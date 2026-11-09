В условиях лихорадочной подготовки к войне, которую Берлин зачем-то сам же и старается приблизить всеми силами, германское оборонное ведомство не жалеет денег на заказы. Особенно на те, которые обладают потенциалом стать настоящим символом «смены эпох» — как в геополитическом, так и в чисто военном измерении.

ИА Регнум

Долгое время немецкие надводные корабли соответствовали скорее целям проведения ограниченных спецопераций против террористов, повстанцев или морских пиратов. Однако фрегат F127 должен был стать настоящим «судном следующего поколения». Но вместо этого он превратился в огромную проблему для министерства обороны Германии еще до запуска в серию.

Оборонный заказ на восемь фрегатов водоизмещением 11 000 тонн, по своим функциям приближенных к эсминцам, стал самым крупным контрактом ведомства в военно-морской сфере в новейшей истории. Однако теперь проект стал одним из главных источников головной боли министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Причина банальна — деньги.

Длина фрегата проекта F127 составляет 180 метров, ширина — 24 метра (включая вертолетную площадку), осадка — чуть менее восьми метров. Корабль, который планируют построить TKMS и Rheinmetall, должен быть оснащен передовой американской техникой.

В том числе Combat Management System от Lockheed Martin — системой управления боевыми действиями и применением вооружения, которая должна интеллектуально объединить все датчики в единую сеть для получения точной картины обстановки в режиме реального времени.

Полная боевая мощь F127 раскрывается только благодаря американской системе управления боевыми действиями под названием Aegis. Именно этот компонент должен превратить корабль в грозную боевую силу, делая одновременно его столь дорогостоящим. Размер вложений можно понять на примере контрактов Пентагона — на восемь систем Aegis ведомство планирует затратить до $12 млрд.

К этому добавляются крылатые ракеты «Томагавк» в количестве до 750 штук, которые сами по себе обойдутся в сумму до $3,5 млрд.

F127 должен стать своего рода плавучей пусковой установкой для управляемых ракет, способных достигать «верхнего слоя» — так военные называют внешнюю оболочку земной атмосферы. Он должен перехватывать гиперзвуковые ракеты и одновременно наносить глубокие точечные авиаудары по целям на большом расстоянии. Именно этой способности, пожалуй, больше всего не хватает бундесверу.

Проблемы с проектом F127 возникли уже на этапе планирования. Только на подготовительные мероприятия и исследования было потрачено 100 миллионов евро, притом что решение о строительстве корабля еще даже не принято. А всего предварительные затраты и подготовка проектной документации могут обойтись в €220 млн.

Первоначально запланированный бюджет в размере около €25 млрд был быстро превышен.

Конфиденциальные документы, время от времени всплывающие в немецкой прессе, показывают, что в настоящее время планируются общие затраты в размере €45 млрд. На эти цифры в последнее время ориентировалось руководство проекта в бундесвере, хотя официально было объявлено о превышении лишь до €30 млрд.

Это создает новый потенциал для обострения конфликта с бундестагом, который должен одобрить выделение этих колоссальных средств — €5 млрд за один корабль. Некоторые депутаты из бюджетного комитета могут резонно возразить, что на эти деньги можно было бы построить «Звездный разрушитель» из киноэпопеи «Звездные войны».

Действительно ли F127 стоит этих баснословных денег? Отдел вооружений министерства обороны говорит, что да. В первую очередь — по геополитическим соображениям.

Новый корабль нужен для того, чтобы прикрыть как восточный фланг НАТО в Прибалтике, так и важный сектор в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией.

Бундесвер называет этот регион стратегической зоной контроля. В случае войны, по мнению германского оборонного ведомства, Россия может атаковать здесь морской транспорт США, чему в теории должен помешать немецкий флот.

В ноябре формируется новый федеральный бюджет: в правительственном проекте предусмотрено около €555 млрд расходов. Чуть менее пятой части этой суммы, €109,75 млрд, приходится на оборонный бюджет — это рекорд.

По имеющимся данным, реализация проекта F127 была приостановлена бюджетным комитетом бундестага. Как сообщается, рассмотрение альтернативных вариантов может затянуться до конца первого квартала 2027 года.

Компании, рассчитывающие на получение этого оборонного заказа, считают, что размещен он будет не раньше 2028 года, а первый корабль поступит на вооружение не раньше 2035-го, при этом полностью готовым к выполнению боевых миссий он станет не раньше 2036-го. Бундесвер планировал принять первый корабль в 2033 году.

Депутаты бундестага сетуют, что не смогут объяснить своим избирателям необходимость затрат в €5 млрд за один корабль, которые, кстати говоря, могут еще возрасти. Тем более на фоне дебатов о сокращении финансирования сферы здравоохранения и пенсионного обеспечения. Ведь это военное строительство планируется осуществлять за счет кредитных заимствований у будущих поколений немцев.

Есть и еще один момент, омрачающий ситуацию. Его предшественник, фрегат проекта F126, разработка которого также была начата, но так и не завершилась, уже обошелся германскому оборонному ведомству в €2,5 млрд, став одним из самых серьезных провалов немецкого минобороны под руководством Писториуса в сфере госзакупок.

Повторение истории с многомиллиардным корабельным долгостроем рискует породить множество саркастических анекдотов о том, как правящая коалиция в целом и самый популярный политик Германии — Писториус — в частности пускают на ветер деньги налогоплательщиков.

Проблема еще и в том, что до 40% стоимости корабля составляют расходы на американское вооружение. То есть эти деньги уйдут в карман американским военно-промышленным корпорациям и не будут потрачены внутри Германии.

Американский ВПК может рассчитывать и на другие заказы, оплаченные из средств немецких налогоплательщиков. Например, бюргеры заплатят за восполнение запасов противоракет PAC-3, порядком истощенных из-за помощи Киеву.

Заплатят они и за сами комплексы Patriot. На начало 2022 года у Германии было двенадцать таких комплексов, пять из них были переданы Украине в ущерб национальной обороноспособности. И только теперь Писториус решился признать: больше Германия направлять Украине ЗРК просто не в состоянии.

Заказ свыше €10 млрд на поставку 35 американских многоцелевых боевых самолетов F-35 и €8,5 млрд за 60 тяжелых военно-транспортных вертолетов Chinook также отправятся за океан, а не на немецкие предприятия индустрии ВПК.

Германия, похоже, необратимо готовит национальную экономику к переходу на военные рельсы. И на этом пути не готова считаться ни с какими расходами. Даже с теми, которые отдают откровенным безумием.