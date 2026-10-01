В интернете, главным образом в соцсети X, разворачивается прелюбопытный тренд. В то время как европейские политики непрестанно и упорно разъясняют своим гражданам, кто сегодня представляет для них наибольшую угрозу, сами граждане публикуют посты одного и того же содержания на разных языках.

ИА Регнум

«Я датчанин. Россия мне не враг». «Я британец. Россия мне не враг». «Я испанец. Россия мне не враг». И так далее. Причем постов такого вида — даже не тысячи, а сотни тысяч. И собирают они миллионы просмотров. Это не считая лайков, репостов, комментариев. Что, понятное дело, вызывает тревогу, граничащую с паникой, в определенных кругах.

Для истолкования феномена уже привлечены лучшие умы, которые тут же ринулись озвучивать свои экспертные мнения. И эти мнения сводятся к тому, что это все не что иное, как «скоординированная прокремлевская кампания».

В частности, доктор Агнешка Рогозинска, эксперт по гибридным угрозам и национальной безопасности, в интервью польскому новостному агентству PAP уверенно сообщает, что «кампания» эта направлена на ослабление восприятия России как угрозы. Да еще и, мол, очень хитро придумана.

А именно: в силу своей лаконичности и простоты послание охватывает максимально широкую аудиторию. Вдобавок отсутствие в нем «терминов, которые алгоритмы сразу же распознают как опасные или дезинформирующие», позволяет предотвратить автоматическую блокировку.

Далее пани Рогозинска добавляет, что Россия подобные механизмы применяет уже давно. И в качестве примера приводит, представьте себе, песенку «Сигма Бой», которая пару лет назад достаточно плотно завирусилась в западном интернете. Особое внимание эксперт обращает на текст песни.

«На первый взгляд, он рассказывает историю праведного и честного мальчика. Более тщательный анализ текста показывает, что он пронизан элементами кремлевской пропаганды», — вполне всерьез полагает Рогозинска.

Само собой, мультик «Маша и медведь» она тоже считает орудием гибридной войны России против коллективного Запада. Итого коварный план России, по мнению подобных экспертов, таков: записывать бесхитростные попсовые песенки, производить детские мультики и заставлять интернет-пользователей писать в соцсетях, что она им не враг.

Всё это должно, по идее, бдительность европейцев усыпить. Чтобы можно было в самый неожиданный момент напасть. Таков нарратив, транслируемый европейскими СМИ и политиками для поддержания населения в истерическом тонусе, маскировки внутренних проблем и оправдания перекачки средств из социальных фондов в военные бюджеты.

Скриншоты из социальных сетей

Вероятность того, что людям действительно нравятся песня «Сигма Бой» и мультик «Маша и медведь», не рассматривается. Как и вероятность того, что людям действительно не хочется воевать с Россией. Из-за чего озвученный нарратив приходится транслировать с удвоенной интенсивностью.

Меж тем лозунг (или, точнее, крик души) «Россия мне не враг» уже перебрался из виртуального пространства в объективную реальность. На прошедших недавно массовых протестах в Германии, собравших на улицах порядка 45 тысяч человек, он красовался на транспарантах рядом с другими — вроде «Богатые хотят войны, молодые — будущего».

На 2 и 3 октября запланирована новая и еще более многочисленная волна протестов немецкой молодежи, недовольной, среди прочего, увеличением на 30% военного бюджета и анонсированным призывом. Судя по стандартной реакции властей, это тоже результат «скоординированной кремлевской кампании».

В любом случае рост антирусофобских настроений в Европе налицо. Интернет-тренды — лучшая тому иллюстрация. Пожалуй, самый забавный из них наблюдался в румынском сегменте соцсети TikTok летом прошлого года: румыны массово выкладывали ролики, в которых заявляли о готовности вступить в ряды ВС РФ.

«Господин Путин, готовьте 5 339 053 комплектов формы, мы идем», — такими подписями снабжались эти ролики. А в качестве музыкального фона в них использовалась «Катюша».

Тогда как упомянутое число 5 339 053 — это количество голосов, полученных во втором туре выборов в Румынии правым политиком Джордже Симионом, выступавшим против военной помощи Украине и проигравшим при скандальных и довольно загадочных обстоятельствах.

Разумеется, министерство обороны страны тут же выступило с официальным заявлением по этому поводу, в котором заверило: означенные ролики являются «дезинформацией», виновные будут наказаны. И пообещало принять меры. Возможно, только благодаря этим «мерам» 5 339 053 румына так и не поступили на службу в российскую армию.

Кстати, в том же TikTok, но уже украинском, миллионы просмотров собирают видео с ИИ-шансоном в исполнении Виктора Януковича. Сочиняются они при помощи нейросети сотнями и несут в себе один и тот же посыл: при Януковиче было лучше. С чем, как ни крути, трудно спорить.

«Человек приходит посмотреть мем, а остается с российским нарративом», — негодуют украинские СМИ. «А помнишь, как был доллар по 8?» — парирует нейро-Янукович. Припечатывая вдобавок аргументами про Евро-2012, отсутствие всеобщей бусификации и прочими в том же роде, а также прилипчивыми мотивами.

Или совсем уж невинный и безобидный пример — тренд «Я не русский, но…», участники которого — американцы, корейцы и прочие иностранцы со всего света — исполняли на камеру русские шлягеры, смешно коверкая слова. В ход шло все подряд: от Кати Лель и Анны Герман до «Сектора газа» и того же «Сигма боя».

Какие-нибудь «эксперты» всё равно скажут, что и это была «скоординированная прокремлевская кампания». Обижаться на них не стоит, такая работа у людей, что поделать. А если им правда нравится так думать, ничего страшного. Пусть думают. В конце концов, что это меняет?

Так или иначе, интернет хотя и служит сегодня огромным полем идеологической битвы, но в первую очередь всё еще является площадкой для выражения мнений. И мемы, высмеивающие Владимира Зеленского, которые в итальянском интернете плодятся в последнее время, — это всего лишь выражение мнения итальянцев.

Пытливые либеральные журналисты уже доказали, что это — вот так неожиданность — «скоординированная кремлевская кампания». «Доказательства» строятся на том основании, что мемы такого рода публикуют преимущественно сторонники Роберто Ванначчи. Которого в связях с Россией обвиняют уже давно.

А обвиняют его в этих связях за то, что он — снова сюрприз! — выступает против спонсирования Украины. Следовательно, те, кто с ним согласны — а рейтинг его партии неудержимо растет, оттягивая электорат у правящей коалиции, — также как-то связаны с Россией. Иначе ведь и быть не может.

По удивительному совпадению все европейские политики, во главу угла своей программы ставящие решение внутренних экономических проблем, сходу объявляются агентами Кремля. Вероятно, потому, что решение экономических проблем видят в остановке спонсирования Украины и налаживании отношений с Москвой.

По еще более удивительному совпадению уровень поддержки у таких политиков, как правило, неуклонно повышается. Такими темпами «скоординированная кремлевская кампания» таки достигнет своей цели. И перестанет так называться, вернув наконец себе прежнее, давно забытое имя — «здравый смысл».