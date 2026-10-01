В Каменце-Подольском у коммунальщиков началась интересная жизнь: они постоянно ищут место в Днестре поглубже, чтобы опустить туда насос и дать в город воду. В конце сентября к нему приходит около 20% обычного потока, а на гидропосте в Маяках под Одессой 21 сентября уровень составил 33 см.

ИА Регнум

В приднестровских Бендерах еще 31 июля Днестр опустился до рекордного 61 сантиметра, хотя годом раньше в тот же день был 201 см. В Тирасполе в июле зафиксировали минимум за всю историю наблюдений: 141 см ниже нуля поста.

В последнюю неделю сентября река обмелела за считаные дни.

По данным мэрии Кишинёва, с 25 сентября сброс воды из Днестровского водохранилища упал примерно до 20 кубометров в секунду при обычных 100. Министр окружающей среды Молдавии Георге Хаждер 27 сентября сообщил, что Украина прекратила поддерживать уровень воды в важнейшей реке региона и на севере страны вода упала до исторически низких отметок.

Ведь решение о том, сколько воды пройдет через плотину, принимает не погода, а Украина, которая пытается решить проблему с электричеством, устроив на юге настоящую катастрофу.

Минус десять с половиной

Обмеление Днестра пришлось на момент, когда и без того каждый кубометр и каждый киловатт дорожают по обе стороны реки.

В Одессе летом утвердили новые тарифы на воду и водоотведение — суммарно около 65 гривен за кубометр (120 рублей). Это почти вдвое выше прежнего уровня. Изначально коммунальщики предлагали еще больше. Получается довольно мрачная арифметика: вода дорожает, при этом ее становится меньше.

С электричеством ситуация не лучше. После повышения тарифа в 2024 году украинский потребитель платит 4,32 гривны за киловатт-час. Правительство пока удерживает эту цену административно, но энергетика страны продолжает испытывать дефицит и зависеть от импорта, восстановления поврежденных мощностей и способности системы пережить зимние пики.

Молдавия этот путь уже прошла. После прекращения поставок дешевой электроэнергии с Молдавской ГРЭС тарифы резко выросли, одновременно дорожала и вода.

Теперь вопрос уже не только в цене. Вопрос в том, будет ли вообще вода, от которой в принципе зависит всё остальное — выработка тока, подача людям, орошение полей. Жизнь.

По подсчету молдавского эксперта Дмитрия Тэрэбуркэ, опубликованному Logos Press 29 сентября, за первые 20 дней сентября в Новоднестровское водохранилище пришло около 40 млн кубометров воды, а ушло более 100 млн. То есть водохранилище отдавало примерно в два с половиной раза больше, чем получало.

В начале сентября приток упал до 26–27 кубометров в секунду — минимум за всё время существования водохранилища. Еще в августе «Укргидроэнерго» сообщало о притоке примерно в пятую часть нормы. Украинская сторона сообщила на заседании Днестровской комиссии о невозможности сбрасывать расход воды.

По данным молдавского минсреды, на 28 сентября уровень водохранилища держался около 111 метров над уровнем моря при норме около 121,5 м. Не хватает 10,5 метра воды. Для сравнения: в начале августа уровень был 112,9 метра, а в 2025 году — 117. Уже тогда было понятно, что расходуется стратегический запас.

Теперь же Республика Молдова с 26 сентября ввела чрезвычайное положение в области гидрологии. Несмотря на показную дружбу с киевской властью, найти общий язык по стратегической проблеме не получается.

Где Украина держит воду и зачем

Днестровский гидрокомплекс — это не одна плотина, а целая система водохранилищ и электростанций. Главное звено — огромное Новоднестровское водохранилище с каскадом ГЭС и ГАЭС. Ниже находится буферное водохранилище, а затем плотина у молдавского села Наславча с Днестровской ГЭС-2 — на самой границе.

Особое значение имеет Днестровская гидроаккумулирующая электростанция. Принцип ее работы прост: когда электроэнергия системе нужна меньше, вода закачивается наверх; когда спрос растет, ее сбрасывают через турбины и получают дополнительную мощность.

Для энергетической системы это чрезвычайно полезный механизм. Но для реки есть неприятное обстоятельство: вода в таком случае начинает двигаться не столько по законам природы, сколько по графику энергопотребления, а он для Украины в связи с уничтожением тепловой генерации стал весьма напряженным.

В результате исследования, выполненные по заказу молдавского правительства, фиксировали изменения уровня порядка полуметра в сутки — больше установленных регламентом величин. Днестр в буквальном смысле начинает пульсировать вслед за украинской энергосистемой.

В июле украинская сторона предложила сократить сброс из водохранилища, объясняя это критическим снижением уровня и необходимостью сохранить работоспособность ГЭС. Кишинёв просил хотя бы временно оставить прежний объем. Затем сбросы начали последовательно сокращаться.

К середине сентября речь уже шла о значительно меньших объемах, а затем возникла идея довести сброс практически до величины естественного притока. Молдавская сторона пыталась отложить решение и настаивала на сохранении большего количества воды, так как ниже по течению находятся города, сельскохозяйственные районы и крупнейшие водозаборы.

Но в последнюю неделю сентября Украина перекрыла кран.

При этом вода, которую она сохраняет для собственной энергосистемы, не исчезает. Она просто не доходит до тех, кто находится ниже по течению. И это уже не абстрактная экологическая дискуссия. Это водная блокада. Причем не только для Молдавии, где река обеспечивает питьевой водой около 80% населения, но и для Одессы, которая пьет напрямую из Днестра.

Власти Кишинёва заранее начали готовиться к ситуации, в которой обычный водозабор перестанет справляться. У водозабора столицы в Вадул-луй-Водэ летом построили временную запруду. «Апа-Канал Кишинэу» получил дополнительное насосное оборудование на случай, если воду придется забирать уже не из привычного русла, а фактически вытягивать из обмелевшей реки.

Мэр Кишинёва Ион Чебан обращался к Владимиру Зеленскому с просьбой помочь решить проблему. Президент Майя Санду в конце сентября потребовала от правительства принять меры для предотвращения водного кризиса. В стране ограничено использование воды для бассейнов и мойки улиц, промышленности велено сократить потребление на 20%, а забор воды для орошения приостановлен.

В конце сентября красный код засухи объявила и гидрометеорологическая служба Приднестровской Молдавской Республики. Принадлежащая ей Дубоссарская ГЭС, мощность которой после ремонта удалось увеличить, тоже не может производить электричество, но у приднестровцев есть хотя бы артезианские скважины.

А вот Одесса оказывается «крайней». У миллионного города нет резервного источника питьевой воды. Одесский городской водозабор расположен у Беляевки, в системе плавней Днестра, выполняющих роль естественного фильтра. Поэтому падение уровня реки означает, что одесситы будут получать воду по карточкам.

Старая песня на новый лад

Апокалиптические фото иссохшего русла могучей реки легко списать на климат или войну. Но у проблем с днестровской водой есть своя история.

Еще первое заполнение Днестровского водохранилища в 1980-х забрало треть годового стока реки. Эколог Иван Русев в 2012 году перечислял для «Зеркала недели» годы техногенных кризисов в низовье: с 1983 года они регулярно повторялись раз в 3–4 года.

Дельта Днестра тогда на 70–150 дней полностью пересыхала на площади в 220 км². Причина — безответственность в регуляции стока, которая усугубилась уже при независимой Украине.

В 1990-х и начале 2000-х «Укргидроэнерго» установило на своей части совместной плотины у Наславчи три агрегата без согласия Молдавии. Так появилась ГЭС-2.

В 2010 году премьеры Влад Филат и Юлия Тимошенко подписали протокол, по которому Кишинёв отказался от контроля над своей частью плотины в обмен на два каменных карьера. Через 11 лет Филат сам назвал это позорным результатом.

Поскольку от украинцев соседи получили постоянную проблему.

В 2008 году энергетики из жадности вовремя не снизили уровень водохранилища, а потом сбрасывали воду так, что «поплыли» села ниже по течению. В 2011-м нижнему Днестру дали втрое меньше воды, чем требовал регламент, хотя в водохранилище лежало около 3 млрд кубометров.

Итог нескольких десятилетий: пики весеннего половодья ниже энергокомплекса снизились примерно на 38%, в среднем течении Днестра исчезли 19 видов рыб, в нижнем — 15. Поменялся сам характер реки: исчезали естественные паводки, нарушалось питание пойменных территорий, а в Карпатах тем временем активно вырубались леса.

Река постепенно теряла способность самостоятельно поддерживать собственную жизнь. И теперь к старым проблемам добавилась новая: энергетический кризис. После ударов по украинской энергетике гидроаккумулирующая станция стала особенно ценным инструментом для покрытия дефицита мощности. В критические часы вода превращается в электричество.

И в планах Киева — расширять мощности: три агрегата работают, четвертый строится, еще три проектируются. Только для этого нужно около 19 га молдавской земли у Наславчи, и теперь переговоры с Молдавией явно будут тяжелыми.

Однако в стандартной потребительской логике украинской власти на всё это можно наплевать — о завтрашнем дне никто не думает. Поэтому Днестр будет окончательно превращен в придаток энергетической системы, а весь юг — в заложников текущих потребностей Украины. Следовательно, каждый следующий кризис будет еще тяжелее предыдущего.