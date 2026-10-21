За последние две недели — на фоне серии крайне болезненных для ВСУ российских ракетных и беспилотных ударов по глубокому тылу — заметно изменилась в нашу пользу и линия фронта. В первую очередь на северо-западе ДНР и в районах Харьковской области близ российской границы.

Иван Шилов ИА Регнум

На прошлой неделе бойцы группировки войск «Север» с успехом завершили операцию «Медвежий угол» восточнее Волчанска.

Ликвидирован волчанский котел — кольцо окружения, где с 30 августа армия России заперла подразделения 159-й и 22-й механизированных бригад ВСУ и пограничников из двух отрядов. Ежедневно выбивая врага из очередных «укрепов», бойцы «Севера» постепенно разделили большой котел на несколько меньших колец окружения.

Ко второй неделе октября под наш контроль перешли последние населенные пункты, которые удерживал противник, — сёла Черное, Нефёдовка, Варваровка и Николаевка. Дальше речь идет о зачистке местности.

В конце августа в окружение попала группировка ВСУ общей численностью до 2 тысяч бойцов. Такие данные привел командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров, докладывая 16 октября Верховному главнокомандующему Владимиру Путину. По итогам операции враг потерял убитыми 1810 человек.

Занятые территории можно назвать медвежьим углом разве что фигурально. Речь идет о 461 кв. км и 28 «населенниках» в тактически важном районе у границы с Белгородской областью, которая до начала формирования буферной зоны подвергалась систематическим украинским обстрелам и налетам.

Сейчас зона безопасности на этом участке фронта увеличилась до 30 километров и продолжает расширяться. Стратегическая задача, которую поставил Путин, успешно выполняется.

Тогда же, 16 октября Верховный главнокомандующий подчеркнул: «Наша цель — обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России. И делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем».

От Доброполья — к Белозерскому

Стратегически и психологически важный результат достигнут на донбасском направлении. Бойцы группировки войск «Центр» после более года боев выбили хорошо укрепившегося противника из города Доброполье на северо-западе ДНР.

Подразделение 51-й общевойсковой армии и морские пехотинцы завершили тяжелейшее сражение нынешнего этапа СВО. Доброполье с 2022 года играло роль крупного логистического узла ВСУ для снабжения крупных группировок в Красноармейске и Димитрове (Покровске и Мирнограде) и в Славянско-Краматорской агломерации.

С приближением линии фронта шахтерский город был превращен в масштабный укрепленный район, оборону которого помогали держать многочисленные группы украинских операторов БПЛА. Бои за Доброполье начались еще в августе 2025 года, когда наша 51-я армия прорвала украинскую оборону к востоку от города и создала угрозу окружения ВСУ в агломерации Красноармейск — Димитров.

Враг перебросил на направление резервы, включая подразделения 1-го корпуса нацгвардии Украины «Азов»*. Но после освобождения Красноармейска начался новый этап российского наступления.

В июле этого года морские пехотинцы прорвались в городскую застройку с востока. К середине сентября им удалось взять украинскую группировку в огневое окружение. Киевское командование — по уже сложившейся традиции — не стало отводить подразделения из застройки.

Помимо самого Доброполья, российской армией были освобождены населенные пункты Лидино и Первомайское севернее города, а также Сергеевка западнее Красноармейска. Продолжается наступление к западу, северо-западу и к северу от Доброполья. Как сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, армия России уже начала штурм города Белозерское, расположенного севернее.

«Взятие под контроль войсками группировки «Центр» города Доброполье — это заметное событие. В ходе специальной военной операции это открывает прямую дорогу к выходу на границы ДНР», — констатировал Верховный главнокомандующий Путин.

От Алексеево-Дружковки — к «просто» Дружковке

ВС России всерьез взялись за последнюю крупную группировку ВСУ в Донбассе. Еще до СВО наиболее серьезные украинские силы были сосредоточены в протянувшейся с севера на юг агломерации Славянск — Краматорск — Дружковка — поселок Алексеево-Дружковка — Константиновка.

После того как 3 июля наши военные взяли под контроль Константиновку, настала очередь следующего мощного узла украинской обороны — Алексеево-Дружковки с прилегающими промзонами Кондратьевского огнеупорного комбината и Дружковской пищевкусовой фабрики.

Украинское командование, понимая значение поселка и «промок» как южных ворот к большому городу Дружковка, пыталось удержать его любой ценой. ВСУ применяли большое количество дронов, операторы которых базировались непосредственно в Дружковке. Враг уничтожал жилую застройку артиллерийским огнем и регулярно устраивал контратаки силами вновь мобилизованных.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Несмотря на все усилия ВСУ, к началу осени положение украинской группировки ухудшилось. Бойцы группировки «Юг» заняли крупные «населённики» на флангах — Николайполье, Ижевку, Веролюбовку и Куртовку. Украинские командиры сняли часть резервов с дружковского направления, перебросив их под Красный Лиман.

К середине октября Алексеево-Дружковка перешла под наш полный контроль. Зачистив от врага этот населенный пункт и расположенные рядом промзоны, наши военные развернули наступление на «большую Дружковку» и уже вошли в городскую застройку.

Об этом в докладе Путину проинформировал командующий группировкой войск «Южная» Сергей Медведев: «В ходе наступательных действий штурмовые подразделения 6-й дивизии взяли под контроль населенные пункты Червонозарёное и Куртовка».

Червонозарёное играло важную роль в украинской обороне. Село находится на высотах близ Дружковки и было обнесено несколькими линиями заграждений, ВСУ оборудовали здесь несколько «опорников». Теперь, по оценке нашего командования, заняты удобные позиции для дальнейших боев в самой Дружковке.

Мосты и тылы

Успехи «на земле» сопровождаются масштабной работой ВКС и войск беспилотных систем по украинским объектам и коммуникациям от прифронтовых районов до границы с Польшей. Враг испытывает очевидные проблемы с переброской свежих мобилизованных резервов, с подвозом боеприпасов, техники, беспилотников и комплектующих к ним.

Важной вехой в выбивании украинских тылов стал удар в ночь 2 октября, когда серьезные повреждения получил автожелезнодорожный мост через Днепр в Киеве, использовавшийся для снабжения ВСУ в Донбассе. Повреждения получил и Южный мост в украинской столице.

На следующий день российские военные впервые нанесли удар по Северному мосту через Днепр. Как пояснили в нашем Минобороны, переправа обеспечивала переброску подразделений ВСУ и поставки военных грузов. 6 октября расчеты БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» вновь атаковали мост. 20 октября в районе Северного моста были вновь зафиксированы взрывы.

Той же цели — дезорганизации вражеских тылов — служит и методичное разрушение украинских энергетических объектов. 17 октября глава киевского режима Владимир Зеленский был вынужден признать: после российской атаки энергетика Украина перенесла один из самых мощных ударов.

Тогда были атакованы 15 важных объектов энергогенерации и электропередачи. Наиболее сложная ситуация сложилась в Луцке и Ровно на западе Украины, в Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетешине. Удары также были нанесены по энергетике Харьковской, Киевской, Днепропетровской и других областей.

Как неоднократно отмечалось, украинская ПВО регулярно пропускает удары армии России. 17 октября не была сбита ни одна наша баллистическая и авиационная ракета. Так же было и 19 октября, когда российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины. Под удар попал ряд целей, включая места хранения крылатых ракет «Фламинго» и дата-центр в Киеве.

Украинский тыл становится всё более уязвимым.

*Организация, признанная террористической и запрещенная в России.