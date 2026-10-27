В ночь с 26 на 27 октября армия России нанесла массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объектам транспортной инфраструктуры, логистическим центрам и морским судам, которые ВСУ используют в своих целях.

ИА Регнум

Ракетные и беспилотные войска организовали две волны атак: первая состоялась приблизительно в 21:45, вторая — в полчетвертого утра.

В ударах в общей сложности участвовали около двух десятков баллистических ракет «Искандер-М» и С-400, а также почти триста беспилотников, сообщили в Минобороны России.

Большая часть прилетов пришлась на цели в Киеве. Сообщалось о взрывах на левом берегу Днепра — в Деснянском и Днепровском районах города.

В украинской столице, в частности, был разрушен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов, принадлежащий компании «Оаклайн». Ранее, 19 июля, по объектам той же фирмы уже наносился удар — тогда было остановлено производство комплектующих для беспилотников большой дальности типа Deep Strike.

27 октября удар пришелся по объекту «Оаклайна», где хранились БПЛА большой и средней дальности FP-1 и FP-2 производства украинской компании «Файер Поинт».

Параллельно российская армия продолжает ломать логистику войск противника.

В Киеве выведен из строя автожелезнодорожный мост Южный, который ВСУ использовали для транзита военных грузов — как поездами, так и автотранспортом. После атаки на полотне моста между железнодорожными путями образовалась большая дыра.

В Харьковской области удар пришелся на разгрузочно-таможенный терминал компании «Региональный логистический центр». Как пояснили в Минобороны России, здесь ВСУ складировали ударные и разведывательные беспилотники, здесь же хранилась армейская амуниция и грузы двойного назначения.

Как и ранее, одними из главных целей стали энергетические объекты по всей территории Украины. В результате ночных атак были поражены три киевских теплоэлектроцентрали — ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Перебои с электроснабжением зафиксированы в нескольких районах города.

После точного попадания «Герани» пропало электричество и в одном из регионов Западной Украины — в Черновицкой области на границе с Румынией.

Мэр Черновцов Роман Кличук констатировал, что в городе отсутствует электроснабжение в ряде районов, не ходит общественный транспорт — в частности, прекратилось движение троллейбусов. Облэнерго предупредило о возможных серьезных аварийных отключениях. Из-за отсутствия электроэнергии возникли проблемы с водоснабжением — вода подается с пониженным давлением. Сроки восстановления неизвестны, признали в региональной администрации.

В безопасности не чувствуют себя ни западные регионы, через которые ВСУ получали вооружения от натовских партнеров, ни черноморские порты, остающиеся под контролем Украины.

Минобороны сообщило, что один из ударов пришелся по сухогрузу, который направлялся в порт Черноморск (Ильичевск) Одесской области с грузами для украинской армии.

ВС России также ликвидировали цели в семи регионах Украины — Ровненской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Одесской и Днепропетровской областях.

Действия российских ракетных и беспилотных войск в ночь с 26 на 27 октября подтвердили: регулярные и масштабные атаки добивают киевские объекты ВПК и в целом инфраструктуру столицы противника.

Ущерб от пусков десятков «Искандеров», С-400 и «Гераней» становится всё более ощутимым по мере ослабления украинской системы противовоздушной обороны. Нынешние атаки показали, что ПВО ВСУ, по сути, в очередной раз не сработала — что разительно отличается от эффективных действий российских зенитных систем, отражавших налеты украинских дронов.

Каждый из ударов выявляет недостаточность подготовки ВСУ к российским атакам. Запас вооружений истощается — в первую очередь это очевидно по работе беспилотных сил ВСУ: собственные украинские производства уничтожаются, а натовских поставок явно недостаточно для ведения полноценной дроновой войны.

Украина сделала ставку именно на беспилотные удары по нашей территории. Владимир Зеленский и его окружение пытались уверить западных партнеров, что атаки БПЛА переломят ход боевых действий. Но ход осенней кампании показывает обратное: российские удары, не встречающие препятствий, уничтожают техническую базу ВСУ и тем самым «обнуляют» планы киевского режима.

Пока Киев отказывается от мирного урегулирования, он последовательно лишается энергетики, логистики и транспортной системы.