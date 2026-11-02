Канцлер казначейства Великобритании Джон Хили представил первый бюджет при премьере Энди Бёрнеме. Главная бытовая мера — разовая выплата £100 примерно 20 миллионам домохозяйств из наиболее бедных налоговых групп.

ИА Регнум

Рядом значится увеличение оборонных расходов и еще £10 млрд помощи Украине. Контраст между этими цифрами и положением британцев, которым приходится экономить на тепле, и есть главная тема при общественном обсуждении бюджета.

Выплату объясняют ростом цен на энергию. Одинаковое финансирование получат Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Кроме того, из счетов за газ уберут фиксированные ежедневные платежи, их стоимость переложат на цену за единицу энергии.

Снижение НДС на электричество продлят до июля, а «зеленый» сбор на водородные проекты перенесут в общий бюджет. Заморозка топливного налога тоже продлевается до июля.

Для бизнеса предусмотрели скидку в 25% на электричество для 10 тыс. энергоемких предприятий. Порог, с которого магазины платят бизнес-ставки, поднимут с £12 тыс. до £18 тыс.

100 фунтов на общем фоне выглядят скромно. Национальная организация NEA оценила годовые расходы на энергию для домов, в которых живут более 75% энергетически бедных семей, в £2282 — при условии, что они не ограничивают потребление. Выплата покрывает меньше 5% этой суммы. К тому же в октябре потолок цен вырос на 4%, а с января счета могут увеличиться еще почти на £300.

В масштабах страны проблема огромна. Около 10 млн британских домохозяйств живут в топливной бедности и не могут поддерживать в доме тепло и здоровые условия. В них находятся более 6 млн детей.

Исследователи из агентства Opinium 22–25 сентября провели социальный опрос среди 2 тыс. взрослых, согласно которому 1,7 млн домохозяйств (5,7%) вообще не планируют отапливаться зимой.

Более 15 млн домов (52%) опасаются холодов, 40% включат отопление, только когда станет совсем холодно. Почти 29% будут греть лишь часть комнат, а 18% отложат включение на более поздний срок по сравнению с прошлым годом.

Из тех, кто собирается обходиться без отопления, 28% объяснили решение его недоступностью из-за цен. Еще 37% сознательно экономят, хотя доходы позволяют платить. Люди со счетчиками предоплаты тревожатся сильнее: 72% из них боятся холодной зимы.

Опрос также показал, как именно люди греются без отопления. Половина собирается обходиться дополнительной одеждой, грелками и электропледами. Еще 19% рассчитывают на переносные обогреватели, камины и дровяные печи.

Зато в оборонной части правительство закрывает дефицит в £4,7 млрд в военных инвестициях, причем основную часть денег минобороны получит за счет других ведомств. Их капитальные бюджеты дополнительно сократят на 1% в 2027/28 и 2029/30 финансовых годах, высвободив £3 млрд. Еще £1,7 млрд возьмут из резерва казначейства.

Таким образом, за формулировкой «пересмотр приоритетов» стоит конкретное решение — уменьшить инвестиционные возможности гражданских ведомств ради финансирования обороны.

Это часть долгосрочного курса на увеличение военных расходов. Правительство подтвердило ориентиры в 3% ВВП к 2030 году и 3,5% к 2035-му, хотя подробную схему достижения этих показателей обещает представить лишь при пересмотре государственных расходов в 2027-м.

Иными словами, обязательство наращивать оборонный бюджет уже закреплено, а окончательный ответ на вопрос, за счет чего это будет сделано, отложен.

Отдельно предусмотрен пакет дополнительной поддержки Украины общим объемом около £10,5 млрд: £7 млрд на три года, включая гарантии по займам через Всемирный банк, увеличение возможностей экспортного кредитования на £3 млрд с приоритетом военных поставок и £500 млн на противовоздушную оборону этой зимой.

Разовая стофунтовая выплата особенно отчетливо показывает разницу подходов. Гражданам позволяют временно и несущественно облегчить финансовую нагрузку, тогда как рост военных расходов закрепляют на годы вперед, в том числе при помощи сокращения бюджетов других ведомств.

Дополнительно платить придется и остальным. Налог на доходы от сбережений и аренды вырастет на 2%, а арендодатели с апреля 2027 года заплатят еще 2% с прибыли.

Надбавка для банков к налогу на прибыль вырастет с 3% до 6% на 15 месяцев, налог на игровые автоматы поднимут с 20% до 25%. Онлайн-площадки вроде Amazon, eBay и Temu будут сами собирать НДС с продавцов.

Бюджетное управление дает сдержанные прогнозы. Рост экономики в этом году составит 1,2%, но в следующем замедлится до 1% против прежних 1,6%. Инфляция составит в среднем 3,1% в этом году и 3,4% в 2027-м. И лишь потом вернется к заявленной цели в 2%. Заимствования окажутся выше прежних оценок, а госдолг составит около 96–97% ВВП.

Новый британский бюджет предлагает гражданам короткую передышку. Выплата поможет закрыть часть счетов, однако не устранит причин энергетической бедности. Для семей, которые откладывают включение отопления или обогревают лишь отдельные комнаты, вопрос доступного тепла остается открытым.

Поэтому главный вопрос к правительству заключается в том, какую цену за курс на милитаризацию заплатят граждане.

Когда деньги на военные программы находят через сокращение гражданских расходов, обществу нужны ясные пояснения, без которых £100 на отопление станут лишь символом признания властями повседневных трудностей населения при неспособности с ними в полной мере разобраться.