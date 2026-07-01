В годы, когда бундесвер находился на положении нелюбимого ребенка немецкого государства, расходы на содержание армии ФРГ неуклонно падали. Что же касается расходов на содержание и обновление куда более дорогого флота, то они до последнего времени позволяли разве что поддерживать немецкие корабли на плаву.

ИА Регнум

Однако с началом СВО на Украине и задекларированной бывшим в том время канцлером Олафом Шольцем «смены эпох» (Zeitenwende) многомиллиардные государственные ассигнования начали сыпаться на армию и флот Федеративной Республики как из рога изобилия.

К сожалению для немецкого налогоплательщика, вместе с темпами роста вооруженных сил растут и расходы на их содержание, и риски, и зависимость от крупных корпораций. Которые, как и любые нормальные капиталисты, думают в первую очередь о максимизации прибыли, а не о повышении обороноспособности фатерланда.

На днях стало известно, что бундесвер планирует выйти из крупнейшего оборонного проекта в истории германских военно-морских сил. Глава министерства обороны Борис Писториус намерен прекратить реализацию плана по строительству фрегатов типа F126, который, как неожиданно выяснилось, сопряжен со множеством проблем и стал одним из самых дорогостоящих провалов в сфере закупок.

Потери государственного бюджета здесь могут составить порядка €2,5 млрд.

В декабре 2025-го бюджетный комитет бундестага за несколько часов одобрил оборонные проекты на сумму около €50 млрд. Это больше, чем то, что обычно проходило через руки членов бюджетного комитета за целый год. Они сетовали: контракты такого масштаба уже невозможно было тщательно проверить.

От перевооружения, как нетрудно догадаться, выигрывает прежде всего военная промышленность. Компания Rheinmetall — наиболее наглядный пример. Раньше этот дюссельдорфский концерн поставлял в основном танки, боеприпасы и автомобильную технику.

Сегодня он позиционирует себя как поставщик полного спектра продукции, отвечающей требованиям новой эпохи: боеприпасов, боевых машин, средств противовоздушной обороны, электроники, дронов, спутниковой и военно-морской техники.

Новая ситуация отражается и на фондовом рынке. На следующий день после начала СВО акции Rheinmetall котировались на уровне чуть более €100. В конце июня 2026 года, несмотря на серьезный спад после отмены проекта F126, курс акций составлял около €1000.

Компания Rheinmetall недавно сообщила о портфеле заказов на сумму около €73 млрд. Это почти в восемь раз превышает годовой оборот за 2025 год. Таким образом, концерн не просто является флагманом Zeitenwende Шольца. Он становится ключевым предприятием немецкой политики безопасности.

Пытаясь спасти проект F126, министерство обороны в прошлом году инициировало смену генерального подрядчика с голландской верфи Damen на немецкого судостроителя Naval Vessels Lürssen, который к настоящему времени поглощен Rheinmetall.

С момента размещения заказа в июне 2020 года тогдашним министром обороны Урсулой фон дер Ляйен на проект было выделено в общей сложности порядка €2,5 млрд. В последние месяцы бюджетный комитет бундестага несколько раз утверждал новые транши для продолжения выплат субподрядчикам, в основном — немецким верфям.

Верфь Damen обязывалась обеспечить около 80% добавленной стоимости при строительстве фрегатов в Германии. Более 60 субподрядчиков поставляют компоненты и осуществляют сборку кораблей на немецких верфях. Среди крупнейших — судостроительные компании Lürssen (NVL), German Naval Yards Kiel и ThyssenKrupp Marine Systems.

В мае компания Rheinmetall предложила министерству обороны вытащить проект за общую сумму €12,8 млрд. Согласно этому предложению, стоимость каждого из шести фрегатов класса «Нижняя Саксония» должна была составить €1,7 млрд. К этому должен был добавиться обширный пакет услуг, включая обучение, а также финансовый резерв в размере €1 млрд на возможные меры по ускорению и оптимизации работ.

При первоначальном присуждении контракта в 2020 году министерство обороны планировало общие затраты в размере €5,27 млрд, однако только на четыре фрегата. В июне 2024 года Писториус принял решение увеличить заказ с четырёх до шести боевых кораблей. До смены генерального подрядчика на этот проект закупок было выделено около €10 млрд.

Депутаты бундестага из обеих коалиционных фракций уже некоторое время оказывали давление на министра, призывая его рассмотреть возможность прекращения проекта и в качестве альтернативы приобрести фрегаты типа Meko-200 у немецкого производителя TKMS. Эти военные корабли с водоизмещением 4200 тонн и длиной чуть более 120 метров значительно меньше, чем F126, длина которой должна была составить 166 метров, а водоизмещение — 10 500 тонн.

Теперь же Писториус намерен остановиться на варианте с «Меко» и закупить в общей сложности восемь фрегатов этого типа. В конце января комитеты по обороне и бюджету одобрили предварительный договор с компанией TKMS в Киле на сумму до €50 млн. Он обещал бундесверу резервирование производственных мощностей, закупку материалов, прежде всего — стали, а также проведение работ по управлению и проектированию.

Это должно было гарантировать, что первый фрегат типа «Меко» будет поставлен ВМС не позднее декабря 2029 года, если проект F126 не сможет быть продолжен. Дело в том, что федеральное правительство обязалось перед НАТО с 2028 года обеспечить возможности по противолодочной обороне в Северной Атлантике.

Речь идет о морском районе между Великобританией, Исландией и Гренландией, который является единственным выходом российского Северного флота в Атлантический океан и одновременно — важнейшим маршрутом снабжения НАТО из Северной Америки в Европу.

В марте члены бюджетного комитета выделили из специального фонда для бундесвера дополнительные €240 млн, чтобы сделать возможным заказ четырёх фрегатов типа «Меко» в качестве временного решения. Идея заключалась в том, чтобы поставить их своевременно и выполнить обязательства правительства перед НАТО.

Корабли, уже успешно проданные компанией TKMS за рубеж, могли бы затем быть вновь реализованы, например, партнерам по НАТО после поставки кораблей проекта F126. Компания Rheinmetall обещала передать первое судно бундесверу в 2032 году.

Если исходя из предложений по экспорту кораблей этого типа стоимость одного фрегата типа «Меко» оценивалась примерно в €1 млрд, то для бундесвера затраты, вероятно, будут значительно выше. В связи с пожеланиями ВМС о более совершенном оснащении министерство обороны полагает, что стоимость каждого из кораблей может составить €1,6 млрд.

Впрочем, цена второй партии из восьми кораблей может оказаться немного ниже. В целом ведомство министра Писториуса предполагает затраты в размере чуть менее €12 млрд на договор о строительстве с TKMS и около €700 млн на дополнительные услуги. Новый договор о строительстве с дочерней компанией Rheinmetall — NVL — обойдется более чем в €15 млрд и €1,4 млрд на дополнительные услуги.

Случай с F126 демонстрирует нечто большее, чем просто провал отдельного проекта. Он наглядно показывает, какие проблемы ожидают Германию в ближайшее время в области оборонных закупок.

По линии военного ведомства выделяются сотни миллиардов евро. В то же время многие механизмы контроля унаследованы из времён, когда бундесвер инвестировал лишь небольшую часть этих сумм.

Кроме того, лоббисты сферы ВПК в бундестаге, министерствах и профильных комиссиях имеют личный интерес в увеличении портфеля заказов своих клиентов. Который далеко не всегда совпадает с интересами обороноспособности государства.

Бюрократия, устаревшие процедуры госзакупок и влияние военно-промышленных корпораций приводят к тому, что немецкий бюджет несет ощутимые потери. При этом боевые качества поставляемых кораблей, их соответствие требованиям ведения современной войны и боеспособность немецкого флота в целом продолжают оставаться очень сомнительными.

Несмотря на трения из-за фрегатов, военное сотрудничество Германии и Нидерландов продолжает крепнуть. Накануне, за неделю до саммита НАТО, Берлин и Амстердам открыли новый сухопутный штаб на эстонско-латвийской границе в городе Валга, призванный усилить сдерживание России.

Германо-нидерландский корпус теперь будет отвечать за проведение военных учений, а в случае чрезвычайной ситуации — за оборону восточного фланга. Он создаст второй тактический штаб для региона.

Корпус был сформирован в 1995 году и базируется в Мюнстере. Командование поочередно переходит от одной страны к другой. Помимо Нидерландов и Германии (у которой давно наблюдаются ощутимые кадровые проблемы — в конце июня после рассылки 300 тысяч анкет бундесвер набрал 530 добровольцев), сейчас личный состав предоставляют еще 14 стран-членов НАТО.

Штаб может командовать международными силами численностью около 50 000 военнослужащих. Хотя боеспособность контингента у специалистов вызывает большие вопросы.