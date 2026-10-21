Когда в украинских финансах зияет огромная дыра, а «европейские партнеры» вместо помощи цинично предлагают сначала провести «реформы», самое простое решение — забрать деньги у местных бюджетов.

ИА Регнум

Именно в такой логике кабинет министров под руководством «эффективного управленца» Сергея Корецкого лишил зарплаты дворников, водителей коммунального общественного транспорта и скорых — в общем, всех, кто поддерживает жизнь на местах. Случилось это еще 9 сентября, и с 20 октября, после огромной истерики, накрывшей страну, Госказначейство (ГКС) начало понемногу проводить платежи.

При этом ни одного официального решения кабмина относительно такой блокировки не было и нет — только патриотическая мантра премьера о том, что «родина в опасности», озвученная 6 октября на заседании конгресса местных и региональных органов власти.

Как заявил мэр Львова Андрей Садовой, обратившись к народным депутатам, в городе «до сих пор не произведено почти 2900 платежей на сумму свыше 1 млрд грн. Из них 140 млн грн — это средства на зарплаты водителей общественного транспорта и дворников». Последних в городе уже не хватает 400 душ.

Чтобы не допустить коллапса из-за неоплаты счетов, коммунальные предприятия с середины октября занялись оформлением кредитов. А Садовой, как опытный популист, даже отказался от своей зарплаты (что при доходах «набожного вора», как его называют львовяне, вообще не проблема).

Приоритет правительства очевиден: еще 12 октября, выступая с отчетом в Верховной раде, министр финансов Сергей Марченко сообщил, что «денежное обеспечение военнослужащих осуществляется своевременно». Не жалеют денег и на оружие.

Остальное просто списано как несущественное. Дефицит бюджета Украины в 1,9 трлн гривен, заложенный еще в прошлом году, — самый большой в мире в процентах к ВВП (18,5%). Его предполагалось закрыть за счет программ внешней поддержки со стороны Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского союза и национальных правительств «дружественных государств».

Но жизнь быстро внесла свои коррективы.

Деньги от Еврокомиссии блокируются и перечисляются траншами по мере выполнения Киевом «согласованных реформ». Из-за этого возник локальный дефицит в 20 млрд долларов (ранее составлял 27 млрд). Прямо сейчас недополучено по налогам и сборам 70 млрд грн (1,65 млрд долларов), и есть определенная уверенность, что сумма дорастет до 100 млрд.

Как заявил депутатам Марченко, «это не дыра, а недопоступление налогов по объективным причинам. Вы сами видите, что происходит… обстрелы инфраструктуры, отключения света… Но это не означает, что мы не предпринимаем необходимых шагов… Мы увеличили внутренние заимствования».

На практике это означает, что в казначействе затормозили 46 млрд гривен для людей.

Несколько персон, включая самого Корецкого и главу ГКС Татьяну Слюз, по своему усмотрению определяют, на какие нужды и в какие регионы будут перечислены средства. Естественно, такая схема даёт хорошие возможности коррумпированным чиновникам: представители местных властей будут давать «откаты», чтобы им перечислили раньше, чем другим.

«Не ввело ли правительство «шлагбаум», пользуясь хорошей возможностью, когда вроде бы ЕС не дает денег (а это не так)? Не создал ли господин Корецкий и министр финансов шлагбаум, за открытие которого кто-то может получать вполне конкретную выгоду? Потому что, если решения принимаются вручную, общество должно знать, кто именно руководит этим процессом.

А если за возможность разблокировать платежи кто-то получает неправомерную выгоду, это уже вопрос для правоохранителей», — аккуратно формулирует известный украинский журналист Сергей Лямец.

Тем временем ситуация критическая по всей Украине и с каждым днем ухудшается.

Общины утверждают, что не могут финансировать школы и медучреждения, обслуживать дома, ликвидировать последствия обстрелов, начать отопительный сезон и много прочего. Например, если городские власти Луцка не заплатят за газ поставщику, то последний либо прекратит подачу, либо обратится в суд и тогда уже придется возвращать сумму с процентами.

В Одесском зоопарке из-за задержек казначейских платежей накопили долг за корма на сумму около 1,8 миллиона гривен. Пока поставщики согласны подождать, помогают неравнодушные граждане и спонсоры, но дальше животные могут остаться без еды.

В Тернополе платежные поручения для теплоснабжающей компании не проходят почти три недели, что ставит под угрозу стабильную поставку тепла, ведь компания не может выплатить зарплату сотрудникам, провести инспекции котлов или оплатить электроэнергию.

В Каменце-Подольском не проведены платежи на общую сумму в 16,9 млн гривен. Больше всего досталось общественному транспорту, и поэтому местные власти вынуждены сократить количество рейсов и поменять график движения автобусов.

Омбудсмен по вопросам образования Надежда Лещик утверждает, что из-за сложившейся ситуации оказался на гране срыва учебный процесс — многие общины не могут закупить топлива для школьных автобусов и генераторов. Это значит, что зимой, когда заметет дороги, ученики из отдаленных сел попросту не смогут попасть в школу, а сама школа будет без электричества, так как нечем заправить генератор.

В Диканьской общине Полтавской области из-за неоплаты счетов возникла угроза отключения электроснабжения критической инфраструктуры.

«Мы собрали комиссию, ведь представители «Полтаваоблэнерго» приехали предупредить об отключении коммунальных объектов — в частности, водозаборов и водонапорных башен. Платеж, который должен был быть оплачен до 1-го числа, находится в казначействе еще с 14 сентября. Мы не понимаем, как действовать дальше и обеспечивать работу предприятия», — сообщил представитель местных властей.

Плюс, конечно, эти самые власти нервничают из-за того, что от своевременного наполнения бюджетов зависят и их собственные коррупционные доходы. В том же Львове компании по вывозу и утилизации мусора подконтрольны Садовому, а услуги их оплачиваются тоже через Госказначейство.

Речь идет, в частности, о закупке горючего для автомобилей экстренной помощи, ремонте поврежденной обстрелами инфраструктуры, подготовке к отопительному сезону, обеспечении работы медицинских, образовательных и социальных учреждений.

Ассоциация городов Украины договорилась до того, что правительство Корецкого стало у нее «хуже агрессора»: топлива для аварийных служб не купить, с ремонтными бригадами не рассчитаться, мусор не вывезти, за газ не заплатить — в общем, конец света.

По заявлениям правительства, восстановить прежнее состояние дел возможно, если удастся получить от населения и бизнеса больше налогов и если ЕС подсыплет обещанные 4,26 миллиарда долларов.

Для этого Верховная рада должна принять четыре акта: закон о посылках из-за границы, отнимающий доход мелких торговцев (во втором чтении), закон о полной ликвидации коррупционных схем и двойных стандартов при оценке недвижимости (во втором чтении), поправку относительно пожизненного финмониторинга для чиновников и политиков (в версии, которая удовлетворит Еврокомиссию).

Четвертый документ — постановление о формировании конкурсной комиссии по отбору членов Счетной палаты, где должны рулить люди, назначенные иностранцами. Это «структурный маяк» МВФ, который надо выполнить до конца декабря.

После Украина сможет получить средства, которые позволят стабилизировать бюджет. Однако на носу уже ноябрь, и даже если у «независимой Украины» получится оперативно встать на колени перед хозяевами, есть элементарные процедурные моменты, которые требуют времени. «Самая страшная зима» ещё не началась, а на местах уже всем страшно.

Однако вместо открытого протеста против действий центральной власти, который местное самоуправление легко позволяло себе во времена «преступной власти Януковича», сейчас оно может только ныть и умолять. Почему-то не вспоминая, что «свобода — часть генокода украинцев».