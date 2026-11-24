Встретить на Украине диких зверей в былые годы было большой удачей. Страна густо населена, все поля обрабатывались, лес пилился, везде сети дорог и ходят люди.

ИА Регнум

Теперь люди не ходят, поскольку мужчины тут же попадают в ТЦК и на войну, а женщины предпочитают жить в более комфортных местах.

Поэтому пустоту начали быстро заполнять те, кто раньше прятался: например, самым обычным явлением стали лисы. Например, во Львове в отдельных районах можно встретить целые лисьи семьи, которые совсем не боятся людей. Бродят у домов, роются в мусорных контейнерах и даже забегают на подземные парковки многоквартирных новостроек.

«Я замахиваюсь на нее метлой — никакой реакции. Позже бежала с голубем в зубах», — рассказывает ИА Регнум львовский дворник Оксана.

Во Львове рыжих хищниц можно увидеть даже в центральной части города, а возле стадиона СКА было замечено целое семейство — шесть штук. И добычей их становятся, в том числе, кошки: львовяне в соцсетях бьют тревогу — в городе их стало существенно меньше.

Массовая миграция населения, боевые действия на востоке и введенный украинскими властями запрет на охоту в лесных угодьях привели к настоящему всплеску рождаемости диких животных. Но если число травоядных (косулей, кабанов, оленей) выросло максимум в два-три раза, то хищники бьют рекорды.

По подсчетам ведущего научного сотрудника Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины Виталия Смаголя, с начала 2022 до начала 2026 численность лисиц увеличилась с 41 тыс. до 180 тыс. особей (рост в 4,4 раза), а шакалов с 360 до 3,5 тыс. (почти в 10 раз). И это без учета заповедных территорий.

Вдвое больше стало волков, отмечается рост популяции енотовидной собаки. Хотя в прифронтовых регионах есть проблема покруче: бездомные собаки сбиваются в стаи и атакуют людей.

По данным Украинского общества охотников и рыболовов, сейчас охота разрешена всего в шести областях: трех западных, двух южных и одной центральной. Еще в шести отстрел диких животных может проводиться только с санитарными целями, а браконьерство, раньше на Украине процветавшее, по естественным причинам угасло: некому браконьерить.

Животные же, как они делают всегда при нехватке пищи, отправляются в города и сёла, где можно воровать домашнюю птицу из курятников, атаковать голубей, проверять свалки. В первую очередь, конечно, в города. До войны, по данным Госстата, в стране пустовали 540 сёл, а сейчас таких 700. Хотя городское население тоже сокращается, поскольку выезжает из страны.

С собой из лесов и полей зверье приносит разного рода инфекции, первой из которых является бешенство.

Осенью 2026 года были обнаружены очаги этого острого инфекционного заболевания в более чем десяти населенных пунктах Бучанского района Киевской области. Там до 13 января 2027 года ввели карантин. Причем, учитывая, что покидающие Украину граждане сплошь и рядом бросают своих котов и собак, те становятся передаточным звеном.

Бешеная лиса кусает оголодавших псов, те кидаются на людей — и приближается эпидемия.

Еще в 2024 году Одесская область была признана неблагополучной по этому заболеванию, и там проводился санитарный отстрел. По словам главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктора Смаля, из убитых охотниками шакалов бешенство было обнаружено почти у четверти. Это очень высокие показатели.

В следующем году, по данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), за медицинской помощью из-за укусов или контакта со слюной бездомных и диких животных обратилось более 75 тыс. граждан, а за девять месяцев 2026 г. — более 66 тыс.

Из-за этого нынешним летом во Львове случилась настоящая паника.

Волонтеры нашли на улице раненого кота, который позже умер. И оказалось, от бешенства. После этого областной центр контроля и профилактики болезней выпустил экстренное оповещение с фотографией животного и призывом ко всем, кто трогал его, срочно обратиться к врачам для экстренной вакцинации.

В радиусе пяти километров объявили карантинную зону. В частности, ветклиникам временно запретили принимать животных без действующей прививки от бешенства (кроме экстренных случаев) и организовали мобильные пункты бесплатной вакцинации питомцев.

Потому что статистика показывает: теперь бешенство стало городской проблемой. По данным ЦОЗ, на долю львовских собак приходится 39% случаев, кошек — 36%. А в отдельных областях более половины всех лабораторно подтвержденных случаев бешенства среди животных в 2025–2026 годах приходилось опять-таки на кошек.

Что некоторым образом подтверждает пристальный интерес к ним со стороны диких лис и других обычных разносчиков заболевания в дикой природе.

Единственное, что местные власти пытаются этому противопоставить — это раскладка приманок с вакциной внутри, для «пероральной иммунизации». Только, как в старые времена, разбрасывать мясо с самолета уже не получается — деньги есть только на войну и снос памятников. Поэтому размещают приманки там, куда работники могут дойти пешком.

Большинство экологов и других специалистов призывают власти разного уровня выровнять экобаланс. «Отстрел хищников до санитарной нормы обязательно нужен… Если увеличение поголовья копытных — безусловно, позитивное явление, то рост численности хищников имеет непредсказуемые (негативные) последствия», — констатирует зоолог Смаголь.

Но стрелять в городе нельзя, а у коммунальных служб нет на изъятие животных ни сотрудников, ни средств — фактически ситуация пущена на самотек. Власти Львова вообще ограничились заявлениями, что лисы на улицах «европейского города» — это вполне нормальное явление, «часть экосистемы», и «при условии соблюдения мер безопасности они не несут угрозы».

В соцсетях отдельные граждане в условиях бездействия чиновников предлагают попросту исподволь травить лис и шакалов, как крыс. При этом другая часть горожан жалеет «бедных зверушек» и даже подкармливает, увеличивая для них привлекательность городской жизни.

И во всём этом есть злая ирония: однажды выбрав «возвращение к истинным корням», якобы отсеченными злыми русскими, Украина действительно к ним возвращается. Ведь исторически ее название и сложилось как «окраины» населенных земель.

Дикого поля, где людям жить тяжело и опасно.

По данным Eurostat, в конце сентября 2026 года в странах ЕС под временной защитой находились 4,37 миллиона украинцев. Если бы всех их поселили разом на одной территории, то по численности населения она обогнала бы восемь государств Евросоюза — Хорватию, Литву, Словению, Латвию, Эстонию, Кипр, Люксембург и Мальту.

Больше всего украинцев проживает в Германии (1,3 млн.), Польше (859 тысяч) и Чехии (392 тысяч). В Германии украинцев в целом больше, чем жителей Кёльна, а в Польше — чем жителей Кракова. В пересчете на численность населения больше всего их в Чехии — каждый 28-й житель страны.

С другой стороны — Россия, которую предпочли сопоставимые 3,2 миллиона бывших граждан Украины, получивших гражданство. Между ними же — пустоши, где стремительно размножаются дикие звери, умирают города и сёла.

Всё как в XV–XVIII веках, когда земли здесь почти не обрабатывались, территории были зоной риска быстрой и бессмысленной гибели, и поэтому нормальная жизнь началась только после освоения этих земель Россией.

После того как Российская империя получила выход к Чёрному морю, заложила такие мощные форпосты, как Николаев, Одесса, Херсон, Александровск (современное Запорожье), причерноморские степи стали стремительно колонизировать. На смену Дикому Полю пришло то, что потом через цепь событий вызрело как отдельное государство.

Решительно отказавшись от этого прошлого и назначив Россию «вечным врагом», Украина совершенно логично идет туда, где была без «ненавистного Русского мира».