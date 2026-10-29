После того как депутаты Львовского областного совета объявили грядущий 2027-й «годом УПА*, Романа Шухевича и Олега Ольжича», поляки не только на всех уровнях раскритиковали такое решение, но и стали сворачивать польско-украинское сотрудничество на региональном уровне.

ИА Регнум

26 октября решение приостановить партнерские отношения со Львовом, действовавшие с 1995 года, приняли депутаты горсовета Перемышля — единогласно.

Пока перемышльский градоначальник Войцех Бакун ждет реакцию депутатов Львовского горсовета. Если те поддержат своих коллег из области в своей приверженности бандеровщине, решение мгновенно будет более радикальным.

А депутаты сеймика Люблинского воеводства решили не ждать объяснений команды мэра Львова Садового и разорвали договор о сотрудничестве с Львовской областью, который действовал с 2004 года.

Маршалок воеводства Ярослав Ставярский так объяснил решение:

«Эта резолюция должна показать, что наша позиция относительно того, что происходит во Львове, однозначна. Мы не соглашаемся чествовать преступников. Людей, которые убивали хладнокровно и призывали к убийству поляков, евреев, ромов и армян в восточных Кресах (…)

Это не меняет экономических отношений. Не касается перевозок зерна из Украины, торговли или обязательств, которые могут иметь финансовые последствия. Это символическое возражение относительно увековечения людей, убивших наших братьев, сестер и соседей только потому, что они поляки».

Депутат Лех Справка пошел еще дальше, призвав привлечь Украину за гибель двух польских фермеров в ноябре 2022 года из-за падения ракеты. Приостановить сотрудничество со Львовом планируют Вроцлав и Краков.

Любопытно, что ко всем этим политическим ходам присоединилось даже Объединение украинцев Польши.

«Любое решение, не учитывающее чувствительности соседа, подрывает доверие, ослабляет сотрудничество и поддержку, действует в ущерб Украине. Поэтому во имя ответственности […] за будущее наших стран и обществ мы призываем не принимать решений, обостряющих польско-украинские отношения», — говорится в обращении объединения, отправленном главе Львовского облсовета Юрию Холоду.

Такая позиция понятна — в случае обострения конфликта многие из осевших в Польше ураинцев могут лишиться работы, попасть под горячую руку по национальному признаку, а на Родине ждут суровая зима, обстрелы, насильственная мобилизация и нищета.

Но пока польская сторона получила заверения от помощников Зеленского, что решение львовских депутатов попросту не будет выполняться. Отменять его упорные бандеровцы принципиально не желают.

А чего стоят заверения свыше, показывает следующее событие в едином смысловом ряду.

Государственный «Центр защиты информационного пространства Украины» объявил тендер на производство мини-сериала «Крылатые львы» с бюджетом около $1 млн. Он посвящен авиации Украинской Галицкой армии (УГА). И, соответственно, войне с поляками за Львов.

Производством занимается компания «Перспективные прибыльные проекты» продюсера и экс-министра культуры Украины Владимира Бородянского, которая стала одним из победителем государственного конкурса искусств «Тысячовесна».

И выстроить сюжет так, чтобы избежать прямого столкновения галичан с новосозданным Войском Польским, вряд ли возможно. В принципе сама история УГА начинается 1 ноября 1918 г., когда, пользуясь распадом Австро-Венгрии, бывшие австрийские солдаты русинского происхождения захватили административные здания во Львове и провозгласили Западно-Украинскую народную республику (ЗУНР).

И сразу же встретили решительный отпор поляков.

Началась украино-польская война, один из сюжетов которой, «Львовские Орлята», является одним из краеугольных камней польской истории: с украинцами сражались подростки из военно-спортивных организаций, созданных еще до Первой мировой войны.

Как и сейчас, галичане отказывались адекватно воспринимать реальность. На фронтах Великой войны воевало 3,4 млн поляков, а к августу 1919 года Польша собрала уже полумиллионную армию. За ней стояла Антанта и не на словах — во Франции была сформирована, вооружена и обучена стотысячная армия генерала Юзефа Галлера.

УГА же на пике своего существования в апреле 1919 г. насчитывала до 54 тыс. военнослужащих и вынуждена было привлекать на службу офицеров из Русской императорской армии (РИА), с которой совсем недавно воевала.

Что же касается воздушных сил, о которых на Украине решили снимать сериал, то их собирали из всякого хлама, вплоть до того, что самолетам обматывали колёса соломенными жгутами. Главной авиабазой стал аэродром Красное в 45 км восточнее Львова, возле Золочева, где в годы Первой мировой дислоцировалась авиарота австро-венгерской армии.

В составе Летунского полка УГА насчитывалось два с лишним десятка австрийских, немецких и французских бипланов, значительная часть из которых постоянно была неисправной.

Катастрофически не хватало опытных пилотов, и первым командиром полка стал уроженец Московской губернии, бывший штабс-капитан и георгиевский кавалер Борис Губер. А вторым — бывший поручик Джамбулат Кануков, служивший в 30-м Корпусном авиаотряде РИА, действовавшем на Юго-Западном фронте.

И их «общим врагом» были польские ВВС, которые имели более 200 самолетов, крупные авиамастерские и американских пилотов из добровольческой эскадрильи имени Тадеуша Костюшко.

В современной украинской прессе очень любят утверждать, что галицкие пилоты сбили 16 и повредили более 20 польских самолетов. Но фактически в единичных воздушных боях были повреждены лишь несколько польских машин. Летунский полк УГА стал известным благодаря тому, что идеологом его создания был Петр Франко, сын известного украинского писателя и поэта.

Сформировали его в декабре 1918-го, а первый воздушный бой состоялся 29 апреля следующего года. Командир 7-й эскадры Войска Польского, признанный ас Стефан Стець на «Фоккере» атаковал сразу три самолета УГА — один подбил, два сбежали на аэродром.

А в июле в целом война для ЗУНР уже была проиграна — поляки при помощи Антанты в июле отбросили УГА за реку Збруч, на территорию Надднепрянской Украины. Попытки соединиться с армией УНР и захватить Киев закончились неудачей — всех оттуда вышвырнула Добровольческая армия генерала Антона Деникина.

С началом осени галичане оказались в ужасных условиях: их буквально поедали вши, около 70% личного состава заболели тифом, при дефиците лекарств смертность достигла 30%. Руководство УНР игнорировало проблемы «братьев», и это вынудило командование УГА 17 ноября подписать сепаратный договор с белогвардейцами.

А когда в декабре 1919 года глава Директории УНР Симон Петлюра начал тайные переговоры с поляками о передаче им территории ЗУНР, галичане сильно обиделись и… вступили в Красную армию.

УГА стала ЧУГА — «Червоной».

Большевики, признавая этнокультурные особенности новых союзников, пошли на беспрецедентные меры — согласились создать Галицкую Советскую Социалистическую Республику. Но было уже слишком поздно: 21 апреля 1920 года Петлюра заключил соглашение с Польшей и в обмен на военную помощь поляков отдал им Восточную Галицию.

УГА на тот момент распалась, значительная ее часть попала в плен к полякам. Борьба закончилась проигрышем.

Как превратить в героический сюжет весь этот путь, полный позора и неудач, знает только креативный продюсер. Хотя можно предположить, что создателей «Крылатых львов» мало интересует реальная история и УГА, и её отдельно взятого Летунского полка.

Для них главное освоить средства, выделенные на сериал в условиях такого дикого бюджетного дефицита, что это выглядит намеренным поиском проблем с сопредельной стороной. Следовательно, очередной элемент националистической пропаганды важнее условных «пенсий для стариков».

Западноукраинские националисты явно намерены в западном направлении пройти до конца тот же путь, который был пройден на Юго-Востоке Украины с 2014 года и закончился потерей территорий.

По утверждению тернопольского историка, бывшего заместителя директора отраслевого архива СБУ Владимира Бирчака, польские политики пытаются вынудить львовских депутатов пересмотреть свое решение, чтобы потом показать своему электорату, как они лихо «нагнули» бандеровцев. Поэтому бандеровцы давят в ответ.

Так что противостояние с Польшей будет продолжаться, и коллективный Львов, лелеющий культ проигравших (к которым относится и УГА), явно хочет еще раз попробовать, как живется в лагере для интернированных лиц.

*экстремистская организация, запрещенная в России