* *террористическая организация, запрещенная в России

Пока в России выходной день, в Киеве разворачивается история, которая вполне может оказаться значительно серьёзнее очередного коррупционного скандала.

ИА Регнум

И прогремевшие накануне события в киевском пригороде Петропавловская Борщаговка, где обнаружилась «тайная тюрьма» 1-го корпуса Нацгвардии Украины «Азов»*, являются частью более широкой картины, где Владимира Зеленского, по всем правилам охоты, «гонят на номера».

Итак, в среду Нацагентство по борьбе с коррупцией (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) реанимировали операцию «Карфаген», расследуя деятельность преступной организации, обеспечивавшей покровительство мошенническим кол-центрам.

Началась она в сентябре, когда ключевым фигурантом дела стал замначальника департамента в Офисе генпрокурора Сергей Кропива, занимавшийся вопросами кибербезопасности и известный по материалам под псевдонимом Канцлер.

После обнародования записей генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку в начале сентября, после чего покинул Украину. А на фоне этих событий произошла перестрелка ГУР и СБУ — ИА Регнум тогда было единственным, кто пояснил, что конфликт шел вокруг очередного «офиса» в сети кол-центров.

Теперь эта версия подтвердилась практическими действиями НАБУ и САП. Поступают сообщения о более чем сотне обысков, одновременно проходящих в Киеве 4 ноября в СБУ, Национальной полиции и Офисе генерального прокурора. Все эти органы подконтрольны Зеленскому.

Агентство даже сообщило о вооружённом противодействии одному из обысков: высокопоставленный сотрудник СБУ угрожал им огнестрельным оружием. Речь, по-видимому, идет о генерале Сергее Дуке, первом заместителе начальника Департамента защиты национальной государственности.

Масштаб бизнеса, на который сейчас идет скоординированая атака, позволяет оценить исследование женевской Global Initiative Against Transnational Organized Crime. По её расчётам, потенциальный годовой оборот украинской индустрии мошеннических кол-центров может достигать 12 миллиардов долларов в год.

Жертвами обмана становятся жители Украины, России, Европы и Соединённых Штатов, включая пожилых людей, лишающихся накоплений. И фактически нам сообщают, что «крышевали» этот криминальный бизнес представители государственных правоохранительных структур.

Параллельно продолжается и операция «Мидас», связанная с предполагаемыми коррупционными схемами в энергетическом секторе.

И внутри всех этих событий за двое суток до сегодняшних обысков в частном доме на окраине Киева состоялось мегасобытие с участием первых лиц украинской власти.

По свидетельствам участников событий, в «азовском» доме незаконно удерживали военнослужащих, подвергали избиениям, пыткам и вымогали деньги у родственников. МВД и представители военных структур отвергают наиболее тяжёлые обвинения, однако Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по фактам возможного превышения полномочий военными.

Обстоятельства ещё предстоит установить, но общественный резонанс оказался чрезвычайным.

По подсчётам, приписываемым депутату Ярославу Железняку, только 2 ноября 25 телеграм-каналов опубликовали 269 сообщений о произошедшем с совокупным количеством просмотров около сорока миллионов.

Протесты против мобилизации происходили на Украине и раньше — Львов, киевская Троещина, Хмельницкий, Закарпатье и другие регионы. Но, как правило, подобные конфликты быстро прекращались после вмешательства силовиков, участники впоследствии сталкивались с уголовным преследованием или публично приносили извинения, часто отправлялись на фронт.

Однако в случае с домом на Петропавловской Борщаговке реакция оказалась совершенно другой. На место приехал командующий Национальной гвардией Александр Пивненко, а следом — глава Офиса президента Кирилл Буданов**.

Согласитесь, необычный уровень представительства для конфликта, где хватило бы одного наряда полиции.

При этом сам Зеленский тоже повел себя очень странно. По информации источников ИА Регнум, он внезапно изменил ранее согласованный график, предусматривавший, в частности, встречу с представителями крупного бизнеса, пострадавшего от российских ударов. И вылетел в Берлин: встреча с Фридрихом Мерцем согласовывалась в срочном порядке.

Само изменение графика ещё ничего не доказывает, однако в сочетании с прибытием Буданова и Пивненко выглядит примечательно. Особенно если учитывать сведения, которые поступали Зеленскому на протяжении последних месяцев.

Ещё 28 августа, по имеющейся у ИА Регнум информации, украинские спецслужбы начали докладывать президенту о появлении в Киеве иностранных граждан, преимущественно американцев, чьё поведение привлекло внимание контрразведки.

Речь якобы шла о людях с навыками оперативной работы, способных уходить от наблюдения, менять места пребывания и действовать в условиях конспирации.

В сентябре появились дополнительные сообщения о предполагаемом руководителе группы. Его прибытие ожидалось ко второй половине октября, а прежнюю деятельность источники связывали с периодами политической нестабильности в других странах.

По словам собеседников, Зеленский всерьёз поверил в подготовку внешней операции, целью которой может стать смена власти на Украине и его собственное отстранение.

Параллельно, по тем же сведениям, в Европе действовала ещё одна американская группа, занимавшаяся сбором информации о финансовых интересах украинской элиты. Изучались не только официальные доходы чиновников, но и имущество родственников, бывших супругов, деловых партнёров и номинальных владельцев активов, имеющих отношение к «Студии «Квартал 95».

Особое внимание якобы уделялось сравнению доходов до февраля 2022 года и после.

Если эти сведения верны, речь идёт уже не о точечном расследовании отдельных злоупотреблений, а о масштабной проверке финансовой биографии украинской верхушки. Причём проверке, которая может быть использована не только для уголовного преследования, но и как инструмент политического давления. Чтобы сделать украинское руководство более сговорчивым.

На этом фоне операция «Карфаген» приобретает дополнительное значение.

НАБУ и САП одновременно наносят удары по структурам, которые не просто обеспечивали покровительство мошенническому бизнесу или строили коррупционные схемы в энергетике. Они являются главной опорой власти Зеленского.

Который, как можно было видеть, на фоне очередного публичного конфликта с Дональдом Трампом развернул просто бешеную медийную активность. Речь о тринадцати крупных интервью за десять дней и ещё четырёх последующих выступлениях.

Предполагаемые расходы на организацию этого медиамарафона оцениваются примерно в 5,5 миллиона долларов.

Зеленскому явно необходимо демонстрировать, что он сохраняет международную поддержку и способен самостоятельно формировать повестку, несмотря на ухудшение отношений с Вашингтоном. Где Белый дом даже после невыгодных для него итогов выборов в конгресс сохраняет огромное влияние на международную повестку, в частности на Европу.

И вот здесь следует вернуться к истории с домом на Петропавловской Борщаговке. За последние два дня в инфополе — вал публикаций «лидеров мнений», на все лады объясняющих, что это постановка.

Центральный персонаж истории, женщина на скорой в униформе медика, арестована. Ряд зачинщиков — тоже. Это то, что случилось в первые сутки после штурма дома «мирными протестующими» и освобождения оттуда полутора десятков сидевших «на яме» дезертиров.

Обещанное Будановым расследование, почему в ВСУ и НГУ в принципе есть «ямы», почему-то не открыто.

Потому что потенциально это открывает бездну, которая превращается в огромную угрозу для политического руководства, годами рассказывающего на Западе о борьбе за какую-то свободу и европейские ценности. В частности, только что рассказавшего об этом опять в серии интервью на пять миллионов долларов.

Именно поэтому реакция показывает, насколько болезненно Банковая восприняла политический потенциал скандала, в котором нет вообще ничего необычного для «новой Украины», пытающей и убивающей людей с 2014 года. А здесь как раз и возникает вопрос, о том, кто покрывал виновных и почему государство годами не пресекало подобные практики. А дальше возникнут вопросы не только к украинской армии, но и к тем, кто её финансирует и вооружает.

В Вашингтоне и европейских столицах появится дополнительный повод потребовать проверок, объяснений и персональной ответственности.

Таким образом, две линии событий сходятся в одной точке.

С одной стороны, украинскую верхушку всё настойчивее проверяют на предмет коррупции и финансовых злоупотреблений. С другой — возникает скандал, способный вскрыть крайне неприятные стороны жизни украинских вооружённых формирований и поставить под сомнение привычный Западу образ «героической армии».

Нельзя утверждать, что американцы организовали историю на Борщаговке или что все перечисленные события являются частями единого плана. Для такого вывода пока нет доказательств. Но на Банковой воспринимают происходящее именно как согласованную кампанию и дальнейшее ослабление позиций Зеленского.

«Напряженность дает о себе знать. Зеленский в последнее время находился в состоянии человека, гадающего, какую судьбу ему готовят недруги — судьбу Мадуро, судьбу Хаменеи, судьбу Каддафи или судьбу Хусейна?» — пишет оппозиционный украинский политолог Кость Бондаренко.

На фоне активизации американцев обычный уличный протест содержит целый ряд угроз, складывающихся в цепочку.

Люди, которых освободили из застенков «Азова»*, могут начать говорить и давать интервью. За ними включатся и другие — и появятся страшные истории о том, что творилось 12 последних лет. Где-то в лесу будут найдены массовые захоронения убитых «азовцами»*. Всё это станет предметом расследования, которое выйдет на Западе и будет подхвачено американскими СМИ.

Это будет тема, по силе своей мало уступающая «острову Эпштейна»: на что тратились средства американских налогоплательщиков?

Зеленский в ужасе мечется, ему необходимы консультации и оценка своих ресурсных возможностей. Но в целом с его судьбой всё уже понятно.

*террористическая организация, запрещенная в России

**внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов