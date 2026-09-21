Европа продолжает подсчитывать ущерб от аномально жаркого лета 2026 года. С каждой новой неделей появляется всё больше данных, и далеко не все потери можно измерить деньгами.

ИА Регнум

По данным Европейской обсерватории засухи (EDO), девять стран — Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Франция, Венгрия, Люксембург, Сербия, Словакия и Швейцария — пережили самый засушливый август за всю историю наблюдений.

Ни разу с 2012 года, когда EDO начала собирать эти данные, август не был настолько сухим. В среднем 58% территории Евросоюза — почти 2,5 млн квадратных километров — пострадали от нехватки воды. Это на 25% больше среднего показателя за 2012–2025 годы.

Согласно исследованию научного консорциума Climameter, ситуация, подобная засухе июня — августа 2026 года, теперь примерно в три раза вероятнее, чем в период 1950–1987 годов.

Число смертей, связанных с экстремальной жарой, превысило 35 тысяч, и теперь это уже не просто обобщение разрозненных данных по странам, а официальное сообщение от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Более 35 000 дополнительных смертей во время сильной жары. В домах престарелых и больницах наблюдается опасный перегрев помещений», — заявила она.

Только во Франции в период с мая по август в результате связанных с экстремально высокими температурами причин умерли 8127 человек. В Германии за тот же период зафиксировано не менее 16 300 избыточных смертей.

Эпидемиолог Кевин Жан, исследователь и преподаватель Университета Paris Sciences et Lettres, считает, что лето 2026 года должно стать переломным моментом в восприятии климатических изменений. По его словам, этот год показал, что в группе риска находятся уже не только пожилые люди, но также дети и молодежь.

«Этим летом волны жары напоминали пандемию, но гораздо короче и хуже», — заявил Жан в интервью Le Monde. Политические лидеры, по мнению эпидемиолога, до сих пор не осознают масштаба проблемы.

Ситуация усугубляется нехваткой чистой воды. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в период с 2023 по 2025 год ледники потеряли около 1400 гигатонн воды — примерно треть годового объема забора пресной воды во всем мире.

Аналогичная ситуация складывается и с подземными водами. Почти две трети обследованных скважин по всему миру продемонстрировали показатели, выходящие за пределы исторической нормы.

«Мы опустошаем этот сберегательный счет. Мы тратим наши резервы», — предупредила в связи с этим генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

Еще 29 июня 2026 года снег, накопленный ледниками Швейцарии за зиму, растаял — наступил так называемый «День потери ледника», и случилось это на три месяца раньше нормы. Это второй самый ранний подобный случай за всю историю наблюдений.

Этим летом Ронский ледник в Швейцарии потерял более четырех метров льда. В июне и июле он сокращался в среднем на 10 см в день. От реки Роны, истоком которой он является, зависят примерно 2,5 млн человек.

В районе плотины на озере Эмоссон, втором по величине водохранилище страны, ожидается падение притока воды на 10–15% в долгосрочной перспективе. Сложные гидротехнические сооружения под ледником Аржантьер, построенные еще в 1970-х, перестают собирать воду по мере его отступления.

Отступление ледников уже оказывает влияние на энергетическую инфраструктуру страны. Летом 2026 года впервые солнечные панели произвели в Швейцарии больше электроэнергии, чем гидроэлектростанции, выработка которых сокращается на фоне постепенного обмеления рек.

В Англии около 30 млн человек столкнулись с запретом на использование воды для полива. Смотритель известной своими чистыми водами реки Тест Донни Донован, проработавший на ней шесть десятилетий, никогда не видел такого низкого уровня воды. «Вода для этой реки выбивается из-под земли, как нефть. Но она бесконечно ценнее нефти», — рассказал он Bloomberg.

«Существует риск, что мы можем столкнуться с ситуацией, подобной ''Дню нулевого уровня'' в Кейптауне», — заявил в связи с дефицитом воды Роб Лоусон, директор компании Artesia Consulting, имея в виду угрозу полного отключения водоснабжения в этом городе в 2018 году.

Есть и более осязаемые последствия, которые европейцы ощущают уже сейчас. Жара и засуха сократили урожай картофеля в Европе: в Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах производство ожидается примерно на 3,1 млн метрических тонн ниже пятилетнего среднего уровня.

«Как одна из самых влаголюбивых культур Европы, картофель неизбежно должен был сильно пострадать, и мы начинаем видеть это сейчас в отраслевых оценках урожайности, снизившихся в некоторых случаях на 20%», — отметил Том Ланкастер, аналитик британской Energy and Climate Intelligence Unit.

После рекордного урожая 2025 года, который обрушил цены и заставил фермеров сократить площади посевов, жара лишь усугубила ситуацию. В хозяйствах Словении, где картофель является любимым национальным блюдом, потери урожая составляют от 30 до 90%.

Фермер Янез Ямброшич потерял половину урожая. «Засуха оставила свой след», — пожаловался он корреспонденту Al Jazeera.

С учетом опубликованных ранее данных о потерях миллионов тонн зерновых и овощей, по европейской продовольственной безопасности был нанесен довольно ощутимый удар. Рост цен неизбежен, а ведь на него еще накладывается подорожание топлива и энергоресурсов.

Страдает и вся экономика. В Великобритании подсчитали, что только первая волна жары в июне 2026 года стоила экономике 1,15 млрд фунтов стерлингов из-за недопроизводства.

По данным ВОЗ и ВМО, работающие на открытом воздухе теряют 2–3% производительности на каждый градус выше 20°C. Международная организация труда прогнозирует, что дальнейшее потепление может сократить рабочие часы по всему миру на 2,2% к 2030 году.

Пока ученые, владельцы бизнеса и простые европейцы бьют тревогу, власти ЕС продолжают имитировать активные действия. Фон дер Ляйен 16 сентября объявила о «новом европейском плане» по борьбе с жарой.

В своем выступлении она говорила об ужасах засухи и лесных пожаров, обмелении рек и необходимости покончить с зависимостью от импорта нефти и газа, но избегала упоминания конкретных мер. Речь разочаровала тех, кто ждал решительных действий.

В результате лесных пожаров в Европе за минувшее лето выгорело почти 670 тысяч гектаров территории. Собственных сил ЕС катастрофически не хватало, работавшая на износ европейская пожарная авиация позволяла сдерживать огонь лишь частично.

Техникой, которая реально могла спасти ситуацию, из всех соседних стран располагает только Россия. Наши Ил-76 и Бе-200 не раз спасали европейские леса и самих европейцев от огня. Собственные вертолеты Ка-32 десятилетиями использовались в Испании и Греции для тушения очагов в труднодоступной местности.

Однако после 2022 года эта помощь стала невозможной. Санкции ЕС заблокировали не только прямые полеты, закрыв доступ для российских самолетов, но и поставки запчастей и обслуживание уже имевшихся машин: испанский парк Ка-32 был фактически выведен из эксплуатации, а попытки Мадрида добиться смягчения ограничений успехом не увенчались.

«Фон дер Ляйен права, называя это европейским ''летом правды''. Европейцы пережили еще одно лето жары, засухи и разрушительных пожаров. Вопрос теперь в том, что мы делаем с этой правдой», — заявил в разговоре с Politico Патрик тен Бринк, генеральный секретарь Европейского экологического бюро.

Уже не первый месяц метеорологи и климатологи наперебой заявляют, что ЕС требуется конкретный план действий по адаптации к новым условиям, который потребует серьезных финансовых вливаний.

«Эти последние три месяца — предупреждающий знак, который мы не можем позволить себе игнорировать», — считает Кристина Даль из некоммерческой исследовательской организации Climate Central, занимающейся проблемой изменения климата.

Между тем ситуация для Европы только усугубляется. Судя по усилению Эль-Ниньо, следующее лето может оказаться еще жарче, чем только что завершившееся.

Евросоюз тем временем не может согласовать даже новый семилетний бюджет, поэтому маловероятно, что в ближайшее время он сможет предпринять какие-то скоординированные действия, чтобы подготовиться к следующему жаркому сезону.

Хотя власти ЕС и признают масштаб климатической угрозы, они часто забывают о том, что их возможности реагирования ограничены не только бюджетом, но и принятыми в ущерб своим же гражданам политическими решениями.