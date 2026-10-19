Трижды кавалер ордена Мужества капитан Владимир Медюлянов стал третьим в России пациентом, которому трансплантировали верхнюю конечность. Операцию провели по полису ОМС в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве.

ИА Регнум

В разговоре с ИА Регнум боец рассказал, как ждал донора, что чувствует, глядя на чужую кисть, и ради чего готов пройти многомесячную реабилитацию.

Полгода в режиме ожидания

Донорскую кисть Владимир ждал около полугода.

«Каждый месяц так или иначе ждешь, уже привык к тому, что все непонятно, точного срока нет, и поэтому к этому привыкаешь», — объясняет он.

Тревожило не само ожидание, а его возможное несовпадение с рабочим графиком: Владимир учится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы и часто бывает в командировках.

«Единственные переживания были, что когда нахожусь где-то в командировке, Алтай, Ямал, или вот мы крайний раз ездили на Север… Вот тогда думал, лишь бы сейчас не позвали, ведь придется срываться с места и лететь».

Звонок случился через два дня после возвращения из очередной командировки, предупредили, что надо быть наготове, возможно, появился подходящий вариант. Владимир собрал вещи и ждал. Говорит, что страха не было, к тому моменту он уже был морально готов. Когда Владимир рассказывает об ощущениях от новой руки, делится тем, что он уже ощущает руку «своей»:

«Она такая же горячая, как я, и даже горячее. Болит, если пальцами пытаться шевелить или манипуляции с ней какие-то делают, перевязки — тоже все больно уже. Чувствуется, что ощущения внутри какие-то есть. Появляются, ну, не судороги, а какие-то «простреливания» в пальцы. Поэтому это часть меня уже».

На вопрос, есть ли внешние отличия, боец шутит, что рука «такая же молодая и красивая, как я». Дискомфорта от того, что рука ранее принадлежала другому человеку, тоже нет.

О доноре, благодаря которому у Владимира теперь есть новая кисть, позволили узнать немногое.

«Нам по секрету сказали, звали парня Евгений, и больше ничего. Единственное, что рассказали, это имя — чтобы мог свечку поставить, в церковь за него сходить. Парень помог пяти людям, кроме меня, еще четыре человека получили его органы», — говорит Медюлянов.

Все остальные подробности скрывают даже от тех, кто благодаря ему обрел новые органы — из этических соображений.

«Наука не стоит на месте»

О том, что кисти нет, Медюлянов узнал, только когда после ранения оказался в госпитале. Владимир думал, что повреждения частичные, возможно, оторвано несколько пальцев, и только после первой перевязки увидел, что кисть ампутирована полностью.

«Первое время был шок. После этого, наверное, день-два я ходил, думал, как дальше», — вспоминает он. Тогда и всплыли в памяти истории людей, живущих без конечностей, и мысль о высокотехнологичных протезах, с которыми можно жить и работать.

«Второе, о чем подумал, это что сейчас же наука не стоит на месте, медицина не стоит на месте, и я думал о том, что возможно в будущем смогут новую руку пришить. Вот так и получилось. Два года проходил с протезами и теперь уже живой, с настоящей рукой, которую буду чувствовать, ощущать своей собственной», — говорит боец.

Личный архив

Операция длилась 17 часов, и, очнувшись, первым делом Владимир удивился:

«Подумал, ничего себе, как я много спал. Я ведь проспал двадцать два с половиной часа. В пять вечера меня отключили, и где-то в 14:30 я проснулся… Увидел руку, и необычное ощущение появилось, я подумал: «О, этого раньше не было». Огляделся, увидел гипс, бинты увидел. Смотрю, рука на месте. Сначала не до конца проснулся, еще недопонимал, что и куда. Увидел время, ну и понял, что целые сутки почти прошли. И когда увидел руку, понял, что все прошло удачно».

Сейчас его день подчинен врачебным ограничениям. Двигаться полноценно Владимиру пока нельзя — лишь иногда присесть, руку держать выше уровня сердца и не шевелить. Начинать разработку, по словам медиков, можно будет через пару недель, когда начнет срастаться.

«Половина поселка позвонила, переживают»

Реабилитация расписана на месяцы вперед: первые три месяца — в стационаре, затем по месяцу дома с возвращением в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Сейчас основная цель Владимира — максимально восстановить все функции организма, чтобы полноценно жить, двигаться, быть частью общества, работать, гулять.

Но это не всё — есть у бойца и более глобальные планы на новую кисть: «Хочу научиться играть на гитаре. А если на гитаре не получится, то хотя бы на барабанах». И еще одно желание — снова сесть за руль: «Вернуть машину, но ездить самостоятельно на своей машине, конечно».

Поддержку Владимир чувствует постоянно — о нем волнуются не только родственники, пишут однокурсники, одноклассники, преподаватели — «все поддерживают».

Личный архив Владимир с Александрой

«Мне уже, наверное, половина поселка позвонила, спрашивают, как дела, переживают, хвалят и одновременно рады, что операция прошла успешно», — рассказывает Медюлянов.

О бывшей супруге, с которой Владимир сейчас находится в процессе сложного развода и раздела имущества, он говорит сдержанно. О перипетиях этой истории ИА Регнум рассказывало ранее. Связь идет только через адвоката, поэтому неизвестно, знает ли она об операции — звонков от нее не было.

Новую руку в разговоре Владимир называет «часть меня, часть команды». И, судя по настрою, собирается доказать это делом: гитарой, барабанами и собственной машиной.