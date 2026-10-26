После долгого сопротивления Верховная рада Украины всё же приняла один из новых нормативов, навязанных ЕС и Международным валютным фондом. А конкретно — отменила освобождение от НДС для международных посылок стоимостью до 150 евро.

ИА Регнум

Новые правила должны заработать не раньше 1 июля 2027 года и только после отдельного решения правительства. Но главное уже произошло: официальный Киев согласился на налоговую реформу, которая сделает зарубежные покупки дороже, а граждан — беднее. Поскольку расходы государства еще больше переложены на них.

Официальное объяснение знакомо: нужно обеспечить честную конкуренцию, защитить отечественного производителя и вывести из тени коммерческий импорт. Но за этой аргументацией скрывается куда более существенный вопрос. Почему платить за сокращение бюджетных проблем должны в первую очередь обычные люди, покупающие недорогие товары, и малый бизнес, работающий с международными поставками? И почему решение, которое в Евросоюзе принимали для защиты собственного рынка, Украина вынуждена принимать в рамках жесткого давления внешних кредиторов?

Ответ простой и грустный для украинцев: их интересы вообще не в приоритете.

Для дырявого бюджета Украины, пускающей все деньги на саморазрушение, это лишняя копейка, которая позволит Евросоюзу давать ей немного меньше. А в перспективе объявленной интеграции в ЕС речь идёт вообще о другом: украинский потребитель будет платить по общеевропейским правилам, а значительная часть таможенных платежей будет поступать уже не в украинский бюджет, а в общий бюджет Союза.

Неслыханная свобода бизнеса

До сих пор торговля с помощью китайских маркетплейсов была для украинцев отдушиной. Они могли получать международные посылки стоимостью до 150 евро без уплаты ввозной пошлины и НДС и зарабатывать какую-то копейку: мелкая партия товара просто дробилась на несколько посылок, и так работал мелкий бизнес.

По данным таможенной службы Украины, в 2025 году в страну поступило 75,6 млн международных посылок на общую задекларированную сумму 167 млрд гривен (более 298 млрд рублей). При этом налогообложению подлежали только 618 тыс. отправлений — около 0,8% от общего количества, и на них приходилось 45% от общей стоимости отправленного.

Товары примерно на 93 млрд гривен — 55% всей стоимости — пересекли границу без уплаты налогов. При этом 74% отправлений (или 55,7 млн посылок) пришло из Китая. За год количество заказов с популярного маркетплейса Temu выросло в 3,5 раза, а международные доставки «Новой почты» (аналог российского СДЭК) увеличились с 19 млн до 29 млн посылок.

Поэтому украинский кабмин, находящийся сейчас в весьма удрученном состоянии по поводу финансов, строит планы по сбору дополнительных 10 млрд гривен с тех, кто раньше избегал этой участи. Как подсчитал народный депутат Украины Иван Крулько, в текущих ценах — это один день войны.

А общественный резонанс — на куда большую сумму. В чем же смысл?

Да, крупные продавцы, завозившие товар контейнерами, радуются, нововведения «как в Европе» выбивают огромный сегмент конкурентов. Малый бизнес в печали — и не только по этому поводу: с 1 июля 2026 г. в рамках таможенной реформы ЕС введен фиксированный таможенный платеж в 3 евро за каждую товарную позицию.

Как поясняет киевский эксперт по внешней торговле и экспорту Марина Фарафонова, «вы как продавец отправляете с Украины в одной посылке 2 ароматические свечи (HS код 340 600) и 1 блокнот (HS код 482 010). Какой же будет таможенная пошлина? Свечи имеют один код, значит пошлина будет 3 евро за обе. Блокнот имеет другой код, так что это еще 3 евро. И всего будет 6 евро за такую ​​посылку».

Всякие мелкие и не очень ремесленники, торгующие на таких платформах, как Etsy, попадают теперь под три молотка: один раз им надо платить за расходники из Китая (а на Украине теперь практически ничего не производится), второй раз — за продажу на европейском рынке, и третий раз — обычные налоги.

Физлиц-предпринимателей дожимают и по этой линии — тоже, в соответствии с требованиями ЕС и МВФ убирая упрощенную систему и навешивая военный сбор уже от родного государства. При этом, скажем, те, кто занимается ремонтом автомобилей, критически зависят от запчастей иностранного производства, больше их взять неоткуда.

А с посылками же еще далеко не конец истории. Поскольку изначально речь шла о том, чтобы с 1 января 2027 года ввести НДС в размере 20% на все международные посылки, независимо от их стоимости.

Единственное исключение — подарки между физлицами стоимостью до 45 евро.

Но всё это непонятное, на первый взгляд, движение вообще не связано с доходами украинского бюджета, а направлено на интерес совершенно других институтов.

Европа гребёт под себя

Безусловно, делается всё «как в Европе».

Европейский союз прошёл похожий путь, вот только с существенными отличиями, поскольку на него никто не давил и руки не выкручивал.

Освобождение от пошлины для отправлений стоимостью до 150 евро действовало там с 2008 года и задумывалось как упрощение для таможенных органов, которым не было смысла оформлять каждую мелочь.

Ситуацию изменили глобальные маркетплейсы.

По данным Еврокомиссии, в 2024 году в ЕС поступило около 4,6 млрд мелких посылок, 91% из них — из Китая, а в 2025 году их количество выросло еще на 26% и достигло 5,8 млрд единиц. Комиссия также оценивает, что около 65% таких посылок декларируются с заниженной стоимостью.

Поэтому Совет ЕС одобрил введение фиксированной пошлины в декабре 2025 года, а 11 февраля 2026 года формально его утвердил: упомянутая выше пошлина в 3 евро действует с 1 июля 2026 года по 1 июля 2028 года. После этой даты должно начать функционировать единое таможенное хранилище данных ЕС и мелкие товары будут облагаться пошлиной по обычным ставкам.

У всех этих перемен есть вполне понятная причина: после того как США закрыли свой беспошлинный порог для китайских товаров, они тут же переориентировались на европейский рынок, который равноценной замены не имеет.

При этом пошлина относится к собственным ресурсам бюджета ЕС, поэтому три четверти поступлений от нее направляются в общеевропейский бюджет, а государствам, таможни которых выполняют работу по взиманию, остается только четверть. Заодно маркетплейсы несколько раз штрафовали за продажу опасных товаров или предметов, не прошедших сертификацию.

Тому же Temu в мае 2026 года Еврокомиссия выписала штраф в 200 млн евро, в частности, за зарядные устройства и игрушки, не прошедшие проверки на безопасность.

Как следствие, китайцы совершили стратегический маневр, поскольку за товар, ввезенный крупной партией на европейский склад, по-прежнему уплачивают обычную пошлину один раз и затем его доставляют покупателю уже внутри единого рынка.

Международный крупный онлайн-ретейлер в сфере быстрой моды SHEIN строит крупный логистический центр во Вроцлаве. Temu еще в начале 2025 года ставил цель отгружать около 80% европейских заказов с местных складов и только за последний год открыл десять складов в восьми европейских государствах.

Amazon, ответивший китайским конкурентам собственным сервисом дешевых товаров, сообщил, что 97% его отправлений в ЕС уже выполняются с европейских складов.

Ну а что же стремящаяся в европейское содружество Украина?

Никто строить склады на её территории не собирается — слишком много рисков. К тому же местной власти Китай больше не верит после того, как у его инвесторов по указанию из Вашингтона в 2021 году был незаконно отобран завод по производству авиадвигателей «Мотор-Сич» и украден кредит в 3 млрд долларов на закупку зерна.

Этой аферой, к слову, занимался нынешний командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди «Мадяр».

Поэтому максимум, что может измениться, — это возможность покупать товары не из Китая, а с китайского склада в Польше. Пока с меньшей наценкой, поскольку для украинского покупателя мелкие зарубежные покупки подорожают примерно на 20%, тогда как европеец, кроме НДС, уплачивает еще 3 евро пошлины за каждую товарную позицию и 2 евро сбора за таможенную обработку.

Однако далее исчезнет лимит в 150 евро, а еще далее, с переходом на общую таможенную политику Евросоюза, наценка выровняется. Только три четверти таможенных поступлений будут направляться в бюджет ЕС.

Это простое, но вместе с тем элегантное решение никто не озвучивает — все сосредоточены на текущих подсчетах. Однако налицо не равноправное движение к абстрактному «светлому европейскому будущему», а прагматичная система, в которой сильная сторона задаёт условия, а слабая, после увесистого пинка, перестраивает под них внутреннюю политику.

И текущая финансовая зависимость превращается в вечную. Как говорил один украинец, ныне проводящий свои дни в СИЗО, «жизнь — как супермаркет: бери что хочешь, но касса в конце зала».