4 ноября, в День народного единства, Владимир Путин выступил на пленарном заседании в рамках Международной недели «Народы России». Форум стартовал 2 ноября и проходит в Москве под девизом «Солидарность государств через единство народов и традиционные ценности».

Валерий Шарифулин/ТАСС

В программе — около полусотни сессий по четырем направлениям: единство народов, историческая память, служение Отечеству и крепкая семья.

Выступление главы государства стало центральным событием мероприятия.

Родство народов

Путин напомнил, что Россия на протяжении столетий формировалась во взаимодействии разных народов, их языков и культур.

«Мы не просто сплотились за века и эпохи. Можно без всякого преувеличения сказать, что наши культуры, мы просто проросли друг в друга. Это родство, душа народа отражается в нашей тысячелетней истории, в ратной летописи Отечества, в его великих свершениях», — сказал президент.

Путин подчеркнул:

«Великие русские первопроходцы, труженики, войны, артисты, художники, учёные и изобретатели и самобытное искусство всех народов нашей страны — для всего мира оно тоже русское. Подчеркну, что русский язык и русский народ были и остаются основой, образующей российскую государственность.

В своей объединительной, созидающей миссии он является гарантом сохранения и развития всех других народов Российской Федерации, сбережения их свободы, самобытности в гармонии с единством.

Поэтому поддержка русской культуры, русского языка имеет стратегическое значение».

Особое внимание глава государства уделил межнациональным отношениям.

«Надо быть бдительными, пресекать любые попытки подтачивания общественной стабильности, разжигания розни между людьми. Помнить, что согласие, взаимоуважение между народами России, их единство — это несущая конструкция суверенитета и независимости нашей страны.

А забота о сохранении культуры, обычаев, языков каждого народа — это основа нашей национальной политики», — заявил Путин.

Говоря о преемственности поколений, президент отметил, что бойцы более ста народов России удостоены высоких государственных наград за отвагу и героизм в ходе специальной военной операции. Мощный дух единства народов России передаётся из поколения в поколение, и сегодня страна стоит плечом к плечу, уверенная в достижении поставленных целей, подчеркнул российский лидер.

Гарантия развития

«Президент подчеркнул, что русский народ — это основа российской государственности, гарант сохранения и развития всех народов России», — отметил чрезвычайный и полномочный посол Константин Долгов.

Язык, культура, обычаи, традиции сотен народов, которые составляют нашу страну, развиваются именно благодаря системообразующей роли русского народа.

«Вся страна укрепляется через развитие русского языка, — подчеркнул Долгов. — Русский — не только язык межнационального общения и не только государственный язык. Это стержень, вокруг которого на протяжении всех исторических эпох шло развитие, укрепление и расширение нашего государства и в политическом, и в экономическом, и в культурно-идеологическом смыслах».

В том, что говорил Владимир Путин на пленарной сессии Международной недели «Народы России», очень много личного: он гордится народом страны, гражданами России, отметил дипломат.

В День народного единства президент напомнил, что поддержка русского языка и культуры остаётся стратегической задачей для всей страны, указал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Иван Илюшин.

Он подчеркнул: поддержка языка государствообразующего народа — необходимое условие выживания страны, сохранения традиций и единства россиян от Калининграда до Камчатки.

«В России живут представители 194 народов, и всех их объединяет русский язык, который обеспечивает доступ к великой тысячелетней истории и культуре, — отметил Илюшин. — Русский — язык образования, науки, работы и общения. Он позволяет всем понимать друг друга, не отказываясь от собственных языков и обычаев».

Для многих это ещё и инструмент внешней коммуникации — русским владеют миллионы людей на постсоветском пространстве, с которыми у многих россиян, особенно старшего поколения, сохранились дружеские и родственные связи, указал политолог.

«Именно в этом смысл слов президента о государствообразующей роли русского народа. Его объединяющая миссия помогает сохранять централизованное государство, в котором расти и развиваться может каждый. Сильная русская культура создаёт общее пространство, в котором находят своё место традиции других народов», — заявил эксперт.

Поэтому вложения в русский язык, образование и культуру — это вклад в устойчивость страны и её суверенитет, резюмировал Илюшин.

Член Общественной палаты России, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО Владимир Шаповалов отметил: многообразие России скрепляется русским языком и русской культурой, которые являются фундаментом государственности.

Без языка невозможно существование российского государства и народов, составляющих российскую нацию. Русский народ как государствообразующий обеспечивает не только существование России, но и гармоничное развитие языков, культур и традиций всех народов.

Этот статус закреплен в Стратегии государственной национальной политики и в Конституции, напомнил Шаповалов. «Именно в этой неразрывной связи русского народа и народов России и состоит всепобеждающая мощь России как уникальной цивилизации, которая на протяжении тысячелетнего развития сохраняла свою уникальность и свой суверенитет», — подчеркнул политолог.