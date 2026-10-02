Во Франции бушует новая волна протестов. На этот раз движущей силой выступают старшеклассники и студенты, недовольные нехваткой финансирования учебных заведений.

ИА Регнум

Мнения представителей властей и разных политиков разделились. Часть из них признает легитимность требований манифестантов. Силовики говорят о политическом характере происходящего.

Первые манифестации учащихся старших классов прошли 21 сентября в Кретее, а затем и в столичном пригороде Сен-Дени, откуда быстро перекинулись на другие регионы и продолжаются до сих пор.

В сети публикуются многочисленные видео, демонстрирующие горящие баки перед зданиями школ и сцены насилия в ходе противостояния протестующих и правоохранителей. МВД Франции сообщает более чем о двух тысячах арестов. Уточняется, что около 300 полицейских получили ранения.

По мнению министра внутренних дел Лорана Нуньеса, происходящее следует расценивать как проявление «городского насилия», а не как борьбу за права.

Учащиеся, в свою очередь, показывают журналистам фото и видео с обвалившимися потолками и крысами, бегающими по столовым. И жалуются на отсутствие отопления, в результате чего в классах температура опускалась ниже +9 по Цельсию.

Также школьники возмущены нехваткой преподавательского состава. На учителей падает колоссальная нагрузка. В результате учебный день как педагогов, так и их подопечных растягивается с 8 утра до 6 часов вечера.

Еще одна причина недовольства — введенная с 2018 года система распределения выпускников по вузам. Программа задумывалась как платформа, с помощью которой абитуриенты после окончания школы легко смогут подать документы в желаемое заведение.

Но алгоритмы, по которым производится отбор кандидатов, до сих пор непонятны. Так, отличники могут получить отказ, а менее успешные претенденты зачисляются в престижные университеты и высшие школы. Кроме того, ряд научных исследований показывает, что система отсеивает соискателей с именами африканского происхождения.

Недовольство школьников свидетельствует о системном кризисе, в котором находится Франция. И это мнение разделяется другими категориями граждан.

29 сентября вместе со старшеклассниками протестную акцию провели работники сферы образования. По данным профсоюзов, в ней приняли участие около 300 000 работников.

Солидарность выразили пожарные. По максимальным оценкам, 50% служащих, задействованных в этой сфере, протестовали против нехватки финансирования, что стало одной из причин разрушительного характера пожаров, прокатившихся по Франции этим летом.

Манифестации учащихся пришлись на период обсуждения бюджета 2027 года, который предусматривает очередные сокращения государственных расходов на образование. К примеру, новый финансовый план подразумевает введение полностью платного обучения в заведениях, готовящих к поступлению в некоторые вузы страны.

В профильном ведомстве понимают опасность возможных последствий такого подхода. Поэтому министр образования Эдуар Жеффре 1 октября объявил, что будет ходатайствовать об отмене этой меры.

Также министерство осудило жесткие действия правоохранителей, в результате которых пострадали несколько сотрудников сферы образования.

МВД тем не менее утверждает, что волнения организованы извне некими «силами, преследующими политические цели». Правоохранители сообщают об имеющихся у них доказательствах того, что четверть манифестантов не являются учащимися школ, возле которых происходят протесты.

Значительная часть правительства согласна с таким мнением и осуждает партию Жан-Люка Меланшона «Франция непокоренная» за поддержку протестов через ультралевые группировки.

Нуньес грозит уголовным преследованием депутатам, чьи высказывания могут подстрекать к эскалации насилия. А бывший глава МВД, лидер партии «Республиканцы» и кандидат в президенты Брюно Ретайо считает целесообразной мерой запрет партии Меланшона.

Этот факт беспокоит экспертов, считающих, что такая риторика свидетельствует о желании ряда политиков избавиться от конкурентов в преддверии президентских выборов, которые состоятся весной 2027 года.

Тем временем протесты не стихают. 2 октября во Франции закрывается около 400 школ. В Нанте, Лилле, Руане действия манифестантов приводят к столкновениям, школьным зданиям наносится вред.

Полиция отвечает жестко, используя оружие и слезоточивый газ. Поступают иски по поводу действий правоохранителей. Например, один полицейский сломал челюсть 14-летнему подростку, выбив ему полностью верхние и частично нижние зубы.

Некоторые политики и социологи сожалеют, что французские силовые структуры утратили способность работать с обществом другими способами.

Желание правительства отыскать виноватого на стороне понятно. Ведь для удовлетворения требований протестующих нужно найти финансирование.

А с этим у Франции серьезные проблемы. К 2027 году госдолг должен превысить 120%. Нынешний бюджет предусматривает повышение налогов и заморозку расходов большинства министерств. А уже запланированные расходы на милитаризацию и войну на Украине увеличиваются с каждым годом.

В этих условиях нужно или признавать неправильность своего политического курса, или делать вид, что в стране всё хорошо, а проблемы исходят от кучки провокаторов и недоброжелателей извне.

Очевидно, французские власти избрали второй вариант. Вот только таким способом невозможно починить в школах потолки, включить отопление, нанять больше учителей и разогнать крыс.