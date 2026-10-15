Трижды кавалер ордена Мужества капитан Владимир Медюлянов, потерявший на службе Родине левую руку, перенес сложнейшую операцию по пересадке донорской конечности. Трансплантацию провели по полису ОМС в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве. Об этом ИА Регнум сообщил друг Медюлянова, сам в прошлом врач Олег Герасимов.

Фото из личного архива Владимир Медюлянов, трижды кавалер ордена Мужества, потерял руку в боях на СВО

«Операция по трансплантации кисти донора прошла успешно, длилась более 12 часов. Сейчас Владимир находится в реанимации, спит, от длительного наркоза будет отходить в течение всего дня. Его состояние удовлетворительное, чувствует себя, по словам врачей, хорошо. Пока вроде всё нормально», — рассказал Олег Алексеевич.

Третий пациент

Трансплантацию верхних конечностей способны провести лишь в высокоразвитых странах, которые можно перечислить на пальцах рук: Франция, США, Великобритания, Австрия, Россия.

Успешные операции по реплантации оторванных конечностей проводились еще в СССР, впервые — в 1951 году в том же «Склифе» (в тот раз это тоже была рука). В 1983 году хирурги Рамаз Датиашвили и Яков Брандт успешно реплантировали обе стопы трехлетней Расе Прасцевичюте, попавшей под сельскохозяйственную косилку. В 1985-м была проведена реплантация обеих ног 7-летнему Алексею Ельникову, попавшему под поезд.

Фото из личного архива Владимир успел привыкнуть к протезу левой руки

Трансплантация в отличие от реплантации осложняется тем, что организм пытается отторгнуть чужой орган. Однако и эта проблема современной медициной решена.

Пересадка верхних конечностей для россиян стала доступна совсем недавно. В апреле 2025 года в «Склифе» российские и китайские хирурги пересадили правые предплечье и кисть 53-летнему мужчине, в феврале 2026 года в том же НИИ 42-летнему мужчине провели трансплантацию сразу двух верхних конечностей. Как сообщала заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, оба первых пациента с пересаженными руками чувствуют себя хорошо.

В апреле 2026 года трансплантация верхних конечностей была официально включена в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год. Владимир Медюлянов получил бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь именно по этой программе.

Ждал всего полгода

По словам Олега Герасимова, Владимиру повезло, что донорская кисть для него нашлась так быстро (время ожидания составило чуть больше полугода).

«Говорить, что долго ждали эту кисть — это не так. Люди годами ждут. Ему очень повезло в этом во всем, конечно», — рассказал друг военного.

Подготовка при этом началась за много месяцев до операции: витамины, терапия.

«Он всё это выполнял аж с декабря прошлого года, молодец. Поэтому, в принципе, должно всё пойти оптимально, потому что он был подготовлен. Все ткани его организма готовили к восприятию чужого организма», — рассказал Герасимов.

Фото из личного архива Владимир во время заплыва на северном полюсе

Операция, в которой участвовало несколько бригад, длилась более 12 часов.

Накануне Владимир с юмором признался, что ему даже жаль расставаться с протезом, к которому привык.

«Он веселый парень! Два дня назад мы с ним поехали в гости, он тогда еще не знал про грядущую операцию, что донорскую руку нашли. И в гостях у нас с ним двоих было ощущение, что последний раз он с протезом. Почему-то такое хорошее ощущение было! Когда ехали назад в электричке, я думаю — дай-ка сфотографирую! И буквально утром на следующий день мне позвонил врач из «Склифа» и говорит: Вовку забираем на операцию», — поделился Олег Алексеевич.

После операции пациенту предстоит долгая адаптация. Первое время он будет полностью огражден от внешнего мира, поскольку сейчас иммунитет его организма подавляется с помощью препаратов, чтобы не было отторжения донорского органа.

«Любой чих — и всё насмарку. Но он здоровый, надеемся, всё будет хорошо», — объяснил друг Медюлянова.

Сколько будет продолжаться приживление донорского органа, прогнозировать сложно, это зависит от особенностей организма. В марте 2026-го, например, сообщалось, что пациент, которому в феврале этого года в НИИ Склифосовского пересадили обе руки, уже начал с их помощью поднимать небольшие предметы.

Преданный любимой, но не сломленный

Владимир Медюлянов — выпускник ДВОКУ (Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. маршала Рокоссовского). До начала СВО служил на Дальнем Востоке. Там же встретил свою будущую жену, учительницу географии в школе воинской части Александру. Незадолго до отправки в зону боевых действий Владимир и Александра поженились. Владимир удочерил дочку Саши Леру, которую та воспитывала одна.

Пока Владимир защищал интересы Родины, Александра сменила профессию, выучилась на косметолога. На боевые, полученные Владимиром, супруги приобрели трехкомнатную квартиру в Уссурийске — поближе к родителям Саши.

А после третьего ранения и ампутации левой руки Владимир узнал о том, что семьи у него больше нет. Когда он лежал в московском госпитале с переломанными конечностями (обе ноги и правую руку удалось спасти), Александра приехала к нему и сообщила, что встретила другого мужчинузабеременела от него и хочет развода.

Вернувшись домой инвалидом, Владимир обнаружил, что жена вывезла из их квартиры мебель и предметы интерьера, «включая светильники со стен, так что торчали одни провода», а также его документы и награды.

Владимиру ничего не оставалось, как подать заявление в полицию о краже. Параллельно начался процесс раздела имущества.

Фото из личного архива Александра дважды приезжала к мужу в госпиталь. Первый — чтобы выбрать машину, второй — сообщить о разводе

«Мы согласились, что передаем ему полностью квартиру, он отдает ей машину. Машина стоимостью 900 тысяч, они согласились с этой оценкой. У него остается квартира. Единственное, попросили у него 800 тысяч компенсации, чтобы она могла себе что-то купить — жилье, в ипотеку внести. 800 тысяч мы попросили…» — комментировала тогда, в июне 2025-го, адвокат экс-супруги Владимира Лариса Свих.

Спустя почти год, в марте 2026-го, когда Владимир уже готовился к операции по пересадке руки и стоял в листе ожидания на донорский орган, судебная тяжба всё продолжалась. Александра пыталась получить половину «боевых». Владимир — вернуть награды.

«Документы на ордена восстановить нельзя, там такая процедура, что в течение года я должен их искать с полицией. Жена не признается, что они у нее, ведь если она подтвердит, что все-таки она их взяла, это уголовное преступление, заведено уголовное дело о краже документов. Она себя подставит, если согласится их вернуть. Я уверен, что документы были украдены, чтобы усложнить мне возможность обжаловать развод и ускорить раздел имущества, пока я лежал в госпиталях и не мог себя защищать», — объяснил боец.

Фото из личного архива Заплыв на Северном полюсе

Владимир и его юрист тогда решили подать встречный иск — обжаловать развод, с тем чтобы впоследствии признать сам брак с Александрой недействительным.

Как бы то ни было, предательство любимой и тяжелый развод не сломили бойца. За время, пока шла реабилитация после последнего ранения, он успел пройти все испытания во втором потоке федеральной программы «Время героев». Летом прошлого года с такими же, как он, сильными духом ребятами и девчатами Владимир совершил экспедицию к Северному полюсу и даже выдержал заплыв в ледяной водек самой северной точке земного шара.