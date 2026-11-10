Итоги промежуточных выборов 2026 года сделали поддержку Израиля токсичной для обеих американских партий. Многолетняя двухпартийная приверженность, казавшаяся незыблемой до недавнего времени, разрушается на глазах сразу с двух флангов — и это уже не изменение риторики, а структурный сдвиг политической конъюнктуры.

ИА Регнум

Исторически американо-израильский союз опирался на широкий двухпартийный консенсус, восходящий к первому признанию Израиля администрацией Гарри Трумэна и биполярному противостоянию времен холодной войны. Десятилетиями еврейское государство пользовалось расположением президентов — республиканцев и демократов, а в конгрессе голосования по вопросу оказания помощи ближневосточной стране проходили как по маслу.

Однако масштабы военной и финансовой помощи — около 3,8-4 млрд долларов в год — всё чаще становились политической проблемой. После жестоких ударов по Газе, ставших ответом на атаку ХАМАС в октябре 2023 года, а теперь и на фоне провальной совместной войны с Ираном, безусловная поддержка сменилась глубоким внутриполитическим расколом.

Как отметил исполнительный директор влиятельного вашингтонского аналитического центра «Фонд защиты демократий» Марк Дубовиц в комментарии для The Dispatch, отношения и раньше переживали серьезные кризисы, но «никогда еще не было такого одновременного снижения поддержки со стороны левых прогрессистов и правых популистов».

Социологи утверждают, что отношение американцев к своему союзнику круто изменилось. Совместное исследование AP и Национального центра изучения общественного мнения при Чикагском университете показало, что 58% граждан США считают оказываемую израильтянам помощь избыточной.

Согласно другому опросу, проведенному Pew Research Center, 60% американцев относятся к Израилю с неприязнью, хотя еще недавно, в 2022 году, их было всего 42%. Исследователи Gallup впервые за 25 лет наблюдений зафиксировали, что американцы симпатизируют палестинцам больше, чем израильтянам (41% против 36%).

Соцопрос независимого экспертно-аналитического Chicago Council on Global Affairs свидетельствует: большинство выступает за сокращение или полное прекращение помощи ближневосточному союзнику. Партии подстраиваются под настроения, и именно поэтому вектор меняется так быстро.

В таких условиях открытая враждебность по отношению к Израилю, окрашенная характерными антисемитскими стереотипами, которые еще недавно могли бы бесповоротно разрушить карьеру кандидата, стала нормой в некоторых избирательных кампаниях.

После оглашения результатов выборов представители обеих партий открыто критикуют и саму страну, и израильское лобби. Ближневосточный союзник оказался в очень затруднительном положении: недоброжелатели у него есть и в действующей республиканской администрации, и в перешедшем под контроль демократов конгрессе.

В самом Израиле эти изменения видят и воспринимают с тревогой. «Демократы и республиканцы соревнуются, кто сильнее дистанцируется от нас», — отметил израильский журналист Амир Тибон, отвечая на вопросы CNN.

«Израильтяне не осознают глубину той ямы, в которую провалилась страна, и серьезных последствий, которые приближаются», — констатировал в Ynet эксперт по отношениям между двумя странами Йедидия Штерн.

В последние годы Республиканская партия и ее сторонники оставались главным оплотом израильской поддержки в США. Однако после выборов именно это многие высокопоставленные партийцы назвали одним из основных факторов, обусловивших их поражение.

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс прямо в день оглашения результатов опубликовал разбор поражения, сославшись на результаты опроса. Они свидетельствуют: отношения с Израилем стали одной из главных причин, по которым избиратели отвернулись от консерваторов. Среди других причин — война с Ираном, к которой также приложило руку израильское лобби, стоимость жизни и тот факт, что администрация не всегда ставит интересы страны на первое место.

«Наши избиратели пришли. И именно по этим четырем причинам многие из них проголосовали за демократов», — написал Вэнс в соцсети.

Накануне эту точку зрения поддержал и американский лидер. В интервью CBS Дональд Трамп отметил, что американцы испытывают «огромную неприязнь» к ближневосточному государству, что и стало одной из причин поражения его партии.

Более того, он намекнул, что теперь израильтянам придется возвращать США долги за много лет. «Без нас Израиль не существовал бы», — отметил Трамп.

СМИ отмечают, что Биньямин Нетаньяху фактически стал персоной нон грата в окружении Трампа, а их демонстративная дружба была всего лишь медийным активом.

Однако самих израильтян гораздо больше страшит прекращение военной поддержки на миллиарды долларов, без которых ЦАХАЛ рискует потерять в боеспособности, так как широко использует большое количество американского оружия и техники. И, конечно же, потеря дипломатического статуса главного ближневосточного союзника Соединённых Штатов, защищавшего даже лучше, чем F-35 и другие современные разработки.

«Вся наша авиация — американские военные самолеты, мы зависим от американских запчастей и оружия. Последние три года показали, насколько мы зависимы от американских систем ПРО», — указал Яков Кац, бывший главный редактор The Jerusalem Post.

Нельзя сказать, что республиканцы не пытались воспользоваться растущей неприязнью электората по отношению к Израилю. Президент США еще в день выборов объявил о прекращении ежегодной помощи союзнику в размере около 4 млрд долларов с 2027 года.

Формально пока неясно, хватит ли у него для этого юридических полномочий, поскольку подобные вопросы контролирует конгресс, перешедший под контроль демократов. Однако на деле сомневаться в успехе этой инициативы не приходится, так как в Демократической партии у еврейского государства даже больше недоброжелателей.

Новые конгрессмены из числа так называемых прогрессистов, представляющих левое крыло партии, уже обещают, что Израилю мало не покажется. «Мы только начинаем», — заявила Меган Ромер, сопредседатель движения «Демократические социалисты Америки».

Это значит, что враждебность конгресса в отношении еврейского государства в перспективе будет только расти. Новые законодатели уже призывают ввести в отношении страны оружейное эмбарго.

Один из наиболее радикальных новоизбранных конгрессменов, сенатор от штата Мичиган Абдул Эль-Сайед, в своей речи после победы заявил: «Палестинские дети должны иметь возможность расти на земле своих предков, не подвергаясь убийствам за счет наших налогов». Среди его коллег нашлось немало сторонников этой идеи.

Член палаты представителей США от Калифорнии, демократ Ро Ханна заявил в видеообращении: «Мы изменим политику, когда вернем себе контроль над конгрессом. Никакой помощи Израилю и никаких военных продаж».

Есть и те, кто считает, что простого прекращения военной помощи уже недостаточно, в их числе новый член палаты представителей от Нью-Йорка Авила Шевалье. «Нам необходимо прекратить финансирование военных преступлений Израиля за счет американских налогоплательщиков, ввести полное эмбарго на поставки оружия и предоставить палестинцам право на возвращение», — предложила она вскоре после выборов.

Право на возвращение — это призыв открыть страну для миллионов палестинцев, претендующих на статус беженцев в связи с перемещением их предков во время войны 1948 года. Прием этих миллионов положит конец существованию Израиля как государства с еврейским большинством.

Пока умеренная часть партии пытается сглаживать такие выпады, однако ожидается, что в дальнейшем разногласия будут усиливаться, и в конечном счете демократы левых взглядов склонят остальных на свою сторону.

И израильтяне, и американские евреи это прекрасно понимают. Президент Израиля Ицхак Герцог отметил, что антиизраильские настроения «витают в воздухе нашего великого друга и союзника».

Раввин Аммиэль Хирш, один из ведущих деятелей реформистского иудаизма в США, заявил, что в отношениях между странами происходит смена эпох. «Золотой век американского еврейства, определявший годы, когда большинство представителей старшего поколения миллениалов, поколения X и бэби-бумеров выросли, построили карьеру и создали семьи, завершился», — констатировал он на проповеди в минувшую пятницу.

Надо сказать, что изменение отношения к Израилю проявляется не только в опросах, политических решениях и заявлениях, но и на бытовом уровне. Так, по данным полиции Нью-Йорка, в октябре более половины совершенных преступлений на почве ненависти оказались связаны с притеснением евреев, хотя они составляют всего 12% от населения города.

А за последнюю неделю в США было зафиксировано 179 антисемитских инцидентов, что на 26% больше, чем неделей ранее.

Поддержка Израиля перестала быть для американских политиков позицией, которую принято занимать по умолчанию. Если этот разворот не будет осознан израильским руководством, эрозия поддержки продолжится независимо от того, кто победит на следующих выборах, и рано или поздно израильтяне окончательно лишатся своего самого сильного и влиятельного союзника.