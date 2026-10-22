Решение Львовского облсовета посвятить 2027 год УПА*, её командиру Роману Шухевичу и одному из лидеров ОУН* Олегу Ольжичу (в честь юбилеев всех перечисленных) развязало информационную войну сразу на два фронта.

ИА Регнум

Вся галицкая «патриотически настроенная общественность» со своими лидерами мнений одновременно отбивается и от Польши, где на дыбы встал даже гиперлояльный к киевскому режиму премьер Дональд Туск, и от «схидняков».

Против львовской «пассионарности» в едином строю встали МИД, офис президента, народные депутаты и ряд медийных личностей, обвинивших Львов в самой настоящей провокации.

«Поскольку в Польше не очень понимают разницу между областным и городским советами в Украине, то польские мэры звонят по телефону Садовому и угрожают разорвать партнерские отношения со Львовом. У министра Андрея Сибиги от звонков из Польши тоже упрела спина, он шокирован свиньей, которую подсунули ему депутаты из Львовской области.

МИД Украины назвал решение Львовского облсовета контрпродуктивным для украинско-польских отношений, а на Банковой заверили Польшу, что решение Львовского облсовета выполняться не будет. Очень вероятно, что Максиму Козицкому (глава областной военной администрации. — Прим. ред.) и Юрию Холоду (и. о. главы облсовета. — Прим. ред.) уже прислали пару лещей от Зеленского, который ранее сам создал подобный скандал. Козицкий и Холод молчат и никак не комментируют заваренную кашу», — констатирует львовский телеведущий Андрей Дрозда.

Истерика пока лишь набирает обороты.

Глава польского МИД Радослав Сикорский подписал распоряжение о внесении в список нежелательных лиц в Польше инициатора голосования, депутата облсовета от «Европейской солидарности» Святослава Шеремету.

Последний долгие годы трудится директором коммунального предприятия при облсовете «Доля», которое занимается поисками и захоронением «жертв польского и советского оккупационных режимов», бойцов дивизии СС «Галичина» и уничтожением советских воинских захоронений.

В частности, снос мемориального кладбища «Холм Славы» во Львове — дело рук его фирмы.

Мэры польских Перемышля Войцех Бакун и Кракова Лукаш Гибала грозятся разорвать партнерские отношения городов с «бандеровским» Львовом. Премьер Туск назвал решение львовских депутатов «самоубийственной тактикой», которая вредит самой же Украине и осложняет украинско-польские отношения.

Более того, Польша объявила о возможной приостановке очередного пакета военной помощи для Украины на суму 50 млн евро, в составе которого имеются боеприпасы для истребителей F-16.

А за это львовян костерят из Киева. Известный украинский журналист Юрий Романенко вопиет о сложнейшей международной ситуации, в которой и так оказалась Украина.

«Что в этой ситуации делают львовские державники? Правильно, они объявляют 2027 год во Львове годом Шухевича и УПА*. Аккурат в год парламентских выборов в Польше, где могут победить правые. Давайте откровенно. Сегодня Львов и львовяне работают на Россию, ибо генерят одну за другими безумные инициативы на пользу Путина. Львов настойчиво хочет стать городом русской славы. Как говорится, Господь жги! Разум там не живет от слова совсем», — генерирует мысль Романенко, призывая, похоже, к физическому уничтожению рассадника беспокойства.

Такие цитаты можно приводить и дальше, однако на львовян они не производят вообще никакого впечатления.

Зеленский пообещал польской стороне, что решение облсовета выполняться не будет, и новость уже исчезла с его официального сайта, однако сам виновник торжества явно чувствует себя героем.

В комментарии СМИ Шеремета заявил, что реакция польских политиков — странная, и подчеркнул, что подобные решения украинские облсоветы принимали и раньше. Его друг и соратник, бывший директор Института нацпамяти Украины Владимир Вьятрович даже выкатил в соцсети целый список, когда объявлялись «годы Шухевича» в западных областях — только Львовская делала это дважды.

Общий рефрен — «дураки-поляки из правых партий решили повысить рейтинги».

«Основную причину вижу в том, что специалисты КП, которым руководит г-н Святослав, со 2 по 16 октября проводили раскопки мест захоронений убитых украинцев в селе Ласков на территории Польши… Сорок украинцев были убиты польскими националистами и прикопаны на полметра от поверхности земли. Это никак не укладывается в риторику польской пропаганды об убийствах поляков во время Волынских событий. Они голосят о том, что убивали массово поляков, а нашлись тела замордованных украинцев. Гоноровые пшеки такого простить не могли…» — комментирует ситуацию однопартиец Шереметы Василий Музыка.

А в комментариях к таким постам «простые украинцы» требуют от поляков «отвернуть рожи от наших героев», призывают на их голову реактивные дроны и высказывают свою поддержку борцам за справедливость.

Общественная организация «Память и справедливость — «ассоциация потомков украинских жертв польских репрессий» даже выразила решительный протест против действий МИД Польши и призвала высшие органы власти Украины «озвучить четкую, публичную и бескомпромиссную государственную позицию: историческая память Украины не может быть предметом политического торга или шантажа со стороны международных партнеров».

В общем, Львов против всех, и нет никаких сомнений, что так будет и дальше. Однако на Россию там, конечно же, никто не работает. В облсовете свой расчет.

Дело в том, что партия «Европейская солидарность», которая имеет в нем большинство (28 мандатов из 84), уже ждет свержения Зеленского и его «Слуг народа» и вовсю готовится к парламентским и президентским выборам. В критике и противодействии со стороны Киева — источник благости для местных политиков.

Благодаря этому «Евросолидарность» получает хороший козырь для критики Зеленского — в угоду полякам не захотел поддержать УПА* и национальных героев, предатель. Ведь население Львовщины (по крайней мере те, кто регулярно посещают соцсети и любят оставлять там комментарии) двумя руками поддержало решение депутатов.

Это немудрено, поскольку по результатам голосования на президентских выборах 2019 года жители Львовщины отдали за Петра Порошенко** почти 64% голосов — единственная область в которой он победил. Вот и теперь его партия пытается по максимуму использовать свои мощные позиции в регионе.

Кроме того, они включали «режим быдла» всегда — всю историю независимости, навязывая свое видение мира сначала юго-востоку страны, а потом и всей стране, сделав «львовскую историю» общегосударственной. Позиция Львова — нам все должны, никого слушать мы не будем, только так и не иначе, чужие интересы не волнуют вовсе.

В частных беседах многие говорят про «неблагодарных пшеков» и то, что не надо им кланяться.

Одновременно «режим быдла» продолжает работать и по остальным привычным направлениям.

18 октября львовские праворадикалы во главе с одиозным экс-депутатом Львовского горсовета от партии «Голос» Игорем Шолтысом избили ветерана ВСУ и одного из лидеров организации «Социальное движение» Владислава Стародубцева.

Жертва хотела на публичной лекции поговорить о «истоках рабочего и социалистического движения в Галиции, корни которых уходят во времена еще до советских». Праворадикалы узрели в этом «нарративы Кремля» и пропаганду левых идей, разбив лицо лектора.

И по аналогии с Шереметой сделали эту новость максимально доступной для общественности: бывший член неонацистского батальона «Нахтигаль», Шолтыс собрался в Верховную раду, куда его продвигает местный «сигаретный Эскобар» Григорий Козловский, который хочет иметь своих людей в парламенте.

Традиционно мысля себя отдельно от «недостаточно патриотичной» «большой Украины», львовские элиты меряют своё местное время по выборам в конгресс США. Они рассуждают, что демократы там получат большинство, осадят Трампа и продолжат финансовую поддержку Украины, всё будет как раньше, война не закончится.

Главным проводником такой политики был и остается именно Львов.

Для него набор человеконенавистнических идей и локальный культ «героев» тоже был и остается гораздо важнее каких-то общих интересов, каких-то договоренностей Киева с той же Польшей, «государственнической позиции». Её во Львове понимают абсолютно по-другому, что вполне ясно артикулировано в позиции по «году УПА*».

И если даже Украина сгинет — главное, чтобы остались Галичина и «коханый Львивчык» с памятником Бандере. Предыдущие 12 лет, за которые Львов сделал для этого всё, — лучшее тому доказательство.

*экстремистская организация, запрещенная в РФ

**внесен в списки террористов и экстремистов