — на карты покойников по-прежнему приходили выплаты. Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады утверждают, что новобранцев удерживали в ямах, избивали и морили голодом. Ни в 57-й, ни в 59-й бригадах никто из офицеров ответственности не понес.

Военнослужащий 60-й отдельной механизированной бригады Иван Мышай, который сдался в плен ВС РФ под Красным Лиманом, утверждал, что солдат плохо кормили, избивали, выводили голыми на мороз, а перед выходом на позиции отнимали банковские карты.

Одной из «рабочих» причин измывательств украинских офицеров и сержантов над их подчинёнными является тотальное пьянство в среде обреченных людей.

«На учебный полигон приезжали из бригад «покупатели», но от нас нос воротили — кому такие нужны, которые и километра не пройдут. Потом всех, кого не забрали, загнали в «прославленную» 24-ю механизированную бригаду. Там офицеры не жалели. Увидел пьяного — с размаху в морду, и полуголым в подвал или погреб. Могли запросто в пах ногой зарядить. С нами был один мужик, под 60, так говорил, что в дисбате и то лучше», — рассказывает в беседе ИА Регнум бывший военнослужащий мехбригады Виталий.

Осенью 2025 года его бросили на передовую под Часовым Яром, где он получил тяжелое ранение и лишился ноги.

Свою методику борьбы с пьянством имел командир батальона в 107-й бригаде ТрО подполковник Александр Марич. Он заставлял запойных и просто больных подчиненных совершать длительные марш-броски и одного в итоге загонял до смерти.

Дошло до того, что местные депутаты из района, где формировался батальон, написали открытое обращение к Зеленскому. Марича сместили с должности, началось расследование, но за решеткой он не оказался.

Командование ВСУ и руководство страны проблем не видят.

Они признаются, что есть «отдельные случаи неуставного поведения» в ВСУ, но они якобы быстро пресекаются. Наглядным стал совсем недавний скандал с частной тюрьмой «Азова»* в Киеве. В результате виновными в инциденте стали не те, кто организовал тюрьму и измывался в ней над людьми, а те, кто существование этого места сделал публично известным и освободил оттуда заключённых.

Если проанализировать открытые источники, становится понятно, что офицеры ВСУ оказываются на скамье подсудимых, как правило, только за взятки, дезертирство, отказ выполнять приказы, госизмену и другие поступки.

Но не за издевательства над подчиненными и их убийства. Потому что пресечение проявлений садизма, рэкета и прочего в задачи командиров не входит, на них можно закрыть глаза «ради перемоги».

Молдова, которая обычно сбежавших украинцев обратно не отправляет, выдала Владислава Пастуха — бывшего лейтенанта даже объявили в международный розыск. Однако «пастухов» таких — десятки, сотни и их звериное отношение к людям — норма.

ВСУ — это конвейер, где пинками, зуботычинами и ударами «с ноги» «пушечное мясо» загоняют на утилизацию. Потому обычно преследуются по закону не те, кто обеспечивает работу этого кровавого конвейера, а те, кто мешает его работе.

*признан террористической организацией и запрещен в РФ