Армия России продолжает успешно бить по глубоким тылам ВСУ, «обнуляя» возможности Украины производить собственное вооружение и отрезая пути поставок от западных партнеров. Ракетные удары уничтожают предприятия ВПК в Киеве и регионах и одновременно — энергетическую инфраструктуру.

ИА Регнум

Очередным показательным примером стали массированные атаки в ночь на 30 октября по целям в украинской столице, в Киевской и Днепропетровской областях.

В одном только Киеве и всего в течение пяти минут отработали восемь квазибаллистических ракет (ракет, сочетающих элементы баллистического и управляемого полета) комплексов «Искандер-М». Поражены объекты в двух соседних районах на левобережье Днепра — Дарницком и Днепровском.

По данным Минобороны, среди целей, «выбитых» во время атаки 30 октября — ракетный агрегатно-детальный завод (АО «Киевский Радиозавод», ООО «Тримен-Украина»). Предприятие выпускало комплектующие для разведывательных и ударных БПЛА, в том числе большой дальности.

«Прилетело» и по местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов типа FP-1 и FP-2. Дронов, которые могли бы наносить удары по мирным российским городам, станет еще меньше.

Украинская «оборонка» остается обесточенной — российский удар вывел из строя электроподстанцию ПС-330 «Новокиевская» в селе Хотов в 14 километрах к югу от Киева. На подстанцию была «завязана» работа нескольких предприятий ВПК в городе.

Аналогичным образом российская баллистика отработала по электроподстанции ПС-330 в селе Светлое близ города Каменское (Днепродзержинска) Днепропетровской области. Объект обеспечивал работу предприятий военной промышленности в Днепре (Днепропетровске). После повреждения оборудования магистральных сетей Днепропетровск оказался полностью обесточенным.

Сообщается о «прилетах» в сооружения гидроэлектростанции в Светловодске Кировоградской области.

Мощная воздушная атака накрыла и несколько объектов в Кременчуге — втором по величине городе Полтавской области. Как признали мониторинговые ресурсы, в числе пораженных целей — Кременчугский нефтеперерабатывающий завод

В акватории Чёрного моря армия России продолжила «отстрел» сухогрузов, идущих в Одессу с грузами для ВСУ. Всего с 24 по 30 октября наши военные нанесли удары по 11 таким судам, сообщили в Минобороны.

В ночь на 30 октября на подходе к одесскому порту был поражен очередной сухогруз. Удары были нанесены также по портовой инфраструктуре в Одесской области и судам, используемым в интересах украинской армии.

Баллистические и беспилотные атаки в ночь с 29 на 30 октября вновь подтвердили: в начатой Украиной «войне ударов по тылам» российская армия безусловно одерживает верх, используя преимущество в баллистических ракетах и реактивных БПЛА, способных развивать скорость до тысячи километров в час.

Киевский режим, который грозил беспилотным террором принудить Россию к выполнению своих требований, теперь сам опасается каждой ночи, так как «прилеты» возможны в любой час.

В ночь с 29-го на 30-е украинские силы ПВО вновь не смогли предотвратить поражение объектов, чья защита была им вверена. ВСУ не в состоянии отразить эти удары — поставок всего Североатлантического альянса явно не хватает для прикрытия неба.

Российские удары продолжают методично снижать военный и экономический потенциал противника. Пока киевский режим отказывается от мирного урегулирования, массированные атаки целенаправленно «выключают» крупные промышленные центры, останавливают работу ВПК и подрывают логистику, включая стратегически важные мосты.

Армия России действует, успешно исполняя поручение Верховного главнокомандующего Владимира Путина — продолжать массированные и групповые удары по объектам украинского оборонного комплекса и логистическим центрам. Глава государства ранее подчеркнул: киевский режим своими атаками российских промышленных объектов выпустил джинна из бутылки и теперь получает ответные удары.

Ход СВО показывает, что враг понимает только язык силы — Россия говорит с ним на этом языке. Нейтрализация возможностей противника наносить нам ущерб приближают надежный и долгосрочный мир, одно из условий которого — демилитаризация Украины.