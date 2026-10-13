Дональд Трамп фактически объявил о начале политического наступления на Зеленского, впервые настолько откровенно поставив вопрос о необходимости смены украинского руководства.

ИА Регнум

«Зеленский мог урегулировать эту войну много раз, очень много раз. Но он предпочитает этого не делать. Думаю, Украине пора обзавестись новым президентом», — заявил американский лидер, комментируя договорённости с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива.

Трамп также предложил украинцам избрать руководителя, способного заключить мирное соглашение, поскольку нынешний, по его словам, неоднократно имел такую возможность, но всякий раз отказывался от сделки. Таким образом, хозяин Белого дома публично возложил на Зеленского ответственность за затягивание войны, одновременно дав понять, что Вашингтон вполне допускает её завершение уже при другом руководителе Украины.

Реакция Киева последовала практически немедленно.

Глава украинского МИД Андрей Сибига поспешил заявить о поддержке Зеленского украинским народом. А сам он в интервью американскому телеканалу ABC попытался ответить Трампу встречным ультиматумом: «При всём уважении к президенту Трампу именно наше общество, наш народ должен выбирать того или иного лидера».

После чего фактически поставил вопрос о выборах в зависимость от решения Москвы. «Я знаю, что Путин очень хотел бы сменить президента Украины. И если президент Трамп действительно хочет каких-то изменений на выборах, я уже сказал его команде: пожалуйста, скажите Путину, чтобы он дал нам два месяца, 60 дней полного прекращения огня, и мы организуем выборы», — почему-то уверен Зеленский.

Одновременно он в привычной манере попытался торговаться с американцами по вопросу ударов по российской нефтепереработке, которые стали одним из главных раздражителей в отношениях Киева с Вашингтоном.

И даже предложил Трампу добиться от Москвы прекращения ударов по украинской энергетике, обещая в таком случае отказаться от атак на российские НПЗ.

Следующим шагом стал срочный телефонный обзвон европейских союзников, от которых Зеленский, судя по всему, рассчитывал получить публичную политическую защиту и коллективное осуждение действий Трампа. Однако добиться желаемого пока не удалось.

Европейские лидеры подтвердили поддержку Украины, высказались по поводу санкций и военной помощи, но открыто выступать против американского президента в защиту политического будущего Зеленского не стали.

В Москве тем временем отвергли предложение о 60-дневном перемирии, заявив о необходимости полноценного мирного урегулирования. И дальше начинаются политические последствия.

В принципе, кошмар наяву, начавшийся для верхушки киевского режима, не был настолько уж неожиданным. В Киеве и европейских столицах подобный сценарий рассматривали достаточно давно, однако Зеленский до последнего не верил, что американцы действительно решатся перейти от угроз к действиям.

Теперь же практически одновременно с решением продолжать удары по российской нефтепереработке в домах целого ряда украинских политиков раздались звонки из Соединённых Штатов. Им прямо давали понять, что прежние ограничения сняты, теперь можно открыто критиковать Зеленского, требовать выборов, переговоров и заключения мира, рассчитывая при этом на американскую политическую защиту.

The Kyiv Independent со ссылкой на собственные источники рассказал, что представители администрации Трампа звонили главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому и заместителю руководителя Офиса президента Павлу Палисе, угрожая остановить передачу разведывательной информации и поставки вооружений по программе PURL, которые оплачивают европейские страны.

Financial Times сообщила об аналогичном давлении на европейские столицы. В частности, с предложением разобраться с бешеной украинской коррупцией уже выступил лидер правой партии Reform UK Найджел Фарадж, давний союзник Трампа. «Я никогда не говорил, что мы не должны поддерживать Украину — никогда. Но я говорил, что хотел бы тщательно изучить ситуацию, чтобы убедиться, что деньги британских налогоплательщиков не поглощаются коррупцией», — отметил он, назвав Украину «одной из самых коррумпированных стран на Земле».

То есть речь уже идёт о принципиальном изменении американской политики в отношении украинского руководства.

При этом о возможности частичного снятия американских санкций с российской нефтяной отрасли ещё 21 сентября в Ирландии главу киевского режима предупредил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Тогда же прозвучали угрозы обнародовать обстоятельства выезда из страны «друга» Миндича и бывшего генпрокурора Руслана Кравченко.

Зеленский с присущей ему привычкой «не прогибаться» воспринял происходящее как очередной несерьёзный шантаж.

Параллельно делегация во главе с Рустемом Умеровым пыталась добиться энергетического перемирия и прекращения боевых действий на море, предлагая взамен ограниченное смягчение санкций.

Предметные консультации, как говорят источники ИА Регнум, велись с Крисом Карреном, человеком Марко Рубио в Совете национальной безопасности, и Сарой Бибб, ранее работавшей в ЦРУ. Её супруг Джордж Бибб связан с республиканскими внешнеполитическими кругами ещё со времён вице-президента Дика Чейни и администрации Бушей.

Киеву дали понять, что отсутствие готовности к реальным уступкам может привести к самостоятельным договорённостям Вашингтона с Москвой.

Несостоявшийся 7 октября телефонный разговор Трампа с Путиным украинские и европейские комментаторы поспешили объявить дипломатической неудачей Москвы. Но прошел всего один день, и вот уже Зеленский на брифинге с британским министром открыто возмущался возможностью экономических договорённостей США с Россией, требуя усиления санкций, финансовой помощи, ракет ПВО и расширения возможностей Starlink.

9 октября в Майами прибыла украинская делегация с участием главы Офиса президента Кирилла Буданова*, Умерова, первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы и главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, подкреплённая европейскими советниками, представителями НАТО и Евросоюза.

Последние рассчитывали добиться изменения американской позиции, предлагая даже определённое содействие республиканцам на промежуточных выборах.

Однако переговорную комбинацию разрушило сообщение о договорённостях по российскому дизелю. Киевская делегация свернула общение и отправилась восвояси, а последовавшее заявление Трампа о необходимости выборов нового украинского президента придало конфликту уже совершенно иной, терминальный для верхушки киевского режима, характер.

Илон Маск публично поддержал эту позицию, и вот уже Newsweek вслух рассуждает о том, какие четыре кандидата могут заменить Зеленского.

Вашингтон фактически открывает пространство для самостоятельной игры тем представителям украинских элит, которые до последнего времени предпочитали не демонстрировать собственных политических амбиций.

Особенность украинской системы заключается в том, что её устойчивость во многом определяется внешней поддержкой, а потому изменение позиции главного зарубежного партнёра неизбежно заставляет пересматривать прежние договорённости внутри самой властной конструкции.

Одним из инструментов давления могут стать новые расследования. Нацагентство по борьбе с коррупцией (НАБУ) системно сжимает кольцо вокруг Зеленского, о чем мы неоднократно рассказывали. Уже негласно анонсированы очередные публикации результатов расследований, способных затронуть не только ближнее окружение, но и его самого.

Такая информация может приобрести совершенно другое значение, если за ней последует публичная активизация парламентских групп и представителей украинского крупного бизнеса.

Разумеется, смена Зеленского сталкивается с серьёзными юридическими ограничениями, в том числе и потому, что предполагает ряд сложных процедур, предусмотренных Конституцией.

Но политический кризис вполне может развиваться и без немедленного голосования — через изменение позиции парламентского большинства, кадровые конфликты, публичные требования переговоров и постепенную утрату Зеленским контроля над собственным окружением.

Лондон, Париж и Берлин заинтересованы в сохранении влияния на украинскую политику, однако возможности европейцев самостоятельно финансировать украинское государство и одновременно обеспечивать его военные потребности ограничены. Превращать украинский вопрос в открытое противостояние с Вашингтоном для них означает избыточные риски.

Сам Зеленский оказался в положении, когда практически любое решение ухудшает его позиции.

Продолжение ударов по российским НПЗ создаёт дополнительный конфликт с Трампом. Отказ от ударов может вызвать недовольство европейцев и наиболее радикальной части украинской «элиты». Попытка предложить взаимное энергетическое перемирие не вызывает интереса у Москвы и выглядит как тот самый «прогиб».

А возможности Киева и дальше вести себя так, как раньше, становятся всё более ограниченными. Налицо дефицит ракет PAC-3 для Patriot, AIM-120 и AIM-9, есть проблемы с обслуживанием F-16; реактивных беспилотников-перехватчиков производят мало: этому сильно мешают российские удары по энергетике, промышленности и логистике.

Именно в таком контексте приобретают значение заявления Рубио о дипломатическом тупике и слова Трампа о близости завершения войны. Возможно, речь вообще идёт о сценарии, при котором Киев окажется вынужден принять условия урегулирования под комплексным военным, экономическим и политическим давлением, независимо от того, нравится это кому-то на Украине или не нравится.

Казалось бы, для Зеленского складывается почти идеальная ситуация, чтобы выйти из игры, переложив ответственность на американцев, объявив о завершении своей «исторической миссии» и оставив преемникам проблему мирного урегулирования с Россией.

Однако нюанс в том, что уход из власти означает для него и ближайшего окружения потерю контроля над политическими и силовыми институтами, риски персонального уголовного преследования, а главное — необходимость договариваться о личных гарантиях с теми, кому он уже неоднократно плевал в спину.

Если американские сигналы украинским элитам перейдут в конкретные действия, главным фактором, определяющим дальнейшее развитие событий, может стать уже не позиция самого Зеленского, а выбор его окружения.

Или разделить с ним ответственность за происходящее, или же свалить всё на того, кого американский президент публично назвал препятствием к заключению мирного соглашения.

*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов