Точно перед новым раундом переговоров об урегулировании на Украине разразился очередной коррупционный скандал, затронувший руководство Службы безопасности (СБУ), Национальной полиции и Офиса генерального прокурора.

ИА Регнум

В рамках второй серии масштабной операции «Карфаген» антикоррупционные органы обнародовали 54 минуты записей разговоров предполагаемых участников преступной организации, которая занималась мошенничеством, торговлей наркотиками, изготовлением фальшивых денег, похищениями и пытками людей.

Силовики, которые должны были бороться с преступлениями, вместо этого, как считает следствие, получали миллионы долларов за их прикрытие.

4 ноября детективы Нацагентства по борьбе с коррупцией (НАБУ) задержали генерал-майора СБУ Сергея Дуку, первого заместителя руководителя Департамента защиты национальной государственности. Он просто так не сдался, угрожал детективам огнестрельным оружием и не пропускал их для проведения санкционированного судом обыска, вызвав спецназ.

Позднее его задержали, а всего в рамках операции провели около 70 обысков.

Украинские издания пишут, что также задержаны исполняющий обязанности руководителя Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Ценов, высокопоставленный сотрудник уголовного розыска Киевской области Александр Демьянчук и некий генерал-майор Александр Рыбалко.

Организатором новой преступной организации НАБУ называет ранее трижды судимого мужчину по прозвищу Криминал.

По данным журналистов, это Андрей Осипов, имеющий связи среди высокопоставленных сотрудников СБУ. Ранее его осуждали за грабёж, незаконное завладение автомобилем и хулиганство. В 2022 году Осипов попал в поле зрения антикоррупционных органов в связи с предполагаемым вымогательством миллиона долларов от имени спецслужбы за отказ от экстрадиции другого человека.

Самое интересное, что его партнёром следствие считает гражданина России Егора Буркина по прозвищу Мексиканец, которого связывают с созданием транснационального наркокартеля «Химпром».

В 2016 году Буркин оказался в розыске в России и переехал на Украину. О его связях в высших эшелонах украинской власти слагаются легенды.

С 2019 года его зачем-то разыскивают и украинские правоохранители, но тщетно. Сейчас местонахождение Буркина достоверно не установлено.

По версии НАБУ, после начала СВО Мексиканец не свернул криминальную деятельность, а даже каким-то образом её расширил. Для этого ему потребовались связи в правоохранительных органах, которые должен был обеспечить Криминал.

Он поддерживал тесные связи с высокопоставленными сотрудниками, которые, как и он, родились, выросли, начали свою карьеру в Житомирской области.

«Именно используя эти довольно дружеские и тесные связи, в частности, с чиновниками руководящего состава СБУ, с 2022 года по осень 2025 года Криминал смог стать соорганизатором преступной организации. Криминал и Мексиканец договорились объединить усилия, чтобы расширить преступную деятельность на взаимовыгодных условиях», — заявили в НАБУ и указали, что в круг друзей житомирского мафиозо входили также сотрудники СБУ, причастные к попытке лишения независимости антикоррупионной вертикали летом 2025 года.

Особое место в расследовании по-прежнему занимают мошеннические кол-центры, из-за удара по которым на первом этапе «Карфагена» ушел в отставку и бежал из страны генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

НАБУ установило не менее 52 офисов, в которых работали около 2700 человек. Они обманывали жителей Украины, стран Евросоюза и других государств, а полученные деньги распределялись между участниками организации и их предполагаемыми покровителями.

Стоимость защиты одного кол-центра составляла 7000 долларов ежемесячно. В начале месяца организаторы передавали силовикам адреса офисов, а до пятого числа перечисляли деньги на криптовалютные кошельки. После оплаты офис мог продолжать работу, не опасаясь обысков.

Однако система иногда давала сбой. Когда полицейские всё-таки изъяли оборудование одного из кол-центров, участники схемы попытались вернуть его через суд. На записях обсуждается подача пяти одинаковых заявлений в Печерский районный суд Киева, чтобы с помощью автоматического распределения дел попасть к нужному судье.

По данным расследовательского проекта «Схемы», за возвращение техники было перечислено около 47 тысяч долларов в криптовалюте.

Когда в конце июля 2026 года Владимир Зеленский потребовал усилить борьбу с мошенническими кол-центрами, предполагаемые покровители предупредили участников организации об опасности. Им рекомендовали временно свернуть деятельность, вывезти оборудование, удалить переписку и перенести офисы в обычные квартиры.

Ещё одним направлением криминального бизнеса НАБУ называет сеть магазинов U420, продававших психоактивные вещества под видом сувенирной продукции. По версии следствия, владельцем сети был Мексиканец, а Криминал получал долю от оборота.

Участники разговоров обсуждали, как менять химические формулы продаваемых веществ, чтобы они не попадали под установленные государством запреты. Проблемой было то, что после очередной корректировки перечня запрещённых веществ приходилось менять продукцию и уничтожать оставшиеся запасы.

На записях обсуждается возможность подкупа чиновников, способных влиять на соответствующие решения. В разговорах упоминаются министр внутренних дел, министр здравоохранения и руководитель одной из парламентских фракций. Журналисты предполагают, что речь могла идти о Давиде Арахамии, который возглавляет фракцию «Слуга народа» и является главным политическим менеджером Зеленского в Верховной раде.

И предполагают не просто так.

Поскольку одновременно со всеми событиями Высший антикоррупционный суд обязал и. о. генпрокурора зарегистрировать подозрение против Арахамии. И хотя подозрение ему все равно пока не смогут вручить, расследовать уголовное дело НАБУ сможет — включая допрос свидетелей и вручение подозрений близким к фигуранту людям, которые не являются нардепами.

Но это, можно сказать, анонс следующей серии.

Пока же эпизодов хватает для того, чтобы взяться за голову от всего, что вытворяли люди, поставленные для обеспечения порядка и законности.

Например, группировка организовывала заказные избиения, похищения и пытки людей, причём некоторые нападения совершались при содействии сотрудников полиции и СБУ. В одном из таких нападений, где человека избивали металлической трубой, сведения о передвижении жертвы практически в режиме реального времени исполнители получали через систему видеонаблюдения «Безопасный город».

Доступ осуществлялся с учётной записи сотрудника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

После этого участников избиения уведомили, что план «Перехват» не вводился, и они успешно выехали из города. А затем в переписке обсуждалось, как направить расследование по менее тяжёлой статье и запутать следствие.

Нападения, как утверждает НАБУ, происходили и за пределами Украины, в частности в Вене. После обращений потерпевших в полицию участники организации предположительно получали информацию о ходе расследований и сотрудниках иностранных правоохранительных органов.

В материалах фигурирует даже фотография с совещания европейских правоохранителей по делу группировки, которую Криминал переслал сообщнику 9 апреля 2025 года. Кто именно передал конфиденциальный снимок, пока неизвестно.

Также следствие утверждает, что фигуранты имеют отношение к организации подпольного производства поддельных банкнот евро. В 2026 году участники группировки оборудовали специальный цех с полиграфическим оборудованием и голографическими матрицами. В переписке обсуждалось изготовление купюр достоинством от 5 до 500 евро, их качество и сходство с настоящими деньгами.

В организации этого бизнеса, по версии НАБУ, участвовал замначальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области Демьянчук.

Последняя часть опубликованного НАБУ расследования затрагивает события лета 2025 года, когда украинские власти пытались ограничить независимость антикоррупционных органов.

Таким образом, новые материалы расширили расследование далеко за пределы прокуратуры, затронув действующих генералов СБУ, полицейское руководство и представителей криминального мира.

Вечером 4 ноября и. о. главы СБУ Александр Поклад объявил об увольнении двух высокопоставленных сотрудников спецслужбы, ставших фигурантами дела. Он заявил о готовности сотрудничать с НАБУ, САП и зарубежными правоохранительными органами.

«Предлагаю ему прибыть в Украину и сдаться правоохранительным органам. Или мы сами найдём его, где бы он ни скрывался. Опыт у нас есть», — обратился Поклад к Мексиканцу, но это скорее хорошая мина при плохой игре. Тем более что в феврале Зеленский под камеры предлагал ему «очистить СБУ от тех, кто служит не Украине, а другим интересам».

Удар по «конторе» нанесён колоссальный, и здесь стоит напомнить, что СБУ, Нацполиция и генпрокуратура были тремя главными столпами власти Зеленского, у которого сложные отношения с армией.

И если раньше «избушка» была неприкасаемой, то теперь украинскому обществу явили её новый статус, а западным партнерам — истинное лицо украинской «демократии» и «европейских ценностей».

Впереди — установление всех участников предполагаемой организации, проверка международных эпизодов, происхождения криптовалютных переводов и обстоятельств возможной передачи денег конкретным должностным лицам. И чем дальше идет этот документальный сериал, тем труднее оторваться от картины того, во что превратилась Украина всего за коротких 12 лет после Майдана, открывшего новой «элите» поистине уникальные возможности.