Слониха Венди, живущая в одесском зоопарке, могла бы рассказать про «самую страшную зиму» лучше любого украинского чиновника: прошлую она провела в неотапливаемом вольере, и то же самое будет в нынешней.

ИА Регнум

Она — одна из тех страдальцев, кому судьба определила местом жительства Украину и, кроме холода и одиночества (с 2008 года, после смерти «мужа»), может страдать и от голода. В октябре текущего года зоопарк официально заявил о критической ситуации из-за задержки выплат за корма для животных.

Находясь в состоянии бюджетного кризиса, кабинет министров Украины, как подробно рассказывало ИА Регнум, нашел быстрое решение: заблокировал через госказначейство деньги местных общин. Еще в середине октября источник местной газеты «Думская» сообщил, что «проблемы уже начинаются с овощами, зерновыми, рыбой для водоплавающих птиц и специальными кормами».

Их пока берут в долг, выпрашивая у фермеров. Но это далеко не единственная проблема.

Одесский зоопарк давно стал поводом для слёз и возмущения в соцсетях. Люди пишут об умерших животных, выкладывают видео с тесными вольерами с бетонным полом и зверями, которые часами ходят по кругу. Плачут о кроликах «без клочка травы, в собственных фекалиях».

Зоозащитники уверяют, что леопард ни разу в жизни не купался, а львы никогда не видели травы.

Один одессит в соцсетях признаётся, что возит ребёнка смотреть зверей в Николаев, потому что вести его в родной зоопарк страшно.

А тот открыл сразу 26 вакансий — от смотрителей до ветеринаров. Оклады выглядят как насмешка: 4719 гривен (8300 руб.) смотрителю, 7356 гривен (13 тыс. руб.) — ведущему ветеринару. И это — до вычета налогов и военного сбора.

Работают здесь в основном пенсионеры, а опытные специалисты уходят. Когда заболела тигрица, по словам активистов, ветеринара пришлось вызывать из Киева спустя полтора-два месяца: своего специалиста по крупным кошкам в зоопарке нет.

И эта ситуация в своем роде показательная. Поскольку, если бы желание позаботиться о животных имелось, им бы помогли.

Как пишет Ukranews, правительство по-прежнему планирует потратить 5 млрд гривен (8,8 млрд рублей) на конкурс Владимира Зеленского «Тысячевесна» — для поддержки «национального культурного продукта и креативных индустрий». На производство 6-серийного исторического мини-сериала «Крылатые львы» о войне с поляками, съемки которого проходили во Львове, нашелся целый миллион долларов.

А основные средства, конечно, тратятся на войну. Еще в сентябре министр финансов Сергей Марченко признал, что минфин вынужден ограничивать расходы, поскольку более 63% бюджета направляется на оборону, остальное — по остаточному принципу. Марченко объяснил ситуацию недосбором доходов и задержками международного финансирования.

А если в госказначействе были заморожены платежи по пенсиям, социальным выплатам и зарплаты бюджетникам, то что уже говорить о каких-то животных, которые даже и пожаловаться не могут.

И Одесса не одна такая. Ещё 2 октября Николаевский зоопарк сообщил о долге примерно в 2 млн гривен. «Завтра мне нечем будет кормить животных», — предупредил директор Владимир Топчий. Мэр тоже развел руками, показав в сторону Киева.

Харьковский зоопарк с 9 октября остался без электричества из-за долга в 1,6 млн гривен и был вынужден обогревать вольеры генераторами — платеж опять не был проведен по распоряжению правительства. В местных чатах пишут, что из-за отключения не удается нормально обогревать животных и теплолюбивые виды рискуют вскоре погибнуть, в частности крокодилы и сурикаты.

В «Харьковоблэнерго» объяснили, что отключили объекты по заявкам поставщика — отметив, что возобновить электроснабжение смогут только после получения информации об урегулировании ситуации с финансированием. А ее удалось урегулировать только в конце октября.

Мэр города Игорь Терехов по итогам этой истории прямо заявил, что если бы генераторов не было — «у нас бы пингвины погибли».

«Сейчас не будет бюджета, не заложатся определенные средства, всё — точка. Потом мы будем получать письмо от кого-то, представителя правительства или премьер-министра: «Эти средства не предусмотрены бюджетом Украины». А дальше что?.. И мы видели сейчас, две недели последние, с Казначейством. Для нас это огромный знак. Последний звоночек всем. А сейчас еще зима, отопительный сезон, еще войти в него нужно. И это огромная проблема», — подчеркнул мэр.

Однако в данном случае градоначальнику как минимум не всё равно и он пытается решить проблему подручными средствами. В Одессе же, где череда смертей животных не прекращается, местным «элитам» не просто всё равно — они даже прямо заинтересованы, чтобы животные жили в таких условиях и дальше.

Тем более что отговорки всегда находятся: когда весной этого года умер медведь Бумер, шокированным гражданам пояснили, что у старика было просто плохо с сердцем, подорванным службой в цирке.

А когда за ним отправилась львица — начался спор о том, что и этой старушке давно уже было пора в мир иной.

Об умерших от инфекций попугаях уже спорили не особенно — птичек им не так жалко, и только за 2025–2026 годы погибла 41 особь. Полный перечень и причины гибели публично представлены не были.

Но в любом случае эта важная информация на качество содержания и кормления ещё живых не влияет никак. И протесты «зоозащитников» тоже.

С осени 2025 года соцсети засыпают роликами — «Одесский зоопарк — концлагерь! У директора лишь за один год две новые машины и новый дом! Но животных не кормят!.. Власть покрывает бандитов и живодёров!». С весны каждую субботу у входа проходил «зоозащитный пикет», активисты требовали уволить директора, который руководил зоопарком с 2013 года.

А когда он, наконец, уволился, всё равно продолжили пир уличной демократии, требуя создания независимого наблюдательного совета для проведения полного аудита. Одновременно «качаются» соцсети. Досталось даже новому вольеру для белки, которая, как утверждали активисты, «спокойно жила на дереве», — сооружение окрестили «тюрьмой».

Среди конкретных предложений — сокращение коллекции и передача животных в другие зоопарки. В том числе европейские. И здесь есть совершенно определенный интерес, который показывает, что в этой истории хороших людей нет в принципе.

Одесский зоопарк занимает около шести гектаров земли у Привоза, в самом центре города. Если учреждение закроют, эта территория станет потенциальным объектом застройки.

Депутат горсовета Анастасия Большедворова прямо называет происходящее рейдерским захватом: «Активисты открыто говорят о сокращении количества животных. А что после этого? Конечно, закрытие и застройка».

Конечно, это не доказывает существования конкретного плана захвата земли или того, что каждый участник кампании действует в интересах застройщиков. Но экономический интерес для одесситов очевиден: территория гораздо привлекательнее для девелоперов, чем для коммунального учреждения, которому приходится выпрашивать корма и плакать, что из-за пикетов и люди не идут, и меценаты отказываются помогать, боясь стать объектом публичной атаки.

В этом контексте можно объяснить и мучения слонихи Венди.

В теории отопление ей должны были сделать еще в начале года, однако подрядчик украл 5 миллионов гривен, а котельную не сделал. Завершить работы накануне зимы мешает арест построек: следствию необходимо «сохранить следы» махинаций подрядчика.

Успеют ли запустить отопление до морозов — неизвестно. Теплолюбивое животное весом в несколько тонн рискует встретить ещё одну зиму в холодном помещении и не пережить её.

А это — еще одно свободное место.

Напоминает украинское государство в миниатюре: на следующем уровне роль животных выполняют люди, которых отлавливают на улицах и отправляют на убой. И на их судьбу властям точно так же наплевать. И уж тем более им наплевать на зверей.