Нехватка финансирования ВСУ на текущий год официально оценена в 300 млрд гривен — и такая же сумма не попадает в украинский бюджет из-за масштабной контрабанды.

Иван Шилов ИА Регнум

Этот интересный бизнес, по-настоящему развернувшийся после распада Советского Союза, в 2022 году получил буквально новое дыхание. Хотя и раньше на доходы контрабандисты не жаловались. Удачное расположение рядом с Польшей, Россией, Беларусью, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой способствовало тому, что многие жители приграничья сколотили себе немалое состояние, построили роскошные дома и целые криминальные мини-империи.

Они настолько влиятельны, что на Украине даже некого посадить в тюрьму.

По данным Офиса генерального прокурора, после возвращения в 2022 г. уголовной ответственности за контрабанду (ее в основном декриминализировали в 2012 году) за следующие полтора года правоохранители зарегистрировали 165 уголовных производств. Из них только 42 направлены в суд, причем в 2025 году — ни одного.

Приговоров вынесено только восемь, и все они закончились согласованным с прокурорами наказанием: шесть штрафов на общую сумму 3,42 млн грн и два условных наказания с испытательным сроком. Да и обвиняемые — мелкие сошки, водители, курьеры, посредники.

Настоящие хозяева положения никогда не попадают в неприятности, хотя их имена, как правило, всем известны. При этом в СМИ и соцсетях ежедневно можно прочесть несколько новостей о том, что, например, задержана партия контрабандных телефонов или элитной одежды. По словам экспертов и аналитиков, публикуемое в новостях — это 2-5% от общей картины. Ловят преимущественно тех, кто не поделился с таможней или которых слили ради картинки на ТВ.

Основные каналы контрабанды, на которых зарабатывают десятки, сотни миллионов долларов, находятся под надзором СБУ, Госпогранслужбы, Офиса президента и прочих структур. Они же и отчитываются о достигнутых успехах.

Так председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (правящая партия «Слуга народа») в июне текущего года сообщил, что «20 миллиардов гривен — потери государства от теневой, контрабандной электроники. Из них 10 миллиардов — на ввозимой нелегально продукции Apple. Для сравнения — вся программа поддержки бизнеса составляет чуть более 40 миллиардов. То есть половину этого объема мы теряем из-за контрабанды».

И, по прогнозам, в 2025 году ситуация ухудшается: продажи техники вырастут до 230 млрд гривен, доля серого рынка составит 29%, а потери государства только на НДС достигнут 13 млрд грн.

А в мае СБУ, Госпогранслужба и Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц во Львове и области, которые в сговоре с руководителями различных благотворительных организаций наладили схему импорта автомобилей под видом помощи ВСУ.

В дальнейшем часть автомобилей продавали за наличные на платформах онлайн-объявлений, а остальные разбирали на запчасти для продажи. Однако, если в деле были волонтеры, какие-то машины в армию всё же шли — хотя бы для отчета. Теперь же не идут совсем, и кто здесь больший молодец — надо еще разобраться.

Но в любом случае, что бы ни происходило — «граница работает», как говорят на Закарпатье. К примеру, Волынская и Львовская таможни в среднем каждый год «приносят» кому-то от 10 до 14 млрд гривен. И это только приблизительные цифры.

В феврале 2025 г. в украинской прессе появился шокирующий материал очередных журналистов-расследователей. Им удалось отследить перемещение микроавтобуса IVECO, который как маршрутное такси возил контрабанду через польско-украинскую границу.

Машиной на самом деле заинтересовались польские правоохранители, которые сделали запрос украинским коллегам. Руководство Львовской таможни пыталось вначале замять назревающий скандал, но не получилось. Как оказалось впоследствии, только за неполный 2024 г. указанный автомобиль совершил более 30 рейсов из Польши на Украину и обратно.

Согласно документам, из Европы он вез брендовые вещи — куртки, обувь, сумки, часы на сотни тысяч евро, которые на украинской таможне чудесным образом превращались в ширпотреб и секонд-хенд. Журналистам удалось установить, что подобных микроавтобусов курсирует до 200. И если один бус из-за неуплаты необходимой мзды нанес государству ущерб на миллион долларов, то вместе получается 200 миллионов.

А покрывал схему начальник Львовской региональной таможни Андрей Кузник, который в ходе частого общения с местными СМИ постоянно настаивал на своем желании опровергнуть стереотип, что «таможенник — это всегда взяточник».

Настойчивые писаки полезли в декларации о доходах Кузника и членов его семьи, найдя там стандартный набор из «Лексусов», квартир, элитных земельных участков и прочих интересных активов, но безо всяких последствий для героя. А таких «героев» только во Львове — не менее семи семей потомственных таможенников.

И кроме Львова их хватает вдоль всей границы. В контрабанде была замешана даже бывший мэр города Рава-Русская Ирина Верещук, ныне человек из ближайшего окружения Зеленского. Она и кресло городского головы освободила раньше срока после серии скандалов: в 2013 г. получила, но не задекларировала 200 тыс. долларов. А в декабре следующего года воры похитили из её машины сумочку, в которой было 30 тыс. долларов.

Как утверждают информированные люди, Верещук и дальше курировала контрабанду янтаря, будучи директором фирмы по его добыче и основателем «Украинской янтарной биржи».

Еще одним суперпопулярным товаром для перевозки через границу являются сигареты. А «сигаретным Эскобаром» по праву можно назвать экс-депутата Львовского горсовета от «Блока Петра Порошенко»*, бизнесмена Григория Козловского.

В годы президентства Порошенко* только ленивый не говорил, что Львовская табачная фабрика, которую возглавлял Козловский, является флагманом контрабанды. С 2013 по 2018 год, только по приблизительным оценкам, объем ввоза в ЕС с территории Украины «левых» сигарет увеличился с 1,3 млрд штук до 4,2 млрд! На «табачке» работали целые цеха, производившие контрафактные сигареты без акциза, которые идут и на внутренний рынок.

Из-за колоссальной разницы цен на сигареты на Украине и в ЕС владельцы теневого бизнеса зарабатывали космические деньги. К примеру, в 2024 г. средняя цена на пачку сигарет на Украине составляла 99 гривен, или 2,28 евро, во Франции — 11,60 евро, в Германии — 8,20 евро, Польше — 4,56 евро, Венгрии — 5,73 евро.

По подсчетам экспертов, сигаретные контрабандисты каждый год наносят Украине ущерб на 20 — 30 млрд гривен.

А общий уровень нелегальной торговли внутри страны в апреле 2025 года, по данным проекта «Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине», достиг 16,2% (против 14,1% в начале 2025 года).

Так что «сигаретный Эскобар» давно вышел из дивизиона «местных князьков» и перешел в высшую лигу украинской власти. Его семья владеет громадной частной медклиникой (записана на его пятилетнего сына), роскошным гостиничным комплексом «Эмили резорт» и другими видами бизнеса.

В «Эмили резорт» каждые выходные дают концерты практически все звезды украинской эстрады, устраивают вечеринки для VIP-персон. Сотрудники ТЦК обходят комплекс десятой стороной, поскольку весь бизнес Козловского «крышует» СБУ — бизнесмен является активным спонсором существующего режима.

Более того, по информации наших источников, Козловский спонсирует несколько человек, которых активно пропихивает в депутаты Верховной рады. Среди них — одиозный неонацист, боец батальона «Нахтигаль», который прославился хищениями из гуманитарных фондов и мародерством в Курской области, Игорь Шолтыс («Гарри Шульц»).

Но «сижки» — это вечная тема. А когда мы говорили в начале про второе дыхание, то имелись в виду новые придумки.

Теперь одной из популярных схем стал псевдоимпорт оружия для ВСУ, например, БПЛА. Как известно, украинский Кабмин освободил поставки дронов от уплаты пошлины и НДС, чтобы помочь фронту.

«Это стало идеальным инструментом для контрабандистов, ведь под видом импорта БПЛА ряд компаний оформляют поставку контрабанды, за ввоз которой также не платят никаких сборов в бюджет. Или вообще оформляют на таможне фиктивные документы о ввозе дронов, которых на самом деле не существует, благодаря чему просто выводят деньги из Украины»,— пишет издание Vesti-UA.

«Неравнодушные сотрудники таможни», общавшиеся в журналистами, заметили, что в большом количестве деклараций о ввозе партий беспилотников вместо пачки фотографий осмотра контейнера с имеющимся в нем товаром фигурирует одно и то же фото одного дрона. А почти во всех инвойсах указываются партии дронов по 600 штук, якобы проданных компаниями-нерезидентами из Польши и Гонконга.

Но в ни в СБУ, ни в Бюро экономической безопасности, ни в Государственном бюро расследований, или НАБУ ничего в упор не видят и не интересуются, сколько БПЛА реально было ввезено и куда они делись. Ведь на фронт в итоге всё это не попадает — на радость ВС России.

А в обратную сторону движется «зброя». По данным организации по борьбе с трансконтинентальной преступностью GI-TOC, зафиксированы случаи торговли не только трофейным оружием, но и тем, что было получено в качестве помощи от стран Запада.

В августе 2024 г. во Львове правоохранители задержали ОПГ, которая специализировалась как раз на вооружениях. У дельцов были изъяты 72 пистолета, 20 штурмовых винтовок, 29 гранат, 49 тысяч патронов. Пока, по данным европейских аналитиков, контрабанда оружия с Украины не обрела опасных масштабов, но ситуация может в любое время резко ухудшиться.

Ну, и совершенно новое слово в контрабанде, о чем уже рассказывало ИА Регнум, — переправка «ухылянтов», когда за 8 — 20 тыс. долларов (а то и более) через границу переводят мужчин призывного возраста. Этим занимаются и «частники» из приграничных районов, и целые организации. На молдавской границе была выстроена целая система кооперации с «коллегами» за Днестром — они принимали беглецов и везли их дальше, кого в Кишинев, а кого и в Румынию за доплату.

Опять-таки лишая ВСУ столь дефицитного для них человеческого ресурса.

Так что украинская контрабанда не просто стала одной из главных составляющих теневой экономики страны. Она является и одним из важнейших элементов успешного для России окончания СВО. А если на границе добавятся новые высокие заборы, то чем больше их будет — тем лучше для «бизнеса».

*Бывший президент Украины Петр Порошенко внесен в список террористов и экстремистов