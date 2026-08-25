Кто бы мог подумать, что самой страшной угрозой со стороны России для коллективного Запада и примкнувшей к нему Украины станет детский мультсериал. И тем не менее. «Машу и медведя» некоторые западные политики боятся до судорог и регулярно пытаются запретить.

ИА Регнум

На Украине это даже отчасти удалось — соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. Документом вводятся санкции против людей и организаций, причастных к созданию анимационного сериала.

Мотивировано это тем, что «Маша и медведь» якобы «распространяют пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент».

Отныне на территории страны нельзя транслировать (и, соответственно, смотреть) мультсериал, а кроме того, блокировке подлежат связанные с ним аккаунты в соцсетях. 24 августа, в «День незалежности», YouTube заблокировал сразу три канала «Маши и медведя» на Украине — на английском, украинском и русском языках.

О каких именно пророссийских нарративах идет речь и как именно они распространяются, при этом не уточнено. Хотя позже кое-какие разъяснения дал Андрей Коваленко — руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

«Юмор — один из лучших проводников смыслов, а смыслом этого продукта является формирование нужного представления о России у детей на разных континентах, поскольку этот продукт является глобальным. И нацелен он на растущих детей, которые выбирают власть и формируют курс своих стран»,— сказал он.

То есть, по мнению Коваленко, дети, которые смотрят «Машу и медведя», по достижении совершеннолетия и получении избирательного права идут на участки и под влиянием увиденного делают выбор не в пользу европейских демократических ценностей, а в угоду российских интересов.

По такой логике, учитывая, что «Маша и медведь» выходят с 2009 года, становится ясно, почему оппозиционные партии в самых, казалось бы, «прогрессивных» странах Европы последние годы набирают всё больше голосов. И почему, по словам того же Коваленко, Украину в деле противостояния «Маше и медведю» поддерживают международные партнеры.

Причем отдельно он упомянул партнеров из Великобритании. Где также не так давно российский мультсериал пытались запретить. Группа из более чем 50 депутатов от нескольких партий обратилась к министру культуры Лизе Нэнди с просьбой срочно принять меры.

В письме, подготовленном по инициативе представителя Либерально-демократической партии Тома Гордона, утверждалось, что некоторые выходки Маши содержат признаки «пропагандистского контента», да еще и «не тонкого» вдобавок. В частности, приводились несколько характерных примеров такого контента.

В одном эпизоде Маша примеряет что-то вроде фуражки танкиста и военной формы советской эпохи, а затем — фуражку погранвойск СССР. Вдобавок в англоязычном аккаунте мультсериала в соцсети X как-то раз появилось изображение Маши в той же фуражке и с подписью: «Ву-ху, теперь я в армии!»

Всё это, как указали депутаты, «активно способствует нормализации советской военной символики для мировой аудитории маленьких детей». Что такого в советской военной символике, что требует «нормализации», из письма не ясно. Зато в нем содержится требование «принять срочные меры».

Примечательно, что британские парламентарии в своей аргументации ссылались на комментарии украинского Центра по борьбе с дезинформацией. В комментариях этих говорилось, что «Маша и медведь» — это «инструмент российской мягкой силы», в котором «высмеиваются традиции других народов через поведение Маши».

Естественно, на сами собой возникающие вопросы — какие конкретно традиции, каких народов и каким образом высмеиваются в мультсериале — ответов не подразумевалось. И естественно, заверения его создателей в том, что никакой пропаганды там нет, никого не интересуют.

Следом и на французском телевидении появился комментатор украинского происхождения — некая женщина в очках выдала в эфире целую тираду о том, что «Машу и медведя» необходимо запретить. «Потому что это более чем опасно — это даже хуже самого страшного яда».

Правда, во Франции, где мультик давно транслируется в том числе по общедоступным телеканалам и имеет огромную преданную армию поклонников, подобные инсинуации находят не такой живой отклик, на который, вероятно, рассчитывают украинствующие искатели русской угрозы.

В частности, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо инициативу британских коллег высмеял. «Русофобские ястребы с каждым днем становятся всё более истеричными!» — написал он в соцсети X. Но тут же оговорился, что и среди французских политиков найдутся те, кому придет в голову запретить «русские горки».

Вышеупомянутый фрагмент эфира с нападками украинской женщины на «Машу и медведя» Филиппо тоже без внимания не оставил, выделив пару особо ярких цитат и с грустью констатировав: «Вот до чего мы дошли в зоне НАТО, одурманенные собственной пропагандой».

Не обошлось в движении противников и без участия деятелей из стран Прибалтики. Ровно в том же ключе и с использованием похожих формулировок ранее высказывался глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Среди прочего, он заявил, что встречающаяся в мультсериале советская символика «заслуживает моральной ясности».

Следует отметить, что вся эта волна обвинений в адрес «Маши и медведя» вызвана появившейся еще в начале уходящего лета новостью о том, что стриминговый гигант Netflix приобрел права на показ новых сезонов российского мультсериала. А заодно продлил права на показ предыдущих сезонов.

Новость на самом деле вполне рядовая: и девочку, и её мохнатого друга во всем мире все давно знают и любят (миллиарды просмотров на YouTube — одно из свидетельств тому). Все, кроме отдельных злобных деятелей, профессионально ненавидящих Россию, разумеется. Которые крутят свою шарманку про «мягкую силу» далеко не первый год.

Еще в 2017 году в Эстонии преподаватель Таллинского института коммуникаций Приит Хыбемяги предостерегал общественность, заявляя, что «Маша и медведь» формируют у аудитории положительный образ России. А значит — является орудием гибридной войны, которая ведется Россией против остального мира.

Следом знамя борьбы с детской анимацией подхватила украинская организация «Совет общественной безопасности», в том же году направившая обращения в Верховную раду, Госагентство по вопросам кино, а также в Госкомитет телерадиовещания с просьбой «Машу и медведя» запретить.

«Российские пропагандисты отправляют детям четкий сигнал: медведь, который традиционно считается символом РФ и ассоциируется с этой страной, представляется в роли большого сильного героя», — писали тогда украинские общественники.

Меж тем как за год до этого популярный украинский комик Владимир Зеленский в одном из русскоязычных номеров шоу «Квартал 95» предстал в образе той самой Маши — в розовом сарафанчике и с розовым же платочком на голове. Примечательно, что политических шуток в том номере почти не было. Одна только — да и та про Виктора Януковича и Петра Порошенко*.

Получается, что ещё 10 лет назад «Маша и медведь» угрозу национальной безопасности Украины не представляли, а теперь представляют. Но с тех пор, конечно, многое произошло. Их канал на YouTube, например, стал самым популярным в своей категории среди украинских пользователей.

Да и вообще успех мультсериала с годами только крепнет. Несмотря на все козни серьезных взрослых государственных мужей, прямо сейчас это буквально самый популярный детский мультсериал в мире. Формулу успеха емко раскрыл Дмитрий Песков, комментируя развернувшуюся шумиху.

«Эти мультфильмы, они покорили весь мир. Они покорили весь мир, без преувеличения, — покорили своей добротой, покорили своей человечностью, покорили они пропагандой — в хорошем смысле этого слова — действительно самых лучших человеческих качеств»,— сказал пресс-секретарь президента России.

В свою очередь, столь активное противодействие пропаганде доброты и человечности идеально характеризует тех, кто этим противодействием занимается, фактически воюя с мультиками. Стало быть, правильно всё делают создатели «Маши и медведя», помогая лучше выявлять среди людей негодяев.

*Внесен в перечень экстремистов и террористов