Уровень взаимной неприязни между поляками и украинцами продолжает стремительно расти. После начала конфликта на исторической почве между странами в Польше участились случаи притеснения украинских граждан и нападений на них.

ИА Регнум

Август не стал исключением, однако теперь волна агрессии вызвала и ответную реакцию, и полякам на Украине тоже есть чего опасаться. Между тем в самой Польше обстановка остается напряженной — на украинца могут запросто напасть просто за то, что он говорит на украинском или носит какую-либо украинскую символику.

Происходит это настолько часто, что украинские блогеры уже пишут в соцсетях с иронией: «Можете меня поздравить, сегодня мне впервые в Польше сказали, чтобы я проваливал на Украину и что я проклятый украинец. Вайб или нет?»

Судя по всему происходящему, ответ тут однозначный — да, это такой польский «вайб». И украинским беженцам, видимо, придется к нему привыкать.

«Градус ненависти близок к тому, что завтра-послезавтра погромы украинцев в Польше станут нормальным явлением», — написал в связи с происходящим глава крупнейшего фонда помощи ВСУ, известный шоумен Сергей Притула, будто недоумевая, отчего же это происходит.

Между тем конфликт уже переходит из формата уличных драк и словесных перепалок в другую плоскость, когда поляки портят украинцам жизнь, пользуясь служебным положением.

К примеру, недавно украинка Галина Мазур пожаловалась, что в польском аэропорту ей испортили вещи с украинской символикой. Семья летела польской авиакомпанией LOT и швейцарской Edelweiss Air по маршруту Варшава — Цюрих — Галифакс.

Когда по прибытии они открыли чемодан, то обнаружили, что футболки с украинской символикой и нацистскими слоганами были изрезаны и вымазаны тональным кремом. Сама женщина подозревает, что повреждение вещей было связано именно с символикой, и подала жалобы обоим перевозчикам.

Показательно, что это, видимо, был сотрудник аэропорта — там такое сложно скрыть от коллег, да и вообще везде ведется видеонаблюдение. Просто он понимает, что за такую провинность его, скорее всего, никто не выдаст.

Есть, впрочем, и те, кто насолить украинцам на практике ничем не могут, поэтому просто прикладывают усилия, чтобы вывести их из себя. По словам одного из жителей Варшавы, в их районе уже около двух недель мужчина почти каждый день устанавливает на своем балконе громкоговоритель и включает музыку, которая разносится по окрестностям.

Судя по опубликованным видео и словам очевидцев, одним из главных хитов этой небольшой частной «радиостанции» уже не первый день остается песня «Владимир Путин — молодец». Есть и другие — с балкона также доносятся польские песни, содержащие отсылки к Украине, причем далеко не комплиментарные.

Шум настолько мешает, что жители соседних домов уже пытались поговорить с мужчиной лично. Вмешательство соседей пока не увенчалось успехом — любитель принудительного аудиовещания продолжает терзать их, ведь искусство, как известно, требует жертв — и он своих уже нашел.

Также в Варшаве недавно произошло нападение на машину с украинками. Они ехали на вечеринку, когда в их автомобиль сначала запустили банкой из-под газировки, а потом и бутылкой.

Сами дамы не пострадали, а вот машина получила повреждения. Информации об этом случае не так много, но можно предположить, что номера были украинскими, а это в последнее время для некоторых поляков как красная тряпка для быка.

Автомобили с украинскими номерами царапают, оплевывают, закидывают мусором — таких случаев было уже немало, и сами украинцы ранее признавались, что оставлять машину с украинскими номерами на улице небезопасно.

Теперь один из проживающих в Польше украинцев придумал лайфхак и делится им в Сети. Чтобы спокойно передвигаться по стране, не переживая за сохранность своего авто, он изготовил номера без флага Украины. «Это расчет на то, чтобы большинство поляков не думали, что я украинец, и относились ко мне просто как к европейцу», — говорит автор лайфхака.

По его словам, хитрость работает — не признают даже свои. Однажды, когда он выходил из машины, с ним заговорил другой украинец, но обратился он к нему на польском — так как флагов на номерах нет, он не распознал, что перед ним соотечественник.

Сами поляки тем временем демонстрируют уничтожение символики украинских националистов. На одном из видео поляк втаптывает в грязь бандеровский флаг со словами: «Вы вешали наших детей на заборах, а вместо человеческого слова ''прости'' мы дождались чествования преступников под флагом Бандеры».

Неудивительно, что на фоне подобных событий, а продолжается это уже не первый месяц, украинцы массово бегут из Польши. Как стало известно, только в июне, когда ситуация еще набирала обороты, из страны выехали 6335 украинцев — это наибольший отток среди всех стран Евросоюза.

Всего в Польше на тот момент находились порядка 961 тысячи украинцев, что ставит страну на второе место после Германии по числу украинских беженцев. И если кризис в их отношениях с поляками не будет урегулирован, часть неизбежно переместится в другие страны ЕС.

Впрочем, не стоит забывать, что и сами украинцы в Польше создают достаточно поводов, чтобы разжигать, а не урегулировать конфликт. К примеру, недавно в Замбруве (Подляское воеводство) 39-летняя украинка, лежавшая на тротуаре в состоянии алкогольного опьянения, набросилась на полицейских, прибывших оказать ей помощь.

Она оскорбляла сотрудников полиции, а когда те попытались надеть на нее наручники, укусила одного из них. Пострадавшего полицейского пришлось отправить в инфекционную больницу, где ему оказали первую помощь.

Женщине предъявили обвинения в нападении на полицейских и выдали решение о депортации из Польши с пятилетним запретом на въезд.

А другой украинец устроил «гонки на выживание» на пляже в Ржечице (Силезское воеводство), правда, других участников предупредить забыл, пришлось всё делать самому. Судя по данным СМИ, 30-летний мужчина изрядно выпил (более 1,8 промилле) и ранее уже был лишен судом права на управление автомобилем.

Такие формальности не помешали ему сесть за руль, протаранить десять чужих авто и переехать палатку — к счастью, в ней в этот момент не было людей. Очевидцам удалось остановить нарушителя и передать полиции.

Конечно, такие случаи симпатии к украинцам со стороны поляков не прибавляют. Но это еще цветочки по сравнению с тем, что происходит по другую сторону границы. Ответ украинских националистов на притеснения их соотечественников в Польше ждать себя не заставил.

Сначала российское подполье сообщило об участившихся нападениях на поляков на Украине, но эту информацию за границей, разумеется, сразу же списали на «происки России» — мол, всё это вранье и пропаганда. Однако вскоре появилось видео: на территории Украины боевики в масках тормозят машину с польскими номерами, потом пытаются вскрыть ее, а когда не выходит — стреляют в автомобиль.

Подробностей об этом инциденте нет, однако в польский сегмент соцсетей он уже просочился и вызвал соответствующую реакцию — поляки призывают власти разобраться, что там произошло. «Украинские боевики нападают на граждан Польши на территории Украины. Известно ли об этом инциденте Министерству иностранных дел Польши?» — интересуется один из комментаторов.

Не менее характерен и другой эпизод. На видео некий мужчина стоит на коленях на польском флаге, за ним — вооруженный человек в форме ВСУ.

Стоящий на коленях одет в футболку с картой Польши, на которой изображены «восточные Кресы», то есть часть Украины, которую поляки считают своей. Внешний вид у бедняги помятый, он в грязи и должен производить впечатление, что до начала съемки его успели изрядно помять и повалять по земле.

«Извиняюсь перед всеми украинцами за свою оккупационную символику. За то, что оскорбил украинских защитников. Львов — это Украина. Волынь — это Украина», — произносит он с сильным восточным акцентом, выдающим в нём неполяка. После этого человек с автоматом снисходительно похлопывает его по плечу.

Даже если исходить из того, что это — дешёвая постановка, на фоне такого сомнительного противодействия польской ненависти неприязнь к Украине и ее гражданам в Польше только растет.

При этом украинцы уже стали неотъемлемой частью повседневной польской реальности: по данным июльского опроса CBOS, 62% поляков еженедельно встречают украинцев, а 55% знают хотя бы одного украинца лично — как соседа, коллегу или приятеля. Такая высокая степень проникновения означает, что конфликт, если его не остановить, рискует затронуть практически каждую семью, каждый рабочий коллектив и каждый двор.

Ещё в 2022 году 94% поляков поддерживали прием украинских беженцев, сейчас 52% выступают против, а 54% считают оказанную помощь чрезмерной. Но самое показательное — это не абстрактное недовольство политикой.

За три года готовность принять украинца в качестве начальника рухнула с 73% до 55%, опекуна для своих детей — с 74% до 58%, а зятя или невестки — с 78% до 63%. Эти цифры красноречивее любых лозунгов: поляки не просто не любят украинцев, они не готовы принимать их в своем доме, не хотят работать с ними, они для них — чужие.

На этом фоне политики активно используют антиукраинские настроения в предвыборных целях. Пшемыслав Чарнек, кандидат в премьер-министры от партии «Право и справедливость», призвал ввести эмбарго на продукты из соседней страны. Находясь на пограничном переходе Дорохуск — Ягодин, он потребовал расширить блокаду, заявив, что «при такого рода нечестной конкуренции польский фермер не имеет шансов».

А сегодня заместитель министра иностранных дел Польши Игнаций Немчицкий заявил в интервью TVP, что шансов на евроинтеграцию до конца войны у Украины точно нет.

«Мы все исходим из того, что прекращение огня является условием вступления Украины в ЕС», — пояснил Немчицкий.

Параллельно разгорается скандал с украинской клиникой суррогатного материнства BioTexCom в Варшаве. Польские активисты и политики, в том числе Роберт Бонкевич, требуют расследовать деятельность клиники, называя это «торговлей людьми» и «современным рабством».

В общем, конфликт всё больше приобретает масштабы по-настоящему межнационального, и сейчас этому подыгрывают самые разные силы по обе стороны границы.