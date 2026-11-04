В День народного единства Владимир Путин выступил в Москве на пленарном заседании Международной недели «Народы России». Лидер страны указал на объединяющую роль русского языка, призвал пресекать попытки разжигания межнациональной розни и назвал единство всех народов, населяющих Россию, основой ее суверенитета и независимости.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Выступление президента стало центральным событием Международной недели «Народы России» — форума, который стартовал 2 ноября и продлится до конца недели. Девиз встречи, проходящей в российской столице, — «Солидарность государств через единство народов и традиционные ценности».

Главная тема многочисленных мероприятий на площадке форума — укрепление единства населяющих Россию народов, защита исторической памяти и сохранение культурного наследия, развитие международного гуманитарного сотрудничества.

Несущая конструкция суверенитета

Выступая на пленарном заседании, президент Путин напомнил: Россия на протяжении столетий формировалась в тесном взаимодействии разных народов, их языков и культур.

«Мы не просто сплотились за века и эпохи. Можно без всякого преувеличения сказать, что наши культуры, мы просто проросли друг в друга. Это родство, душа народа отражается в нашей тысячелетней истории, в ратной летописи Отечества, в его великих свершениях», — сказал президент.

Путин назвал культурное многообразие одной из сильных сторон России и нашим общим конкурентным преимуществом. При этом особую роль в становлении российской государственности лидер страны отвел государствообразующему народу.

«Подчеркну, что русский язык и русский народ были и остаются основой, образующей российскую государственность. Своей объединительной, созидающей миссией он является гарантом сохранения и развития всех других народов Российской Федерации, сбережения их свободы, самобытности в гармонии с единством», — заявил глава государства.

Президент отметил, что поддержка русского языка и культуры имеет стратегическое значение. Одновременно необходимо беречь самобытность всех народов России. Особое внимание Путин уделил межнациональным отношениям — чувствительной сфере, где, по его словам, возникают новые, порой опасные вызовы.

«Надо быть бдительными, пресекать любые попытки подтачивания общественной стабильности, разжигания розни между людьми. Помнить, что согласие, взаимоуважение между народами России, их единство — это несущая конструкция суверенитета и независимости нашей страны. А забота о сохранении культуры, обычаев, языков каждого народа — это основа нашей национальной политики», — подчеркнул Путин.

Говоря о преемственности поколений, президент напомнил о совместной защите Отечества представителями разных народов. По его словам, бойцы более ста народов России удостоены высоких государственных наград за отвагу и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции.

«Мощный, всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение. Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей», — заявил президент.

Языки разные, ценности общие

Пленарное заседание 4 ноября стало кульминацией Международной недели. Активная работа на различных площадках московского Центра международной торговли, начавшаяся 2 ноября, продолжается. Как сообщают организаторы, в программе около полусотни сессий по четырем направлениям: единство народов, историческая память, служение Отечеству и крепкая семья.

На открытии форума секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу зачитал приветствие президента. За этим последовала дискуссия с участием представителей федеральных и региональных властей, в том числе вице-премьера Татьяны Голиковой.

Кирилл Зыков/РИА Новости В открытии Международной недели участвовали вице-премьер Татьяна Голикова и секретарь Совбеза Сергей Шойгу

Замруководителя правительства в своем выступлении указала на то, как общая история и традиционные ценности объединяют многонациональную Россию. По приведенным ею данным, в стране живут 194 народа, говорящие более чем на 300 языках и наречиях.

«Столетиями народы нашей страны жили бок о бок, строили Российское государство и вместе защищали Отечество. Общая историческая судьба сделала нас теми, о ком говорит первая строка Конституции: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации». Мы можем говорить на разных языках, по-разному встречать праздники, по-разному молиться, но ценности у нас одни», — подчеркнула Голикова.

Как сохранить наследие

Сохранению культурного наследия была посвящена сессия Русского географического общества, состоявшаяся 2 ноября. Ее участники обсуждали положение коренных малочисленных народов Севера.

Академик РАН Валерий Тишков представил основные положения Стратегии государственной национальной политики до 2036 года. По его словам, для сохранения культурного наследия необходима совместная работа федеральных ведомств, ученых, общественных объединений и местных властей.

Тишков подчеркнул, что общественные объединения коренных малочисленных народов помогают не только изучать и сохранять их наследие, но и решать насущные проблемы северных территорий.

Кирилл Зыков/РИА Новости Защита традиционной культуры народов России стала одной из главных тем обсуждения

За последние десятилетия, напомнил академик, сформировалось целое движение национальных объединений, пользующееся авторитетом в России и за рубежом. Еще одной необходимой мерой он назвал подготовку специалистов по национальной политике для муниципалитетов.

Другой участник сессии, директор Кунсткамеры академик Андрей Головнёв, обратил внимание на численный критерий признания народов коренными малочисленными. Сейчас для получения такого статуса народ должен насчитывать менее 50 тысяч человек.

По мнению академика Головнёва, демографический рост не должен ставить под угрозу существующие гарантии. Ученый предложил шире толковать понятие коренных народов, сохранив при этом особые меры поддержки малочисленных общин.

Поддержка семьи — не только пособия

Другое направление Международной недели посвящено семье и демографической политике. Первый замминистра труда Ольга Баталина участвовала в разговоре о поддержке семейных ценностей и мер по повышению рождаемости. Представительница социального блока правительства отметила, что на решение о рождении ребенка влияют далеко не одни пособия.

«Значимыми критериями при принятии решения о рождении ребенка сегодня являются факторы, лежащие за пределами социальной сферы», — подчеркнула Баталина.

Среди них она назвала доходы семей, жилищные условия, доступность детских учреждений и возможность совмещать родительство с работой. Поэтому к поддержке родителей, по ее словам, необходимо активнее привлекать работодателей, университеты и местные власти.

О региональном опыте рассказала зампредседателя правительства Рязанской области Наталья Суворова. В регионе подготовили семейных кураторов, объединили ресурсы органов власти, бизнеса и общественных организаций, начали развивать систему комплексной помощи семьям.

«Это позволило нам в четыре раза увеличить число семейных сервисов», — сообщила Суворова.

На другой сессии обсудили, как многодетным родителям совмещать воспитание детей с работой и учебой.

Помнить о прошлом, служить Отечеству

Сохранению общей исторической памяти посвящена выставка «Республики — фронту. 1941–1945», представленная на площадке Национального центра «Россия».

Экспозицию подготовил аппарат Совета безопасности на основе уникальных архивных документов и фотографий. В ее основу легла одноименная серия литературных сборников о вкладе союзных республик в Победу.

Над изданиями сборников российские исследователи работали совместно с коллегами из стран СНГ.

Серия, представленная в феврале 2026 года, включает архивные материалы о помощи фронту, работе предприятий и жизни республик Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

Программа Международной недели также включает дискуссии о служении Отечеству и преемственности поколений. В них участвуют представители власти, общественных организаций, историки и участники специальной военной операции.

Русский язык и международные связи

Сразу несколько сессий форума посвятили культурному и образовательному сотрудничеству народов России. О действующих проектах рассказывали дипломаты, представители российских организаций и структур СНГ.

Посол Казахстана в России Даурен Абаев отметил роль русского языка в отношениях двух стран.

«Мы ценим русский язык. Потому что русский язык наряду с казахским языком используется в Казахстане и имеет конституционный статус», — подчеркнул дипломат.

О тесных образовательных связях говорят и приведенные послом цифры: в российских вузах учатся 60 тысяч студентов из Казахстана, а в самом Казахстане работают девять филиалов российских университетов.

В программу Международной недели входит и Кинофорум «Народы России». С 2 по 8 ноября проходят показы современных и архивных фильмов, а также встречи представителей киноиндустрии.

Григорий Сысоев/РИА Новости Взаимное обогащение культур — одна из целей Международной недели «Народы России»

В кинотеатре «Иллюзион» зрителям представят ленты «Насреддин в Бухаре», «Аршин мал алан», «Сын Таджикистана» и другие картины. На 5 ноября в Киностудии имени Горького запланирована дискуссия о совместном кинопроизводстве и общем культурном пространстве России, стран СНГ и других государств.

Программа Международной недели «Народы России» продолжится и после завершения основных деловых сессий. На 6 ноября в Национальном центре «Россия» намечен просветительский марафон «Знание. Единство», на 7 ноября — Молодежный день. Молодежные мероприятия запланированы также во всех 89 регионах страны. Продолжатся кинопоказы, выставки и лекции Русского географического общества о культуре и традициях народов России.

Международная неделя «Народы России» завершится 8 ноября. Ее итоги планируют обсудить на следующий день на встрече секретарей советов безопасности государств СНГ. Указом президента Неделя закреплена как ежегодное мероприятие. Состоявшиеся дискуссии охватили широкий круг вопросов: от подготовки муниципальных специалистов до поддержки семей и совместных проектов с соседними странами.