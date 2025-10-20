Еще в 2020-м, когда ничто не предвещало беды, незаконные рубки леса в украинских Карпатах выросли в семь раз.

Иван Шилов ИА Регнум

Во сколько раз они увеличились с тех пор — уже и перестали считать, но анализ спутниковых снимков организации Global Land Analysis and Discovery (GLAD) показывает, что за последние 20 лет в украинской части огромного горного массива исчезла 161 тысяча гектаров леса — почти 10% всего лесного покрова.

И 80% этих вырубок приходятся на лесничества Государственного агентства лесных ресурсов Украины, руководитель которого, Виктор Смаль на днях сообщил о «революции».

В интервью одному из центральных информагентств он сообщил, что к 2027 году в горных лесах Карпатского региона агентство откажется от сплошных рубок главного пользования, поскольку это пережиток советского прошлого.

«Именно этот метод хозяйствования будет ответом на вызовы, в том числе климатических изменений, потому что рубки переформирования выборочные: когда у нас, условно, растет три дерева, мы забрали только одно, потому что оно наиболее спелое или больное, или соответствует тем критериям, которым подходит этот новый метод хозяйствования.

И на месте этого срубленного дерева включается естественное обновление. Если ты срубил весь лес, и туда парит солнце и дожди стекают, то это неблагоприятные условия. А благоприятные условия — когда там есть и тень, и где-то в подлеске задержалась вода, и пятно для солнца создалось правильно», — вещает главный лесничий.

На практике же это выглядит как зафиксированное закарпатской Госэкоинспекцией осенью прошлого года сообщение о массовой вырубке у дороги на популярный лыжный курорт Буковель. «Неизвестные браконьеры» несколько месяцев подряд рубили деревья и вывозили их по руслу горного ручья на гужевой тяге — порядка 1500 стволов.

Помимо потери участка леса, разворочено русло ручья, перевернута земля, уничтожена вся экосистема. И сообщили об этом, вероятно, туристы — через сервис ЭкоУгроза, официальный ресурс министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

«Рубки проводили на территории Ясинянского лесоохотничьего хозяйства. Не утверждаю, что лесхоз участвовал в этой схеме, но то, что они надлежащим образом не контролировали территорию, — это точно», — заявил журналистам Владислав Каменца, исполняющий обязанности начальника управления эконадзора Госэкоинспекции Закарпатья.

Виновных не нашли, кто будет восстанавливать лес — непонятно, а главное, подобное длится годами. И в первую очередь выпиливаются самые ценные породы дерева — столетние буки, дубы, кедровая сосна. Хотя карпатские смереки (род ели) тоже отлично продаются.

Обычно никто не мудрит, и под вырубку выбираются удобные участки у дорог, заехали — и сразу грузят. Такие проплешины постепенно подползают друг к другу, образовывая обширные пустоши, где никакой трогательной заботы о восстановлении, описанной Смалем, не видно и близко.

Молодые деревья там больше не растут — голую поляну выжигает солнце, почва вымывается обильными дождями и таянием снега. А вода больше не задерживается корнями — откуда и происходят легендарные наводнения на Западной Украине.

Когда-то мой знакомый, старший офицер милиции в Черновцах, жаловался, что рычагов давления на подчиненных у него почти нет. На угрозу лишения премии буковинские менты, в основном уроженцы окрестных сёл, флегматично отвечали: «У меня премия за забором растёт».

Теперь, когда любые другие возможности легального заработка (включая экотуризм) весьма сократились, уничтожение леса стало стихийным бедствием. Как обычно, под прикрытием завываний о том, что «оккупанты уничтожили более 60 тысяч гектаров украинских лесов». Но если эту новость от работающего на европейских грантах аналитического агентства NGL media разнесли повсюду, то их же расследование о том, что во всех лесхозах Украины подделывают документы на вырубку леса и прикладывают к отчетности липовые фотографии, не рассказал вообще никто.

Переживают только те же самые европейцы, выделившие украинскому Гослесагентству и ГП «Леса Украины» 5 млн долларов на внедрение системы электронного учета древесины и электронного декларирования операций с ней.

ИА Регнум Уникальный лес и разнообразие фауны Карпат всегда привлекали туристов

Но это не дало совершенно никакого результата, поскольку есть и другие европейцы — которые по-прежнему заинтересованы в закупке дешевого и качественного леса.

«Помню, как в конце 90-х в Европе появилась мода на дубовую мебель. Один из самых популярных и ценных продуктов на рынке древесины был шпон дуба — тонкий лист древесины толщиной 0,35–4,0 мм, которой покрывалась мебель. Тогда, например, Стрыйский лесхоз вырубил целый пояс дубовых лесов, который был размещен на холмах Прикарпатья и в поймах Днестра. У нас остались мизерные фрагменты дубов, в большинстве своем те, которые расположены на территории природно-заповедного фонда», — рассказывает журналистам директор общественной организации «Дунайско-Карпатская Программа», ранее представлявшей на Украине Всемирный фонд дикой природы (WWF), Богдан Проць.

В настоящее время крупнейшим покупателем древесины является компания IKEA, официальными поставщиками которой являются две страны Карпатского региона — Польша и Румыния, и румыны считаются чемпионами.

Свежий сентябрьский отчет организации Greenpeace (организация признана нежелательной в России), отчаянно атакующей румынский филиал IKEA, утверждает, что здесь уничтожение реликтовых лесов происходит в 2,5 раза быстрее, чем в соседних странах. Только в 2024 году было потеряно почти 60 км² — по гринписовским оценкам, IKEA в одной Румынии ежегодно закупает 408 000 м³ древесины.

А еще есть такие компании, как Swiss Krono — один из ведущих мировых производителей изделий из дерева, имеются и фирмы помельче. Вот только если активность румын хотя бы можно перевести в цифры, украинское саморазрушение поддается лишь приблизительным оценкам.

К примеру, представители WWF оценивают нелегальные рубки на Украине в 50–70%, а Гослесагентство показывает всего 0,3–0,6% от общего объема добытой древесины.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Такая поразительная разница в оценках связана с тем, что наиболее масштабные нелегальные рубки «обкладываются» документами, легендируются или проводятся максимально бесхитростно: получили документы на 100 гектаров, вырубили 110.

А кто проверять будет, «Гринпис»?

Вот и главный лесник Смаль на голубом глазу занимается легендированием на высшем уровне. В упомянутом интервью он объясняет, что во всем виноват Советский Союз, заменивший после Второй мировой войны традиционные карпатские деревья огромными массивами смерек:

«Долго все было ок, потому что климат был несколько иным, леса быстро росли. Хотя уже где-то в 80-х–90-х смерека начала усыхать, потому что климат начал меняться. Плюс средний возраст хвойных насаждений (сосна, ель), максимально подходит к своему продуктивному возрасту — это 80 лет, тогда как для дуба, например, 120 лет.

Незамысловатая калькуляция позволяет понять, что приходит тот период, когда эти огромные площади насаждений достигают возраста спелости. Логично было бы сказать, что сейчас мы его срубим и посадим новый лес. Но нет: в силу климатических особенностей и нашего стремления к адаптации под них мы начинаем применять другие методы хозяйствования».

Ту же самую вырубку, но новыми методами, которые Смаль называет «целой философией», — и впереди еще два года, чтобы к ним «подготовиться». Во что превратятся Карпаты за это время — догадаться нетрудно.

А ведь кроме мебели есть и другие темы: под тот же Буковель, которым владел ныне опальный олигарх Игорь Коломойский, на территории местного лесхоза свели лес и застроили площадку отелями. Даже несмотря на войну, поток отдыхающих весьма велик — и это, как нетрудно догадаться, люди при деньгах.

Остальные завидуют и тоже хотят денег, поэтому самое простое решение — повторить удачный ход.

WWF Вырубка на территории Мокрянского лесоохотничьего хозяйства в Закарпатской области

В прошлом году глава горсовета города Сколе Мыкола Романишин (кстати, ставленник весьма патриотической партии «Евросолидарность») нагло обратился в минприроды с ходатайством об изъятии 190 гектаров лесов из природно-охранного фонда в Карпатах — строить подъемники на новый курорт.

Когда эту инициативу зарубили, возникла новая идея: вырубить почти двухсотлетний лес на территории ландшафтного заказника и заповедного урочища, а взамен перенести охранный статус на свежие лесонасаждения.

Своё мудрое решение Романишин объяснил просто: мы же хотим развиваться, а заповедник мешает. Ну как так, 42% территории общины — природно-заповедный фонд, а у отдельных сёл он составляет 70% территории. Просто безобразие, которое нужно исправить.

Ну, а пока вопрос на стадии согласования — можно работать традиционными методами. По оценке того же Greenpeace трехлетней давности, в уникальной горной системе каждый час совместными усилиями исчезает четыре гектара — примерно 20 деревьев в минуту. И можно быть твердо уверенными: это далеко не предел. Ведь на Украине доходит до смешного — даже когда находят виновного и считают ущерб на десятки миллионов, в итоге никого не наказывают, поскольку у прокуратуры нет денег внести судебный сбор, который считается как процент от общей суммы.

«Лысые Карпаты» стали мемом так давно, что это даже перестало цеплять эмоционально — хотя все знают, что это никакая не шутка. Но пока нет ни одной силы, способной остановить это облысение быстро и безжалостно.